Con el reciente escándalo sobre el daño que Instagram causa a la salud mental de los adolescentes, se pensó que esto iba a influir negativamente en los números de la red social. Sin embargo, parece que la plataforma propiedad de Meta continúa creciendo a pesar de todo.

El medio de noticias CNBC ha revelado extraoficialmente una cifra sorprendente sobre la red social: Instagram ha logrado llegar a más de 2 mil millones de usuarios activos. ¿Pero por qué no han anunciado y presumido esta cifra? Acompáñanos a descubrirlo.

Dos mil millones de usuarios activos, ¿por qué Instagram no presume esta menuda cifra?

Instagram no ha hecho oficial su nuevo récord de usuarios activos. No obstante, esta información proviene de una fuente fiable, ya que según el medio han sido un grupo de empleados anónimos de Instagram quienes filtraron la increíble cifra.

Con TikTok creciendo a pasos agigantados, Instagram no puede permitirse perder terreno ante su competencia. De esta forma han incorporado nuevas funciones a la plataforma como los Reels (las Stories tipo TikTok) y otras que la han llevado a alcanzar esta nueva cifra de usuarios activos.

Resulta extraño que Instagram no haya anunciado oficialmente el logro de llegar a los 2000 millones de usuarios activos. Sobre todo si se tiene en cuenta que en 2018 cuando la red social llegó a 1000 millones de usuarios lo anunciaron públicamente con orgullo. ¿Por qué no celebrar la llegada a los 2000 millones de usuarios? Pues todo parece indicar que no es un buen momento para hacerlo.

Actualmente, Instagram no se encuentra en una posición que le permita presumir su nuevo récord de usuarios. La red social está lejos de ser segura para la mayoría de sus usuarios: exceso de contenido pornográfico en la plataforma, influencia negativa en la salud mental de sus usuarios jóvenes, entre otros problemas que vienen dañando la imagen de la empresa.

Aunque Instagram está intentando resolver estos problemas (como al crear nuevas políticas de protección de menores) es evidente que la plataforma aún no ha logrado superarlos, y probablemente hasta que no lo hagan no presumirán su nuevo logro. Y tú… ¿Qué opinas sobre este nuevo récord de Instagram?