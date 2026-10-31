Para nadie es un secreto que en Google Play abundan las apps de pago. Sin embargo, aunque te parezca increíble, es posible conseguir algunas de ellas en formato APK de forma gratuita y legal. Mientras leíste la línea anterior, seguro pensaste que se trataba de algún virus, pero te aseguramos que es real. Si quieres descubrir cuáles son, lee este post hasta el final.

Estas aplicaciones cobran en Google Play como una forma de que los usuarios apoyen económicamente el proyecto. A pesar de esto, sus creadores permiten descargarlas gratis y de forma oficial desde plataformas como F-Droid o GitHub gracias a su naturaleza de código abierto.

Estas son las 5 apps de pago en Google Play que son gratis como APK

En total, hemos identificado cinco aplicaciones de pago en la Play Store que puedes instalar de forma gratuita y legal mediante sus APK oficiales. Debajo de la descripción de cada una te dejamos el enlace directo para su descarga. Sin más preámbulos, aquí las tienes:

Simple Gallery Pro, una galería de fotos potente y completa

Abrimos esta lista con Simple Gallery Pro. Esta app te permite gestionar tus fotografías, vídeos y álbumes multimedia con una interfaz limpia, sin anuncios intrusivos y con una privacidad férrea. Aunque en Google Play tiene un coste de 0,79 €, es posible conseguir el instalador oficial en GitHub de forma totalmente gratuita.

Descargar APK | Simple Gallery Pro

Open-headunit, convierte una tablet en pantalla para Android Auto

Otra herramienta excelente con estas características es Open Headunit. Su función principal es transformar una tablet vieja, un móvil en desuso o una pantalla secundaria en un receptor operativo de Android Auto para el coche. En la Google Play Store tiene un precio de 4,09 €, pero puedes descargar el instalador oficial de forma totalmente gratuita desde su repositorio en GitHub.

Descargar APK | Open-headunit

MicroMathematics Plus, una app para que hagas cálculos avanzados

Si necesitas realizar cálculos matemáticos complejos, diseñar gráficos en 2D y 3D o estructurar fórmulas en un formato de texto interactivo, te encantará microMathematics Plus. Aunque en la Google Play Store su precio es de 2,39 €, puedes descargar la versión completa de forma totalmente gratuita desde su repositorio en GitHub.

Descargar APK | MicroMathematics Plus

DAVx⁵, sincroniza tu calendario y tus cuentas de la nube

De penúltima tenemos a DAVx⁵. Se trata de una excelente herramienta que sincroniza de forma privada y transparente tus contactos, calendarios y tareas pendientes entre tu móvil y tus servidores propios o en la nube. Funciona discretamente en segundo plano, conectando tus aplicaciones nativas con estándares abiertos y sin procesar tu información en servidores de Google. En la Google Play Store cuesta 5,99 €, pero puedes conseguirla totalmente gratis en F-Droid.

Descargar APK | DAVx⁵

Librera Reader, mucho más que un lector de archivos PDF

Finalizamos con Librera Reader. Se trata de un potente lector compatible con archivos EPUB, PDF, MOBI, DjVu, CBR y CBZ, que además integra funciones avanzadas como lectura en voz alta por texto, desplazamiento automático y mucho más. En Google Play encuentras la versión «Librera Pro» con soporte para sincronización en Google Drive por 10,99 €.

En paralelo, el desarrollador ha publicado de forma oficial en F-Droid la versión «Librera Reader». Una alternativa que tiene las mismas funciones que Librera Pro, pero que no incorpora los servicios de Google.

Descargar APK | Librera Reader

Esperamos que esta selección sea de tu agrado y de utilidad. ¿Ya conocías estas apps de pago que son gratis como APK?