El momento más esperado por el mundo del fútbol está a punto de llegar. Este lunes 26 de octubre de 2026 se celebra la gala del Balón de Oro 2026, que promete emociones fuertes y una competencia histórica por levantar el prestigioso galardón dorado.

Con nombres estelares en la pelea como los de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y otras grandes figuras internacionales que han brillado tanto en sus clubes como en selecciones, la expectativa está por las nubes.

Si no quieres perderte ni un solo detalle de la proclamación del mejor jugador del planeta desde la comodidad de tu ordenador, tablet o móvil, a continuación te contamos paso a paso cómo verla por Internet.

Cómo ver la gala del Balón de Oro 2026 por Internet

Para disfrutar de la gala de forma online, las opciones varían según tu ubicación geográfica. En España, no existe una alternativa gratuita: la transmisión oficial en streaming recae de forma exclusiva en Movistar+, a través de su app y plataforma web para clientes abonados.

En cambio, para el resto de países y espectadores en Latinoamérica y Estados Unidos hay varias alternativas: DAZN la dará gratis (tal y como lo confirmó en su web oficial), requiriendo únicamente la creación de una cuenta rápida desde su web o app. Los usuarios de España pueden aprovechar usando una VPN para acceder a esta transmisión internacional.

Además de la ya mencionada DAZN, la gala del Balón de Oro 2026 también se puede ver en canales de pago. Aquí abajo te dejamos todas las opciones:

España : Movistar+

: Movistar+ Sudamérica : ESPN, Disney+ y DAZN

: ESPN, Disney+ y DAZN México : TUDN y DAZN

: TUDN y DAZN Estados Unidos: TUDN, ESPN, CBS Sports, Paramount+ y Disney+.

Horarios de la gala del Balón de Oro 2026

España : 21:00 horas (Peninsular) – 20:00 horas (Islas Canarias)

: 21:00 horas (Peninsular) – 20:00 horas (Islas Canarias) México : 14:00 horas

: 14:00 horas Estados Unidos : 16:00 horas (ET) – 15:00 horas (CT) – 13:00 horas (PT)

: 16:00 horas (ET) – 15:00 horas (CT) – 13:00 horas (PT) Argentina , Uruguay , Paraguay y Chile : 17:00 horas

, , y : 17:00 horas Colombia , Perú y Ecuador : 15:00 horas

, y : 15:00 horas Venezuela y Bolivia: 16:00 horas

Y tú… ¿Quién crees que se llevará el Balón de Oro 2026?