Replay: nuevo canal para ver fútbol y otros deportes gratis

El panorama televisivo deportivo en España ha vivido un cambio significativo en las últimas horas. Tras más de una década de trayectoria, el canal Gol ha cesado sus emisiones para dar paso a Replay, una propuesta renovada que llega con la intención de mantener el deporte al alcance de todos los aficionados.

Este movimiento marca el final de una era para los seguidores del fútbol en abierto y el inicio de una nueva etapa cargada de contenido variado.

Replay no es un canal de Televisión Digital Terrestre, pero mantiene una filosofía accesible. Cualquier persona con un smartphone, una tableta o un ordenador puede acceder a su programación a través de su página web oficial sin necesidad de registrarse previamente.

Esta flexibilidad representa un avance importante para quienes buscan alternativas gratuitas y no desean depender exclusivamente de una suscripción de pago tradicional.

Replay se extiende a todos los aficionados al fútbol: desde los más veteranos hasta los jóvenes

La oferta deportiva de Replay se centra principalmente en el fútbol, pero abarca mucho más. Cada jornada, el canal emite en directo un partido de LaLiga Hypermotion, lo que permite seguir de cerca la categoría de plata del fútbol español.

Además, los espectadores pueden disfrutar de resúmenes y programas dedicados a LaLiga EA Sports, así como de un amplio archivo que permite revivir encuentros históricos del balompié nacional. Esta combinación de actualidad y memoria deportiva resulta atractiva tanto para el aficionado joven como para el más veterano.

El fútbol internacional también tiene cabida en la parrilla. Competiciones como la Copa de Alemania, la Première Ligue femenina francesa y la Chinese Super League amplían el horizonte para quienes siguen ligas de otros países.

Pero Replay no se limita al balón. Su programación incluye boxeo, kickboxing, deportes de fuerza, superbikes, motocross, pádel, skate y deportes acuáticos, lo que convierte al canal en una opción integral para los amantes del deporte en general.

Dónde está disponible Replay

En cuanto al acceso, Replay está disponible en la televisión de diversos operadores. Los clientes de Movistar Plus pueden encontrarlo en el dial 79, mientras que en Orange TV ocupa el dial 137 y en Vodafone TV el 315. También llega a Digi TV, Euskaltel, R y Andorra Telecom.

Para quienes prefieren la comodidad del móvil o el ordenador, la plataforma se puede ver en la OTT de Movistar Plus, en Orange TV Libre para clientes de cualquier operador y en la web oficial del canal, al igual que su canal de YouTube.

Con esta apuesta, Replay se posiciona como una alternativa gratuita y versátil que busca conquistar a los aficionados que lamentan la desaparición de Gol. La combinación de fútbol, otros deportes y acceso multiplataforma promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para los seguidores del deporte en España.