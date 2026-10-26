El esperado lanzamiento del iPhone Duo, que prometía revolucionar la multitarea y el diseño premium al que nos tiene acostumbrados Apple, ha comenzado su andadura comercial envuelto en una seria controversia. Lo que debía ser una experiencia inolvidable para los entusiastas de la tecnología se está convirtiendo, para muchos, en una verdadera pesadilla llena de frustración y visitas al servicio técnico.

En las últimas horas, las redes sociales y foros especializados (principalmente el subreddit del iPhoneDuo) se han inundado de testimonios preocupantes sobre la durabilidad real del dispositivo. Múltiples compradores están experimentando fallos catastróficos en la pantalla interna flexible al poco tiempo de sacarlo de la caja. A continuación, repasamos en detalle todo lo que está sucediendo, qué han reportado los usuarios afectados y cuáles podrían ser las causas técnicas detrás de este craso error de Apple.

Crackgate: cientos de usuarios del iPhone Duo denuncian un defecto grave en la pantalla plegable

El fenómeno ya ha sido bautizado en la comunidad como el «Crackgate». Las alertas saltaron rápidamente en foros donde se empezó a documentar cómo una cantidad considerable de unidades vendidas durante el primer fin de semana presentaban grietas, líneas negras o una rotura completa del panel OLED interno. Lejos de ser casos aislados o accidentes por caídas accidentales, los fallos parecen ocurrir durante el uso cotidiano y normal del teléfono.

La magnitud del problema se aprecia claramente en comunidades de Reddit dedicadas al dispositivo. En hilos como el publicado en r/iPhoneDuo, usuarios comparten con impotencia cómo se han sumado oficialmente a la «comunidad del Crackgate». El aspecto más alarmante de esta situación es la rapidez con la que se manifiesta el fallo. Algunos testimonios en la plataforma señalan que la pantalla colapsó tras un tiempo de uso ridículamente corto: casos donde el dispositivo duró apenas 3 horas en pie antes de mostrar una fractura a lo largo del pliegue central.

La acumulación de quejas no ha parado de crecer. Un hilo de recopilación masiva muestra cientos de casos documentados de usuarios de todo el mundo mostrando fotos y vídeos de sus pantallas inutilizadas. La frustración es evidente, especialmente considerando que el iPhone Duo es un dispositivo de gama superalta con un precio elevado (2399 euros en España).

¿Por qué ocurre? Todo apunta a un mal diseño de la bisagra

Ante la avalancha de reportes, analistas técnicos y creadores de contenido se han puesto manos a la obra para entender qué está pasando realmente debajo de la pantalla.

De acuerdo con un vídeo de análisis técnico del youtuber CuriousHagi, la raíz del problema no estaría en el panel flexible en sí, sino en el mecanismo interno que lo sostiene. Todo apunta a un error estructural en la bisagra: específicamente, a un eslabón demasiado fino o punto de presión mal distribuido que ejerce una fuerza excesiva justo en la zona crítica donde el panel se dobla.

En el vídeo se demuestra cómo, al abrir y cerrar el teléfono, el componente interno de la bisagra no distribuye la tensión de manera uniforme. Al aplicar presión constante sobre una sección tan reducida y frágil del panel OLED, el material termina cediendo, provocando la microfractura interna que desencadena el fallo total de la pantalla.

Por ahora, la recomendación para quienes planeaban adquirir el iPhone Duo es mantenerse cautos y esperar a que Apple reconozca la situación de manera oficial o lance una revisión de hardware que solucione esta debilidad estructural en el diseño de la bisagra.