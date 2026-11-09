En cuestión de días, la emulación de Nintendo Switch 2 en Android ha sumado otro nombre a la lista. Hace tan solo unas semanas vimos llegar a Eden NX2, uno de los primeros emuladores de Switch 2 para móviles, y a Banana Native, un proyecto que apuesta por ejecutar los juegos de esta consola de forma nativa.

Y ahora se suma Lichii, un emulador que está llamando la atención porque ya consigue ejecutar el remake del The Legend of Zelda: Ocarina of Time, estrenado hace unos días en Switch 2. Su avance lo coloca entre las propuestas más prometedoras, aunque todavía está lejos de ofrecer una experiencia perfecta.

Lichii para Android: el emulador de Nintendo Switch 2 más avanzado hasta la fecha

Lichii para Android es un proyecto de código abierto (aquí su GitHub) que reúne aportaciones de Eden, Yuzu y Sudachi. No es una aplicación oficial de Nintendo ni un desarrollo completamente ajeno a Eden: forma parte de esa misma familia de proyectos, pero está mantenido por el usuario «pavelgajdo» y enfocado en llevar la emulación de Switch 2 a móviles Android.

Su gran mérito es mover el nuevo Ocarina of Time. Tal y como lo muestran en esta publicación de Reddit, el emulador permite jugar el título a unos 15 – 20 FPS con la resolución reducida a la mitad. Ahora bien, aunque sus creadores ya están trabajando para mejorar el rendimiento, aún sigue en una etapa muy experimental y temprana del desarrollo.

Requisitos para usar Lichii en Android

Antes de probar Lichii, asegúrate de que tu móvil cumple con estos requisitos:

Sistema operativo Android 13 o superior.

o superior. Procesador de gama alta con arquitectura ARM64.

con arquitectura ARM64. Gráfica (GPU) con compatibilidad con Vulkan 1.3 .

. 12 a 16 GB de RAM.

Cómo descargar Lichii y jugar a títulos de Nintendo Switch 2 en Android

Para instalar el emulador y comenzar a jugar, solo tienes que seguir estos pasos:

Primero descarga el APK de Lichii desde su repositorio oficial de GitHub.

desde su repositorio oficial de GitHub. Una vez tengas el APK, instala Lichii abriendo el archivo descargado. Es posible que debas permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas si nunca has instalado una app usando un APK.

abriendo el archivo descargado. Es posible que debas permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas si nunca has instalado una app usando un APK. Cuando ya tengas el emulador instalado, recuerda que necesitas tener tus propias copias de los juegos , extraídas correctamente y con la estructura de archivos que admite el emulador (archivo .NUP).

, extraídas correctamente y con la estructura de archivos que admite el emulador (archivo .NUP). Lo siguiente será abrir Lichii , otorgarle los permisos que pide la app y pulsar el botón Carpeta para que se abra el gestor de archivos de tu dispositivo.

, otorgarle los permisos que pide la app y pulsar el botón para que se abra el gestor de archivos de tu dispositivo. Finalmente, selecciona el juego de Nintendo Switch 2 (formato .NUP) que quieres jugar, espera a que el emulador termine de cargar el juego y listo, ya puedes empezar a jugar.

Y tú… ¿Te animarás a probar este emulador de Nintendo Switch 2 para Android?