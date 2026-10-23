WhatsApp sigue adelante en la idea de conectarse cada vez más con las otras apps sociales de Meta. Primero lo hicieron con los estados, que son idénticos a las historias de Instagram; luego lo hicieron con la integración el centro de cuentas; posteriormente llegaron los nombres de usuario y ahora hacen lo propio con los Reels.

Sí, no estás leyendo mal, WhatsApp ahora permite insertar Reels en tus conversaciones, aunque es una funcionalidad que todavía se está probando. ¿Cómo funciona? Sigue leyendo para saberlo.

Compartir en WhatsApp los reels de Instagram que viste, guardaste o te gustaron ahora es mucho más fácil gracias a un nuevo acceso directo

El equipo de WABetaInfo filtró una nueva característica de WhatsApp que Meta estaría probando. Se trata de la capacidad de compartir Reels directamente en la app de mensajería, sin salir de ella y pudiendo reproducirse desde el propio chat.

Esta novedad fue descubierta en la beta 2.26.42.9 de WhatsApp para Android, que está disponible en la Play Store. Ahora bien, no es una funcionalidad que se activa para todos los usuarios, sino una que Meta está probando con pequeños grupos (se habilita desde el servidor).

Si eres uno de los afortunados para probarla, primero tendrás que afiliar tu cuenta de WhatsApp a tu cuenta de Instagram en el centro de cuentas de Meta. Al hacerlo, en tus chats de WhatsApp se habilitará un nuevo botón de acceso directo dentro del menú de compartir archivos adjuntos (el icono del clip). El botón se llama ‘Reels’ y es de color rosado.

Al presionarlo, WhatsApp revelará una galería donde podrás ver distintos reels para compartirlos directamente en el chat. No se trata solo de los reels que hayas publicado en tu cuenta o republicado desde otras, sino de una funcionalidad más completa.

La galería se divide en tres pestañas: ‘Recientes’, ‘Guardados’ y ‘Me gusta‘. Como te imaginarás, la primera pestaña te mostrará los reels que recién hayas visto en Instagram, la segunda te mostrará aquellos que hayas guardado para ver después y la tercera aquellos a los que les diste like.

Ahora bien, puede que no lo sepas, pero desde poco después de implementarse el centro de cuentas en WhatsApp, esto ya podía hacerse, aunque era mucho más difícil. Para ello tenías que adjuntar un archivo a tu mensaje desde la opción ‘Galería’, cambiar las fuentes al modo lista, seleccionar Instagram como fuente y después de ello es que verías los reels que podrías compartir. Vamos, que no era nada práctico.

Con este nuevo acceso directo es muchísimo más fácil de hacer, así que esperamos que Meta implemente este cambio para todos en las próximas semanas. Mientras, si deseas probar esta funcionalidad, debes descargar la última beta de WhatsApp, afiliar tu perfil de WhatsApp en el centro de cuentas de Meta y esperar a ver si te la habilitan.