Reddit Reviews encuentra opiniones reales de productos

Cuando buscamos opiniones antes de comprar un producto, Reddit suele ser uno de los primeros lugares a los que acudimos para conocer experiencias reales de otros usuarios, lejos de las reseñas patrocinadas y las recomendaciones interesadas.

El problema es que encontrar esos comentarios puede llevarnos horas leyendo y releyendo diferentes subreddits. Ahora, la plataforma quiere ponérnoslo mucho más fácil con una nueva función.

Se trata de Reddit Reviews, una nueva herramienta que usa IA para recopilar y organizar las opiniones de sus comunidades, permitiéndonos descubrir rápidamente qué piensa la gente sobre un producto y si realmente merece la pena.

Reddit Reviews: resúmenes de IA basados en opiniones reales de productos

Tal y como anunció Reddit en su blog oficial, la plataforma ha comenzado a probar Reddit Reviews, una nueva función que genera un apartado dedicado a reseñas de determinados productos. Para ello, usa una IA que organiza los comentarios y destaca los puntos más importantes, sin perder el contexto ni el vínculo con las discusiones originales.

Al entrar en una sección de Reddit Reviews encontraremos un resumen de lo que dicen los usuarios, acompañado de un desglose visual que clasifica las opiniones como positivas, negativas o mixtas. También se destacan los aspectos que más gustan y disgustan de cada producto, para que podamos identificar rápidamente sus ventajas y desventajas.

Pero la función no se limita a mostrar un resumen. También permite explorar los comentarios originales, aplicar filtros por temas para encontrar respuestas a preguntas concretas, consultar experiencias de otros usuarios e incluso comparar el producto con alternativas populares. Además, algunas reseñas pueden incluir fotos, precios y enlaces de compra.

Y hay un detalle importante: Reddit asegura que los productos se seleccionan a partir de las conversaciones de los subreddits, no mediante acciones publicitarias. Es decir, las empresas no pueden pagar para conseguir que sus productos aparezcan en Reddit Reviews.

Por ahora, la selección inicial contempla alrededor de 10000 productos de categorías como electrónica, salud, belleza, hogar, jardín y moda… ¿Cómo se encuentra un producto en Reddit Reviews? Pues solo debes buscar un producto o categoría en la barra de búsqueda de la app Reddit, o pulsar el nombre de producto resaltado en un comentario.

Cuando todavía no exista una página de reseñas para un producto, los usuarios podrán recurrir a Reddit AI Search para obtener respuestas basadas en las conversaciones de la plataforma.

Reddit Reviews comenzará a llegar durante las próximas semanas a los usuarios de Estados Unidos, tanto en la aplicación para iOS y Android como en la versión web. La plataforma también adelantó que durante 2027 ampliará la selección de productos y categorías, además de llevar esta experiencia a otros países.

Y tú… ¿Usarás esta nueva función de Reddit o prefieres seguir con la vieja confiable de leer subreddits enteros?