A pesar de que el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) abarca la mayor parte del territorio español, miles de personas, especialmente en zonas rurales o de orografía compleja, sufren diariamente problemas de recepción. Para solucionar esta problemática nace Astra TV.

Se trata de un servicio de televisión por satélite diseñado para llevar la programación al 100% de los hogares en España. Si bien es cierto que la televisión por Internet (IPTV) y el streaming intentan cubrir este vacío, dependen de una conexión de alta velocidad que no siempre está disponible en todas las regiones del país.

Esta plataforma está impulsada por el operador satelital SES y te permite recibir la señal de televisión directamente desde el espacio exterior, sin depender de repetidores terrestres ni de conexión a Internet.

Lo que necesitas para poder usar Astra TV en España

Astra TV cuenta con una cobertura total en la península ibérica, las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Ahora bien, al tratarse de un servicio de televisión por satélite, requiere de un equipamiento específico para poder utilizarlo:

Una antena parabólica individual o comunitaria orientada al satélite Astra 19,2°E.

individual o comunitaria orientada al satélite Astra 19,2°E. Un receptor compatible que puede ser un descodificador externo conectado mediante cable coaxial a la parabólica y por HDMI al televisor, o bien un módulo CAM (dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito gruesa que se inserta en la tele y descodifica los canales sin un aparato externo).

que puede ser un descodificador externo conectado mediante cable coaxial a la parabólica y por HDMI al televisor, o bien un módulo CAM (dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito gruesa que se inserta en la tele y descodifica los canales sin un aparato externo). La correspondiente activación o suscripción del servicio.

¿Y qué hay sobre el catálogo de canales que te ofrece Astra TV?

Astra TV no pretende competir como una plataforma de contenidos de pago exclusivos o cine bajo demanda, sino asegurar que la oferta televisiva pública y en abierto sea accesible sin interrupciones. Por ello, su catálogo abarca:

Canales nacionales de la TDT: las principales cadenas generalistas y temáticas en abierto emitidas a nivel nacional (como La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco o La Sexta, entre otras) en calidad HD y UHD cuando esté disponible.

las principales cadenas generalistas y temáticas en abierto emitidas a nivel nacional (como La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco o La Sexta, entre otras) en calidad HD y UHD cuando esté disponible. Canales autonómicos: acceso a la cadena regional correspondiente según la ubicación geográfica del usuario.

acceso a la cadena regional correspondiente según la ubicación geográfica del usuario. Canales internacionales: una selección de noticias y entretenimiento internacional en abierto, como BBC News Europe, CNN International Europe, France 24 o Al Jazeera International.

Además, la plataforma está diseñada para incorporar progresivamente nuevas cadenas locales, regionales y temáticas en el futuro.

Todo sobre el coste de Astra TV

Astra TV ofrece flexibilidad adaptada a distintos perfiles de usuario, destacando dos modalidades principales de acceso, pero cada uno depende de varios factores. Así que, sin más preámbulos, aquí te dejamos los precios que maneja Astra TV según la información en su web oficial hasta el momento de la publicación de este post:

Concepto Modalidad 1: Pago Único Modalidad 2: Suscripción Anual Cuota del Servicio / Suscripción Gratis para siempre (Sin cuotas). Año 1: Gratis.

A partir del Año 2: 72 € al año. Precio del Receptor 199 € (Pago único por el equipo receptor). Incluido en las promociones de partida / Venta en distribuidores autorizados. Televisores adicionales Solo un televisor. 36 € al año por cada pantalla extra (hasta 4 por hogar). Permanencia / Burocracia Sin permanencia. Sin permanencia. Recomendado: OpenTune: una forma inteligente de disfrutar YouTube Music en tu móvil sin pagar ni un euro

Otros detalles a considerar sobre el coste de Astra TV

Aunque Astra TV proporciona el receptor y gestiona el acceso a la señal, la empresa no realiza ni incluye la instalación física de la antena parabólica. Si tu vivienda no cuenta previamente con un plato instalado y correctamente orientado al satélite Astra 19,2°E, deberás contratar a un instalador de telecomunicaciones o antenista independiente.

Una instalación individual básica promedio en España, que incluye el plato de 60 cm, el soporte de pared, el cabezal LNB y cinco metros de cable coaxial con sus conectores, tiene un precio de mercado de entre 145 € y 150 € (IVA incluido). Si prefieres adquirir un descodificador básico individual a través de tiendas especializadas o distribuidores autorizados de satélite, su precio ronda los 99 €.

Por lo tanto, si partes completamente desde cero y necesitas el servicio de un técnico externo, el desembolso inicial total, sumando la instalación y el equipo oscilará entre los 244 € (en la modalidad de suscripción) y los 344 € (en la modalidad de pago único).

Si Astra TV no te convence, existen otras alternativas en el mercado como Starlink. Asimismo, te invitamos a consultar nuestro catálogo de empresas en España que ofrecen Internet de fibra óptica. Quizá haya alguna empresa que sí ofrezca lo que necesitas en la localidad donde vivas.

Ahora cuéntanos… ¿vas a contratar Astra TV?