¿Estamos ante un nuevo boom de las pulseras inteligentes? Durante 2025 muchas marcas abandonaron parcial o totalmente este nicho de mercado, pero en 2026 han vuelto poco a poco con nuevos dispositivos. ¿El motivo? No lo tenemos claro, pero la entrada de Google a este segmento con las Fitbit Air y Fitbit Edge podría ser el impulsor de esta nueva oleada.

Ayer mismo reseñamos el lanzamiento de la Redmi Band 4 (Xiaomi Smart Band 11 Active en España), una pulsera que pasó dos años sin recibir una sucesora. Hoy vuelve a suceder lo mismo, pero desde otra compañía. Se trata de la Galaxy Fit 4, la nueva smartband de Samsung cuyo diseño se filtró completamente.

¿Samsung nos venderá la misma pulsera en 2026? El diseño de la Galaxy Fit 4 es un calco de la Galaxy Fit 3

A través de su sección Authority Insights, el equipo de Android Authority publicó tres vídeos en exclusiva que nos revelan cómo será el diseño de la nueva smartband de Samsung, la Galaxy Fit 4.

Los vídeos muestran renders de alta calidad de esta nueva pulsera inteligente, que llegaría al mercado más de dos años después de la Galaxy Fit 3. Además, las imágenes son en 360º, lo que nos permite conocer todos sus detalles de diseño desde cualquier ángulo.

¿Cuál es nuestra sorpresa con esto? Que la Galaxy Fit 4 es prácticamente indistinguible de su predecesora. De hecho, solamente se distingue en una cosa: se venderá en negro, blanco y azul claro, siendo este un color diferenciador respecto a la generación anterior que tenía al rosa como tercera opción.

Del resto, no hay diferencias visibles entre el diseño de la Galaxy Fit 4 y la Galaxy Fit 3. Tanto es así, que la pantalla mantiene la misma relación de aspecto y sigue siendo rectangular con esquinas redondeadas. Ídem con la carcasa, que tiene bordes curvos, un botón de acción del lado derecho y será de plástico. ¿Y con las correas y broche? Exactamente igual, usará correa de silicona lisa, tendrá varios orificios para ajustarla y el broche es una hebilla convencional.

La disposición de los sensores de actividad tampoco cambia, lo mismo con la ubicación de los pines de carga. En fin, que no hay cambio alguno a nivel estético, solo un nuevo color.

Esto seguro te lleva a preguntarte «¿qué sentido tiene lanzar la Galaxy Fit 4?«. Nos gusta creer que las mejoras irán en el hardware interno y en el software, quizás añadiendo más modos deportivos, nuevas métricas de salud o aumentando la autonomía mediante optimización.

De hecho, las cosas apuntan hacia esa dirección, pues una filtración previa de documentación reveló que la Galaxy Fit 4 (cuyo código interno es SM-R391) será compatible con Bluetooth LE de bajo consumo, cosa que la Fit 3 no tiene.

Lamentablemente, los vídeos filtrados no permiten saber nada más sobre esta pulsera de actividad, así que toca esperar por otras filtraciones o algún anuncio de Samsung. De la mano con esto, tampoco sabemos nada sobre un posible precio o una ventana de lanzamiento, aunque no debe faltar demasiado para que suceda.

¿Quizás llegará junto a los Galaxy S27, S27+, S27 Ultra y el rumoreado Galaxy S27 Pro? Lo sabremos en su momento. Y sobre el precio, debes saber que la Galaxy Fit 3 se lanzó en casi 60 €, así que no esperamos menos que eso para la Galaxy Fit 4.