Tapbar: crea zonas táctiles y atajos rápidos en tu Android

Puede que, aunque te conozcas todos los atajos, incluyendo los secretos que hay en Android, sientas que faltan muchas más facilidades para acceder a lo que quieres realizando poco. Respecto a eso, existen muchas alternativas, entre ellas Tap Tap, de la cual ya hablamos antes, y ahora Tapbar, que llega para hacer realidad esa idea en tu móvil.

Se trata de una aplicación de código abierto que permite crear zonas táctiles personalizadas en cualquier parte de la pantalla del smartphone, transformando áreas inertes en accesos directos a aplicaciones o acciones rápidas.

Tapbar te permite hasta cuatro atajos personalizados en tu móvil Android

La propuesta de Tapbar resulta tan sencilla como útil. El usuario define hasta cuatro zonas independientes que pueden colocarse donde mejor le convenga, incluso sobre la barra de estado.

Cada zona reconoce distintos gestos: un toque simple, doble toque, triple toque o una pulsación larga, y a cada gesto se le asigna una función diferente. Así, un mismo espacio puede servir para abrir la aplicación de mensajes con un toque y activar el Bluetooth con dos, por ejemplo.

El catálogo de acciones disponibles supera las setenta y cinco opciones e incluye tareas cotidianas como encender la linterna, alternar el WiFi, controlar el volumen, tomar una captura de pantalla o bloquear el móvil.

Además, Tapbar se integra con aplicaciones de automatización como Tasker o MacroDroid mediante notificaciones breves, lo que amplía enormemente las posibilidades para quienes disfrutan personalizando su experiencia de uso.

Hablamos de una app de código libre, gratis y segura

Un aspecto que merece atención es el enfoque en la privacidad. La aplicación funciona completamente sin conexión a internet, no incluye anuncios ni rastreadores, y mantiene toda la configuración almacenada en el propio smartphone.

Para colocar las zonas táctiles, Tapbar recurre al permiso de superposición o al servicio de accesibilidad, pero aclara que este último solo se emplea para detectar la aplicación en primer plano y pausar las zonas cuando el usuario lo desee, sin leer el contenido de la pantalla.

La versión 1.6 del proyecto, disponible a través de F-Droid, incorpora mejoras en el control de gestos y un mayor número de acciones, consolidando una herramienta que sigue creciendo con el respaldo de su comunidad. Para quienes buscan reducir la fricción en el uso diario del móvil y disfrutan de personalizar cada detalle, Tapbar ofrece una solución ligera, gratuita y respetuosa con la privacidad.

DESCARGAR | Tapbar