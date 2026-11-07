TikTok Shop ahora es una aplicación independiente

Quizá has visto un producto en TikTok y has acabado buscando dónde comprarlo. La plataforma lleva tiempo intentando que ese último paso también ocurra dentro de sus vídeos, pero ahora prueba algo distinto: TikTok Shop ya tiene una app propia, separada de la red social.

La novedad está disponible para Android e iPhone, aunque solo en cuatro países asiáticos. Y no significa que la tienda haya desaparecido del TikTok habitual: es otra puerta de entrada para quienes desean comprar sin ponerse primero a pasar vídeos.

Una tienda con recomendaciones, vídeos y ofertas exclusivas

La nueva aplicación coloca los productos en primer plano. Nada más al entrar, el usuario encuentra artículos recomendados según sus intereses, ofertas y tiendas, con una experiencia mucho más parecida a la de una app de compras que a la de una red social.

Eso sí, esto no quiere decir que TikTok renuncie a lo que mejor le funciona. Siguen presentes los vídeos cortos y las emisiones en directo donde los vendedores enseñan cómo funciona un producto. La diferencia es que ahora ese contenido sirve para ayudar a decidir una compra.

También permite pagar sin salir de la aplicación, consultar el estado de los pedidos y contactar con atención al cliente. A ello se suman promociones exclusivas, ventajas en el primer pedido y ofertas de envío gratuito.

Hasta ahora, TikTok Shop ya permitía comprar y vender desde la aplicación principal, algo que también está disponible en España, sin instalar ninguna app adicional. Con esta nueva estrategia, la compañía parece querer atraer a quienes prefieren abrir directamente una tienda, como hacen con Amazon o Temu, en lugar de descubrir productos mientras ven vídeos.

¿Se puede descargar TikTok Shop en España?

Por ahora, la aplicación independiente solo se ha lanzado en Singapur, Malasia, Tailandia y Filipinas, tanto en Google Play como en la App Store. No hay una fecha anunciada para España ni confirmación de que vaya a llegar próximamente.

De igual manera, es importante no confundirla con TikTok Pro, pues son muchos los usuarios que descubren que una app no tiene nada que ver con la otra. La misma es completamente independiente y su objetivo es no mostrar publicidad y productos. En este caso ocurre justo lo contrario: todo gira alrededor del comercio.

TikTok Shop Price: To be announced

La apuesta tiene sentido para TikTok, que lleva años intentando convertir las recomendaciones de sus creadores en ventas. Falta comprobar si los usuarios quieren instalar una segunda aplicación para comprar o si prefieren seguir haciéndolo desde la red social de siempre.