Cómo desactivar las traducciones privadas en Firefox

A pesar de que Chrome es el navegador más utilizado en el mundo, tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, su gran consumo de recursos ha hecho que millones de usuarios busquen alternativas que ofrezcan funciones similares, como así también una experiencia de uso adaptable.

Firefox suele presentarse como la alternativa perfecta a Chrome, pues no solo permite instalar extensiones, sino que además consume menos recursos. Si te has acostumbrado a utilizar este navegador en tu teléfono o PC, estamos más que seguro que no lo cambiarías por nada.

Pues bien, este pensamiento es más que aceptable, ya que Firefox es un excelente navegador, pero la cosa cambia cuando se añaden ciertas funciones de forma sorpresiva que nadie había pedido. Un claro ejemplo de ello es el despliegue automático de la herramienta llamada traducciones privadas.

Así puedes desactivar las traducciones privadas de Firefox en Android

Sin ningún tipo de anuncio previo, Firefox incluyó una nueva herramienta que le comunica a los usuarios que ya están disponibles las traducciones privadas. Si te apareció esta ventana y has hecho de todo para poder desactivarla, pero no has tenido éxito, aquí te mostraremos cómo evitar que siga apareciendo ese molesto cartel.

Siguiendo cada uno de los pasos que te mostraremos a continuación, podrás desactivar la ventana de traducciones privadas en Firefox para Android:

Abre Firefox desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Pincha sobre los tres pequeños puntos verticales (los cuales se ubican en la esquina inferior derecha de la pantalla).

(los cuales se ubican en la esquina inferior derecha de la pantalla). Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Ajustes”.

Ingresa en el apartado llamado “Traducciones”.

Por último, desactiva la opción “Ofrecer la traducción cuando sea posible”.

Habiendo realizado el tutorial que te mostramos arriba, Firefox ya no desplegará la ventana de traducciones privadas. Eso sí, hay ocasiones en las que los cambio no se guardan de forma correcta. En dicho caso, deberás cerrar la app y borrar el caché.