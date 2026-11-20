El Black Friday es una buena ocasión para encontrar regalos con los que disfrutar en familia. Y si recuerdas con nostalgia aquellos videojuegos de movimiento que hicieron populares consolas como Wii o Xbox Kinect, la Blackview PlayPop 8 puede ser una alternativa interesante.

Se trata de una propuesta que recupera esa forma de jugar, pero sin tener que utilizar mandos. Su funcionamiento es muy sencillo: basta con conectarla a la TV para empezar a jugar moviendo el cuerpo.

Su tecnología de seguimiento corporal mediante IA reconoce los movimientos, permite participar hasta 4 jugadores y cuenta con una biblioteca de títulos interactivos que sigue creciendo.

Así, el tiempo frente al televisor deja de ser una actividad pasiva para convertirse en una experiencia compartida, llena de movimiento y diversión. Además, con los descuentos especiales del Black Friday, puede ser uno de esos regalos que reúnen a toda la familia durante las fiestas.

Un videojuego para compartir en familia: no necesitas mandos, solo ganas de moverte

La Blackview PlayPop 8 propone una manera diferente de disfrutar de los videojuegos en casa: aquí los protagonistas son los movimientos de los propios jugadores. Su sistema de reconocimiento corporal basado en IA de 17 puntos identifica cómo te mueves sin que tengas que sujetar un mando o colocarte ningún dispositivo encima.

Esto también supone una diferencia frente a las consolas tradicionales, en las que a menudo es necesario adquirir controles adicionales cuando quieren participar más personas. Con PlayPop 8 no hace falta comprar accesorios extra: una única compra permite disfrutar de partidas de hasta cuatro participantes, sin costes ocultos por este concepto.

Otro de sus aspectos destacados es su campo de visión de 176°, que permite detectar los movimientos dentro de una zona amplia. De esta manera, no hace falta disponer de una habitación especialmente preparada para jugar: el espacio habitual frente al sofá puede servir para organizar una partida entre familiares y amigos.

A esto se suman dos características relacionadas con la privacidad: el procesamiento de IA se hace de manera local en el dispositivo y la cámara incorpora una cubierta física. Ambas medidas ofrecen una protección adicional y aportan tranquilidad a los padres.

La propuesta encaja en diferentes momentos del año. Puede animar una reunión familiar, servir como actividad para compartir con los niños durante el fin de semana o convertirse en parte de una mañana de Navidad diferente.

Más de 40 títulos y seis categorías para que la diversión no se agote

Además de las características de la consola, otro de los puntos importantes de PlayPop 8 es la variedad de juegos disponibles. Desde su lanzamiento inicial en septiembre, su catálogo ha recibido más de 30 títulos adicionales, ampliando las posibilidades de entretenimiento para toda la familia.

La previsión es que la biblioteca llegue a reunir al menos 40 juegos durante el Black Friday. Y las novedades no terminan ahí: también están previstos juegos especiales con temática navideña para las próximas fiestas.

Entre los juegos incorporados más recientemente, encontramos tres propuestas diferentes. Una de ellas es Synthesis Master, donde los participantes deben utilizar todo el cuerpo para dejar caer frutas pequeñas y combinarlas hasta obtener otras de mayor tamaño.

Por su parte, Age of Sail lleva la diversión al mar con aventuras que pueden jugarse individualmente o en cooperación local con otra persona. La tercera incorporación destacada es Fun Castle, que reúne seis pruebas diferentes controladas mediante movimientos.

La biblioteca se organiza en seis grandes categorías: hogar y fiestas; acción y aventura; ocio y diversión; puzles y lógica; deportes y ejercicio; y música y baile. Esta clasificación reúne experiencias con objetivos variados, desde competir amistosamente o colaborar en equipo hasta realizar actividad física, estimular el desarrollo cognitivo y trabajar la concentración.

Gracias a esa diversidad, el catálogo ofrece alternativas para distintos momentos y preferencias, evitando que las partidas se conviertan siempre en la misma experiencia. Además, quienes busquen todavía más opciones pueden recurrir a PlayPop GamePass, una suscripción que permite acceder a un ecosistema de juegos más amplio y que recibe nuevas incorporaciones de contenido.

PlayPop GamePass también baja de precio: 12 meses de juegos con un 50 % de descuento

Para que las familias puedan sacar todavía más partido a su biblioteca de juegos, Blackview ha preparado ofertas especiales de Black Friday para las suscripciones a PlayPop GamePass. La rebaja más destacada corresponde al plan anual, que pasa a costar 39,50 € al año, frente a sus 79 € habituales.

También hay una oferta para quienes prefieran suscripciones más cortas. El plan trimestral queda disponible por 29,50 €, lo que supone una reducción aproximada del 40 % respecto a su precio habitual. Por un precio que equivale aproximadamente a la mitad del coste de un videojuego de consola convencional, las familias pueden acceder a un año completo de entretenimiento activo y disfrutar de los contenidos disponibles mediante la suscripción.

Quienes todavía no hayan utilizado el servicio también tienen la posibilidad de probarlo antes de contratarlo, gracias a una prueba gratuita de tres días para nuevos usuarios. Además, como el catálogo recibe contenido de forma continua, GamePass amplía las posibilidades de encontrar nuevos títulos y mantener el interés por las partidas familiares.

Con nuevos juegos por descubrir y más contenidos previstos, la suscripción se convierte en un complemento interesante para quienes quieran aprovechar al máximo la PlayPop 8 durante las fiestas y seguir disfrutando de nuevas experiencias después de Navidad.

Sorprende a tu familia llevándote la Blackview PlayPop 8 al precio más bajo en este Black Friday

Los descuentos de Blackview no se limitan a las suscripciones de GamePass. La propia consola PlayPop 8 también cuenta con ofertas especiales de Black Friday tanto en Amazon como en la tienda oficial del producto.

Durante un periodo limitado, es posible conseguirla desde 205 €, su precio más bajo del año. Por tanto, quienes estén buscando un regalo diferente para estas fiestas tienen una oportunidad de llevar a casa una propuesta de entretenimiento interactivo que invita a toda la familia a jugar y moverse sin necesidad de mandos.

Y tú… ¿Aprovecharás esta Black Friday para llevarte la Blackview PlayPop 8 a mitad de precio?