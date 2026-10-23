El viejo truco de jugar con Remote Play ya no será la única forma de disfrutar de juegos de PS5 en Android. Gracias al vibe coding con IA, el desarrollo de proyectos que parecían inalcanzables se está acelerando cada vez más.

Y así como recientemente llegó el emulador de PS4 para Android shadPS4, ahora aterriza algo que parecía imposible hasta hace poco: CapyPS5, un emulador de PS5 para Android. A continuación, te contamos cómo descargarlo y cómo jugar.

CapyPS5: el emulador de PS5 para Android que sí funciona

CapyPS5 es el primer emulador funcional de PlayStation 5 para Android. Se trata de un proyecto de código abierto bajo licencia GPL-2.0 que está en fase alfa (v0.0.1) y cuyo desarrollo puedes consultar en su repositorio oficial.

Este emulador usa la capa de traducción KytyPS5 y el motor de compilación en tiempo real JIT x86-64 de la herramienta FEX para adaptar de forma instantánea el código de los juegos de PlayStation 5 en dispositivos Android.

¿Cómo instalar CapyPS5 en tu móvil Android? Muy fácil, solo tienes que descargar el APK gratis desde su repositorio usando el botón que te dejamos aquí abajo:

Guía de CapyPS5: cómo instalar juegos de PS5 en Android

Por razones de derechos de autor, el emulador no trae juegos instalados. Para probarlo, debes disponer de tus propias copias de los juegos en formato PKG o descomprimidas en una carpeta para ejecutar el archivo eboot.bin. Para instalar juegos de PlayStation 5 en CapyPS5, solo sigue estos pasos:

Instala en tu dispositivo la app de CapyPS5 con el APK (arriba encontrarás el enlace).

con el APK (arriba encontrarás el enlace). Copia la carpeta del juego dentro de la ruta principal del emulador ( /storage/emulated/0/CapyPS5 ) o añade la carpeta desde la interfaz de la aplicación con la opción Añadir carpeta .

dentro de la ruta principal del emulador ( ) o añade la carpeta desde la interfaz de la aplicación con la opción . Ve a la Biblioteca de la app y allí te aparecerá el juego que instalaste.

de la app y allí te aparecerá el juego que instalaste. Finalmente, ejecuta el juego y listo, ya puedes comenzar a jugar.

Requisitos de CapyPS5 para jugar a juegos de PlayStation 5 en Android

Sistema operativo Android 12 o posterior de 64 bits (arm64).

o posterior de 64 bits (arm64). Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite o similares.

o similares. Gráfica o GPU compatible con Vulkan 1.3 como la Adreno 830 de Qualcomm. En gráficas inferiores como la Adreno 750 se recomienda usar controladores Turnip desde los ajustes de gráficos. Las GPUs Mali son experimentales (soporte PanVK con posibles problemas).

como la Adreno 830 de Qualcomm. En gráficas inferiores como la Adreno 750 se recomienda usar controladores Turnip desde los ajustes de gráficos. Las GPUs Mali son experimentales (soporte PanVK con posibles problemas). Almacenamiento suficiente para cada juego y 12 GB de RAM o más.

Lista de juegos compatibles con CapyPS5

Actualmente, CapyPS5 solo corre bien los juegos 2D pequeños. Los grandes con Unreal Engine se ejecutan, pero van lentos e inician al 25 % de resolución. Sus desarrolladores van actualizando la lista de juegos probados en CapyPS5 de manera constante a medida que evoluciona el proyecto:

Dead Cells – Jugable (60 FPS)

Jugable (60 FPS) Blasphemous – Jugable (60 FPS)

– Jugable (60 FPS) Animal Well – Jugable (60 FPS)

– Jugable (60 FPS) Greak: Memories of Azur – Jugable (60 FPS)

– Jugable (60 FPS) The Binding of Isaac: Repentance – Jugable (60 FPS)

– Jugable (60 FPS) Monster Boy and the Cursed Kingdom – Jugable (60 FPS)

– Jugable (60 FPS) Rogue Prince of Persia – Jugable (30 FPS)

– Jugable (30 FPS) Unbound: Worlds Apart – Jugable (20 FPS, Unreal Engine 4)

– Jugable (20 FPS, Unreal Engine 4) MARVEL Cosmic Invasion – Jugable (Unreal Engine 5)

– Jugable (Unreal Engine 5) Born of Bread – Lento (28 FPS, al 25 % de resolución)

– Lento (28 FPS, al 25 % de resolución) Astérix & Obélix XXL2 – Lento (20 FPS)

– Lento (20 FPS) Earth Defense Force – Lento (16 FPS)

– Lento (16 FPS) Guri – Lento (8 FPS)

– Lento (8 FPS) Stray – Lento (7 FPS)

– Lento (7 FPS) Little Nightmares Enhanced Edition – Lento (6 FPS, sin trazado de rayos)

– Lento (6 FPS, sin trazado de rayos) Castlevania: Belmont’s Curse – Lento (4 FPS, cargas muy largas)

– Lento (4 FPS, cargas muy largas) Sonic Origins Plus – No arranca (se cierra al arrancar)

– No arranca (se cierra al arrancar) Sackboy: A Big Adventure – No arranca (carga infinita)

Y tú… ¿Crees que tu móvil pueda mover un juego de PlayStation 5?