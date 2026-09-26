Las 7 mejores apps para andar en bicicleta (Android e iPhone)

El ciclismo se ha convertido en una actividad que combina deporte, movilidad y aventura. Para muchos, el smartphone se ha transformado en un compañero tan esencial como la propia bicicleta, ya que permite planificar rutas, analizar el rendimiento e incluso conectar con una comunidad global de ciclistas.

Las 7 mejores apps para andar en bicicleta

Por todo lo anterior, es que te dejamos a continuación siete aplicaciones que destacan en el mundo del ciclismo, todas compatibles con Android e iOS.

Strava, la app que te pone a competir a distancia con otros aficionados

Strava funciona como una red social deportiva y una herramienta de entrenamiento. Su característica más distintiva son los segmentos, tramos específicos donde los usuarios compiten por posiciones en clasificaciones globales o locales.

Además, permite registrar salidas con GPS, analizar métricas detalladas y planificar rutas. La versión gratuita ofrece funciones esenciales, mientras que la suscripción premium desbloquea análisis avanzados y planes de entrenamiento personalizados.

Komoot, el compañero que abre nuevos caminos

Komoot se especializa en la planificación de rutas para ciclistas, senderistas y corredores. Su enfoque en el descubrimiento de nuevos caminos la convierte en una herramienta ideal para quienes exploran terrenos desconocidos.

La función de puntos destacados permite que otros usuarios señalen lugares de interés, como cafeterías o miradores, creando rutas curadas por la propia comunidad. Ofrece mapas sin conexión y navegación por voz.

Bikemap, el guía que te mantiene al tanto sin que debas despegar la vista del camino

Bikemap combina un rastreador de actividad con un planificador de rutas. Incluye velocímetro y odómetro compatibles con Wear OS, mapas en 3D y alertas de condiciones climáticas. Su base de datos contiene millones de rutas clasificadas por tipo de bicicleta, superficie y elevación. La función de navegación paso a paso guía al ciclista sin necesidad de mirar constantemente la pantalla.

Ride with GPS, la app confiable para identificar terrenos difíciles

Ride with GPS ofrece planificación de rutas confiable, navegación por voz y seguimiento compartido. Su herramienta de creación de rutas incluye hojas de indicaciones, perfiles de elevación e información sobre el tipo de superficie, lo que resulta especialmente útil para salidas grupales o rutas largas en zonas con poca señal.

La versión gratuita permite grabación básica, mientras que la suscripción añade mapas sin conexión y herramientas avanzadas.

Map My Ride, compatible con smartphones y smartwatches por igual

Map My Ride destaca por su enfoque en el ciclismo urbano y de entrenamiento. Utiliza GPS para registrar rutas y ofrece retroalimentación por voz en tiempo real sobre velocidad, distancia y elevación. La función de rutas permite descubrir nuevos caminos y compartirlos con una comunidad de más de cuarenta millones de ciclistas. Sincroniza con dispositivos Garmin, Apple Watch y Suunto.

TrainingPeaks, ideal para los amantes de la planificación

TrainingPeaks se orienta hacia ciclistas que entrenan con estructura. Ofrece un calendario interactivo para programar sesiones basadas en zonas de frecuencia cardíaca o potencia, sincronización con dispositivos y análisis detallado de la carga de entrenamiento. Es una herramienta utilizada tanto por atletas profesionales como por aficionados que buscan optimizar su rendimiento.

Zwift, la app ideal para el ciclismo en casa

Zwift transforma el ciclismo indoor en una experiencia multijugador. Con un mundo virtual detallado, esta plataforma permite competir en carreras, unirse a salidas grupales y realizar entrenamientos estructurados. Requiere un rodillo inteligente o sensores de potencia para traducir el pedaleo real en movimiento dentro del juego. Es ideal para quienes buscan mantener la motivación durante los meses de invierno.

Estas aplicaciones demuestran que el smartphone puede convertirse en un aliado poderoso para cualquier ciclista, sin importar el nivel de experiencia o los objetivos.