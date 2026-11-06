La emulación está avanzando a una velocidad increíble gracias a la programación asistida por IA (vibe coding). En los últimos seis meses hemos visto aparecer proyectos de emuladores de PS4 y PS5 en Android, además de una app que genera ports nativos de juegos de Nintendo Switch 2 para móviles.

Y, como no podía ser de otra manera, ahora le ha llegado el turno a la última consola de Nintendo. Eden NX2 es un nuevo emulador de Nintendo Switch 2 para Android que permite probar algunos de sus juegos en el móvil. A continuación, te contamos qué necesitas y cómo descargarlo para empezar a jugar.

Eden NX2: el emulador de Nintendo Switch 2 para Android

Eden NX2 es un emulador gratuito de código abierto (aquí su GitHub oficial) que lleva la emulación de Nintendo Switch 2 a Android. Se trata de un proyecto basado en PokeDinner, una bifurcación de Eglantine que, a su vez, recoge trabajo de los legendarios Eden y Yuzu.

Eso sí, hay que tener presente que no se trata de una aplicación oficial del equipo de Eden, sino de un desarrollo independiente y experimental. ¿Y qué tal funciona? Todavía queda mucho trabajo por delante, pero, por ejemplo, Pokémon Pokopia es jugable a 20 y 30 FPS, Donkey Kong Bananza consigue arrancar, pero funciona alrededor de los 10 FPS y Mario Kart World presenta problemas gráficos y texturas negras.

Requisitos para usar Eden NX2 en tu móvil

Sistema operativo Android 13 o una versión superior.

o una versión superior. 16 GB de RAM , aunque algunos juegos pequeños podrían funcionar con 12 GB.

, aunque algunos juegos pequeños podrían funcionar con 12 GB. Procesador Qualcomm Snapdragon de gama alta y GPU Adreno .

de gama alta y . Tus propias copias de los juegos de Nintendo Switch 2, en formato de carpetas con ExeFS y RomFS o en archivos .NUP (los formatos NSP y XCI no son compatibles).

Cómo descargar Eden NX2 y jugar a títulos de Nintendo Switch 2 en Android

¿Tu móvil cumple con los requisitos? Entonces ya puedes probar este emulador. El procedimiento es bastante sencillo, solo sigue estos pasos:

Para empezar, descarga el APK de Eden NX2 desde la sección Releases de su GitHub.

desde la sección Releases de su GitHub. Ahora, instala el APK que acabas de descargar y abre el emulador Eden NX2 y concédele los permisos necesarios.

que acabas de descargar y Eden NX2 y concédele los permisos necesarios. Para añadir los juegos de Nintendo Switch 2 , solo tienes que pulsar en el botón «Carpeta» y «Añadir juego» si quieres solo agregar un juego o «Launch ExeFS game folder» si tienes una carpeta con varios juegos.

, solo tienes que pulsar en el botón «Carpeta» y «Añadir juego» si quieres solo agregar un juego o «Launch ExeFS game folder» si tienes una carpeta con varios juegos. Y listo, una vez se agreguen los títulos, selecciona el juego que quieres jugar e inicia la emulación.

Y tú… ¿Te animarás a probar títulos de Nintendo Switch 2 en tu móvil?