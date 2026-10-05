Fitbit Edge: primer vistazo a la nueva smartband de Google

El gigante tecnológico Google continúa expandiendo su ecosistema wearable y todo apunta a que muy pronto presentará oficialmente la Fitbit Edge, una smartband que busca conquistar a quienes desean un dispositivo práctico sin las funciones avanzadas de un smartwatch completo.

Aunque la compañía todavía no confirma nada de manera oficial, diversas filtraciones han dejado al descubierto gran parte de su diseño y sus características, generando una expectativa considerable entre los aficionados al fitness.

Así lucirá la nueva smartband de Google

Según los reportes más recientes, este lanzamiento llegaría al mercado muy pronto y ocuparía un lugar intermedio dentro del catálogo de Google, situándose por encima de la Fitbit Air y por debajo del próximo Pixel Watch 5. De esta forma, la compañía ofrece una alternativa equilibrada para quienes buscan calidad sin gastar demasiado.

En cuanto a su aspecto, la Fitbit Edge reemplazaría a la popular Fitbit Charge y apostaría por una pantalla táctil de forma ovalada, un diseño que ya se ha visto en imágenes promocionales filtradas.

Los rumores indican que estará disponible en cinco colores distintos, y tres de ellos combinarán perfectamente con la serie Google Pixel 11 Pro, algo que encantará a quienes disfrutan de lucir accesorios a juego con su smartphone.

La autonomía promete ser uno de sus puntos fuertes, ya que alcanzaría hasta siete días de uso con una sola carga. Además, incorporaría GPS integrado para registrar rutas con precisión, reconocimiento automático de actividades y seguimiento de desniveles, funciones ideales para quienes practican senderismo, running o ciclismo.

También mostrará notificaciones y ofrecerá soporte limitado para algunas aplicaciones como YouTube Music y Google Maps, suficiente para consultar información básica sin depender del móvil.

Las imágenes filtradas revelan un botón físico en el costado derecho, un conjunto de sensores en la parte trasera algo más avanzado que el de la Fitbit Air, y un sistema de anclaje que facilitaría cambiar las correas con solo un pequeño ajuste. Otro detalle relevante es su compatibilidad tanto con Android como con iOS, lo que amplía notablemente su público potencial.

Sobre el precio, los rumores apuntan a un rango que iría entre los 149 y los 199 dólares (de 132 a 177 euros aproximadamente), una cifra bastante competitiva frente a otras alternativas del mercado. Sin duda, la Fitbit Edge se perfila como una opción atractiva para quienes buscan un rastreador de actividad confiable, cómodo y con la garantía de Google detrás.

Habrá que esperar el anuncio oficial para confirmar todos estos detalles, pero todo indica que la espera valdrá la pena.

Fuente | Android Headlines