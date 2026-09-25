F-Droid 2.0: la actualización más grande hasta la fecha

F-Droid 2.0 acaba de llegar y representa la actualización más ambiciosa de los últimos diez años. Después de más de un año de intenso trabajo, el equipo detrás de esta tienda de aplicaciones Open Source para Android presenta un rediseño completo que busca transformar la manera en que las personas descubren, instalan y mantienen software de código abierto en su móvil.

Durante más de una década, F-Droid ha sido un espacio fundamental para quienes valoran la libertad digital y la privacidad. Esta nueva versión no se limita a un cambio estético, sino que reconstruye la experiencia de usuario desde sus cimientos.

Todos los cambios y mejoras que trae F-Droid 2.0

Ahora la aplicación se integra mejor con los patrones actuales de Android, ofreciendo una interfaz moderna que resulta familiar tanto para quienes recién se acercan como para quienes llevan años confiando en esta plataforma.

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Filtros y clasificaciones más amigables para encontrar cualquier app

Una de las mejoras más notables tiene que ver con el descubrimiento de aplicaciones. Con miles de opciones disponibles en el repositorio, encontrar lo que uno necesita podía volverse complicado. F-Droid 2.0 aborda este desafío con un sistema de categorías mucho más amplio y detallado, que incluye especializaciones como VPN, cortafuegos, gestores de contraseñas o herramientas de navegación.

Además, el buscador ahora comprende descripciones, categorías y contenido traducido, lo que facilita localizar aplicaciones por lo que hacen y no solo por su nombre. Los filtros también se han vuelto más potentes y accesibles, permitiendo combinar criterios como compatibilidad con el dispositivo o características específicas.

Instalador más ágil y eficiente

La instalación y actualización de aplicaciones experimenta un salto significativo gracias al nuevo instalador unificado, que aprovecha las capacidades más recientes de Android para ofrecer un proceso más fluido y automático.

Esto acerca la experiencia de F-Droid a la de las tiendas preinstaladas en el smartphone, sin sacrificar el control que caracteriza al proyecto. Las actualizaciones ahora ocurren en segundo plano por defecto, eliminando la necesidad de gestos manuales que antes resultaban imprescindibles.

El aspecto técnico también recibió una profunda renovación. Todo el código nuevo utiliza Kotlin y Jetpack Compose, herramientas estándar en el desarrollo Android contemporáneo. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que reduce la deuda técnica y facilita la contribución de nuevos desarrolladores, asegurando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

La seguridad mantiene sus altos estándares

Los aspectos de privacidad y seguridad mantienen su importancia central. Las funciones de pánico siguen presentes y se han simplificado para que las personas comprendan mejor sus alcances.

El soporte para Tor evoluciona hacia un enfoque más claro mediante Tor VPN, y aunque algunas características especializadas como el borrado remoto de aplicaciones quedan pendientes de reevaluación, el compromiso con la protección del usuario permanece intacto.

F-Droid 2.0 es el resultado del esfuerzo colectivo de desarrolladores, diseñadores, traductores y una comunidad activa que durante años ha sostenido este proyecto.

Esta versión marca el inicio de una nueva etapa, con mejoras continuas previstas en rendimiento, accesibilidad y funcionalidades como Nearby, que promete compartir aplicaciones entre dispositivos sin depender de servidores centrales.

Más información | F-Droid.org