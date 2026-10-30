El equipo de Google no para de mejorar Gemini, su inteligencia artificial. En esta ocasión, nos hemos enterado de que ya puede crear y editar archivos, incluyendo los populares PDF. Si quieres saber más al respecto, no te preocupes, porque en este artículo te lo contaremos todo.

Según lo que han explicado los desarrolladores de Google en su blog oficial, todo esto podrás hacerlo directamente en el mismo chat. Adicionalmente, no necesitas instalar ningún complemento adicional, ya que la previsualización de los documentos se lleva a cabo dentro de la misma plataforma.

Por el momento, esta función es compatible con archivos de Google Docs, Google Sheets, presentaciones de diapositivas, archivos Markdown, texto plano (TXT), formatos PDF y archivos de código fuente. Solo necesitas darle las indicaciones a Gemini mediante un prompt y la IA hará el resto.

Gemini también puede generarte una guía en PDF con gráficos a partir de apuntes

También puedes pedirle que cree una guía de estudio en formato PDF a partir de apuntes escritos a mano. Solo tienes que tomarles una foto, subirlos al chat y Gemini generará en segundos un PDF que podrás editar. Una vez creado el archivo, puedes resaltar secciones del documento e indicarle a la IA los cambios que necesitas que le haga mediante un prompt.

Actualmente, la vista previa y la edición de PDF están disponibles en la versión web y en la app móvil de Gemini. En cambio, la previsualización y edición de los archivos de Google Docs, Sheets, presentaciones, Markdown, TXT y código solo se puede llevar a cabo en la versión web.

La mejor noticia de todas es que estas funciones están disponibles en todos los países e idiomas donde Gemini opera. Ahora queremos que nos cuentes… ¿vas a utilizar Gemini para crear y editar tus archivos?