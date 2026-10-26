DAZN GO: el nuevo plan económico para ver fútbol y más

DAZN acaba de ampliar su catálogo de opciones con un plan pensado para quienes buscan algo más que la propuesta gratuita, pero sin asumir el coste de las suscripciones más completas. Se trata de DAZN GO, una alternativa económica que combina una selección de eventos en directo con programas propios y los canales de Eurosport.

La plataforma lanza esta modalidad tras una intensa campaña de captación de clientes coincidiendo con El Clásico, y llega para ocupar ese espacio intermedio que hasta ahora quedaba vacío.

DAZN GO apunta a los fans del fútbol, el baloncesto y las carreras

La propuesta resulta atractiva para los aficionados que siguen el deporte desde el móvil, ya que no exige un desembolso elevado. El precio mensual sin permanencia, de acuerdo a los medios oficiales, se sitúa en 7,99 euros, aunque quien prefiere un pago anual único por adelantado abona 54,99 euros.

También existe la posibilidad de fraccionar el pago anual en cuotas de 4,99 euros al mes con doce meses de permanencia. De este modo, la plataforma adapta la fórmula a distintos perfiles de usuario.

En cuanto a los contenidos, DAZN GO ofrece dos partidos de LaLiga EA Sports por jornada; uno de ellos es el que ya se emite de forma gratuita y otro adicional. A ello se suma toda la LaLiga Hypermotion, la Liga F, la Liga Prime Futsal y la Primera Federación.

Los seguidores del fútbol europeo encuentran la Nations League y las European Qualifiers completas, además de un encuentro por jornada de competiciones como la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la Eredivisie y la Liga Portugal.

El apartado de motor también tiene cabida, con Fórmula 1 y MotoGP mediante libres, clasificaciones, una selección de carreras al sprint y al menos un Gran Premio completo cada mes, junto a NASCAR y WorldSBK.

Los amantes del baloncesto acceden a dos partidos por jornada de la NBA y la Liga Endesa, con una selección de playoffs y Copa del Rey. La NFL aparece con un partido por jornada y el encuentro semanal en abierto, mientras que los canales de Red Bull TV y Eurosport completan la oferta junto a programas como Box, Box, La Dazoneta o Trending.

Con esta iniciativa, DAZN GO se presenta como una puerta de entrada sencilla al deporte de pago, ideal para quienes desean ampliar su experiencia sin comprometer un presupuesto alto. Con esto, queda patente que existen fórmulas flexibles para disfrutar del fútbol y otras disciplinas desde cualquier dispositivo.