¡XPPen tira la casa por la ventana! 6 tablets con hasta 30% de descuento por Black Friday y Cyber Monday

Por
Julio Torres
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XPPen Black Friday 6 tabletas con hasta 30 por ciento de descuento

XPPen, marca especializada en arte digital, se suma al Black Friday y Cyber Monday 2026 con descuentos de hasta el 30% en seis de sus dispositivos.

En Amazon México, las promociones estarán disponibles del 8 al 17 de noviembre, mientras que en la tienda oficial de XPPen durarán un poco más: del 6 de noviembre al 1 de diciembre.

Tanto si eres ilustrador, diseñador, estudiante de arte o simplemente quieres empezar a dibujar en digital, esta puede ser una buena oportunidad para renovar tu equipo.

A continuación, repasamos las seis tabletas gráficas y tablets de dibujo en oferta, desde opciones compactas hasta una pantalla profesional de gran formato.

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XPPen Magic Pro 13: una tablet Android 16 que también funciona como pantalla gráfica

XPPen Magic Pro 13 una tablet Android 16 que tambien funciona como pantalla grafica

La Magic Pro 13 combina una tablet Android 16 con una pantalla de 12,95 pulgadas, resolución 3K y refresco de hasta 120 Hz. El lápiz X4 reconoce 16.384 niveles de presión e inclinación de 60 grados, mientras que el chip MediaTek Dimensity 8300, los 8 GB de RAM y 256 GB ampliables mediante microSD aportan potencia y espacio.

Su gran diferencial es el modo de pantalla gráfica: basta conectarla al ordenador con un cable para dibujar directamente en ella. También integra batería de 10200 mAh y carga rápida de 45 W.

Durante este evento de ofertas, en la tienda oficial de XPPen tendrá un precio de 15999 pesos mexicanos (20 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre. Por su parte, en Amazon México, se podrá comprar por 16199 pesos mexicanos (15 % menos) del 8 al 17 de noviembre. ¡Aprovecha y usa los botones que te dejamos abajo!

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XPPen Deco 01 V3 Android: una tableta con área de dibujo amplia y lápiz de 16K niveles de presión

XPPen Deco 01 V3: un área de dibujo amplia y lápiz de 16K niveles de presión

La Deco 01 V3 es una tableta gráfica sin pantalla con un área activa de 10 x 6,25 pulgadas y solo 8 mm de grosor. Su lápiz sin batería reconoce 16.384 niveles de presión y 60 grados de inclinación.

También suma ocho teclas rápidas personalizables y luces en los extremos. Es compatible con Windows, macOS, Android y ChromeOS, y permite dibujar, retocar fotografías o tomar apuntes desde distintos dispositivos.

En este Black Friday / Cyber Monday de XPPen te la puedes llevar por 879 pesos mexicanos (27 % menos) en su web oficial del 6 de noviembre al 1 de diciembre, y en Amazon México también la consigues por 879 pesos mexicanos (10 % de descuento) del 8 al 17 de noviembre. ¿A qué esperas? Consigue la tuya pulsando los siguientes botones:

Llévate la XPPen Deco 01 V3 en oferta desde la web oficial

 

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XPPen Deco 640: una tableta gráfica compacta para dibujar y jugar

XPPen Deco 640 una tableta grafica compacta para dibujar y jugar

La Deco 640 apuesta por la portabilidad: su área activa es de 6 x 4 pulgadas, mide 7,7 mm de grosor y pesa 170 gramos. El lápiz pasivo ofrece 16.384 niveles de presión y 60 grados de inclinación, junto a una respuesta de 220 RPS y resolución de 5080 LPI.

Tiene ocho teclas rápidas, conexión USB-C y compatibilidad con Windows, macOS y Android. Sirve para dibujar, tomar notas, firmar documentos o jugar a OSU!.

Por estos días, en la tienda oficial de XPPen bajará a 579 pesos mexicanos (28 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre, mientras que en Amazon México costará también 579 pesos mexicanos (ahorro del 10 %) del 8 al 17 de noviembre. Encontrarás los botones de compra debajo. ¿Te convenció la Deco 640? Llévatela pulsando aquí abajo:

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XPPen Magic Note Pad: un cuaderno digital a color para leer, escribir y crear

XPPen Magic Note Pad un cuaderno digital a color para leer escribir y crear

La Magic Note Pad reúne tablet Android, lector y cuaderno digital en una pantalla X-Paper de 10,95 pulgadas. Ofrece tres modos de visualización (color natural, color suave y papel de tinta), tasa de refresco de 90 Hz y certificación de baja luz azul.

Incluye el lápiz X3 Pro Pencil 2 de 16.384 niveles de presión y la app XPPen Notes, que permite organizar apuntes, anotar PDF, grabar audio y convertir escritura manual en texto. También admite otras aplicaciones Android para estudiar, leer y hacer bocetos.

XPPen ha rebajado la Magic Note Pad a 6199 pesos mexicanos en su web oficial (27 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre. Pero si quieres comprarla desde Amazon, la tienes un poco más económica por 6159 pesos mexicanos (30 % menos) del 8 al 17 de noviembre. Aquí abajo te dejamos los botones de compra de ambas tiendas:

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XPPen Magic Drawing Pad: una tablet Android para llevar tu estudio de arte a todas partes

XPPen Magic Drawing Pad una tablet Android para llevar tu estudio de arte a todas partes

La Magic Drawing Pad está enfocada en la ilustración móvil. Su pantalla X-Paper de 12,2 pulgadas ofrece resolución de 2160 x 1440 píxeles, formato 3:2 y cobertura del 97 % sRGB. Como tablet Android independiente, permite dibujar con apps como Clip Studio Paint, ibis Paint X o MediBang sin conectarla a un ordenador.

El lápiz X3 Pro Slim reconoce 16.384 niveles de presión y 60 grados de inclinación. Sus 256 GB de almacenamiento y su cuerpo de 6,9 mm y 590 gramos completan este equipo pensado para crear fuera del escritorio.

Por estas fechas, en la web oficial de XPPen te la puedes llevar por 8999 pesos mexicanos (25 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre. Y si te interesa comprar por Amazon México, allí está por 8799 pesos mexicanos (15 % de ahorro) del 8 al 17 de noviembre. ¿Te gustó la Magic Drawing Pad? Pues no pierdas tiempo y pulsa aquí abajo:

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XPPen Artist Pro 27 (Gen 2): una pantalla gráfica 4K de 120 Hz para artistas profesionales

XPPen Artist Pro 27 Gen 2 una pantalla grafica 4K de 120 Hz para artistas profesionales

La Artist Pro 27 (Gen 2) es una pantalla gráfica de 27 pulgadas con resolución 4K y refresco de 120 Hz. Reproduce 1.070 millones de colores y cubre el 99 % de Adobe RGB y sRGB, además del 97 % de Display P3, con verificación Calman.

Su sistema X-Touch reconoce diez puntos táctiles para controlar el lienzo con gestos y la caja incluye dos lápices X3 Pro de 16.384 niveles de presión. Y no solo eso, también viene con el mando remoto inalámbrico Quick Keys y soporte plegable para largas sesiones de dibujo.

Durante este Black Friday / Cyber Monday la Artist Pro 27 (Gen 2) costará 29999 pesos mexicanos en ambas tiendas, con un 25 % de descuento. En la web de XPPen estará disponible del 6 de noviembre al 1 de diciembre, mientras que en Amazon del 8 al 17 de noviembre. No pierdas tiempo y usa los siguientes botones antes de que se agote:

Llévate la XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) en oferta desde la web oficial

 

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Y tú… ¿Cuál de estas tabletas gráficas o tablets te llevarás para aprovechar las ofertas de XPPen?

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