Memberships de Spotify aterriza en escena con contenido exclusivo y 90% de ingresos para los creadores

Por
Gabriela Sulpizi
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Spotify estrena Memberships: contenido exclusivo y 90% pago

Spotify ha lanzado Memberships, una nueva función que permite a los creadores de pódcast elegibles ofrecer suscripciones de pago a su audiencia. La compañía presentó esta herramienta en su Investor Day a principios de año y ahora la pone a disposición de los programas alojados en Spotify for Creators o Megaphone que cumplan los requisitos. La propuesta llega a 34 mercados, entre ellos España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y Alemania.

Los creadores pueden combinar distintos beneficios en varios niveles de membresía con precios diferentes. Entre las ventajas disponibles figuran contenido exclusivo de audio o video, episodios adicionales, menos anuncios, acceso anticipado a los episodios y la posibilidad de consultar el archivo del programa. 

Spotify Memberships ya está disponible para varios pódcasts de peso

Los usuarios de Spotify Free y Premium encuentran estas ofertas en la página del programa, se unen mediante un proceso de pago simplificado y acceden al contenido solo para miembros sin salir de Spotify. Además, los miembros pueden mostrar insignias cuando comentan episodios, mientras que los creadores dan la bienvenida a los nuevos suscriptores con clips de bienvenida.

Spotify Memberships

La plataforma también ofrece herramientas para promocionar las membresías, medir las altas y gestionar la relación con los miembros. Los creadores cuentan con promociones dirigidas y pruebas gratuitas para atraer nuevos suscriptores, análisis sobre qué impulsa las inscripciones y datos exportables de los miembros, incluida la información de contacto que los fans decidan compartir. Así pueden mantener el vínculo con su audiencia dentro y fuera de Spotify.

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En el lanzamiento participan programas como The Adam Friedland Show, Making Sense with Sam Harris, The Shawn Ryan Show, Two Hot Takes, The Sculpt Society y YMH Studios, que lleva la función a doce de sus programas con episodios exclusivos, acceso anticipado, contenido detrás de cámaras y ventajas especiales.

Un 90% de ganancias para atraer a los creadores de contenido

Los creadores retienen el 90% de los ingresos generados por Memberships, lo que les permite construir ingresos recurrentes directamente de sus fans. Para calificar, un programa alojado en Spotify for Creators o Megaphone debe tener al menos tres episodios publicados, 100 oyentes o espectadores y 100 horas de consumo en Spotify durante los 30 días anteriores. Los creadores elegibles pueden empezar desde Spotify for Creators o Megaphone

Con esta iniciativa, Spotify amplía las opciones de monetización de los pódcast junto a la publicidad, los patrocinios y el Spotify Partner Program. Los interesados pueden descubrir las membresías desde el móvil y unirse sin complicaciones. La compañía busca que los creadores fortalezcan su comunidad y que los fans disfruten de más contenido exclusivo en un solo lugar.

Fuente | Fonearena

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