XPPen, marca especializada en arte digital, se suma al Black Friday y Cyber Monday 2026 con descuentos de hasta el 30% en seis de sus dispositivos.

En Amazon México, las promociones estarán disponibles del 8 al 17 de noviembre, mientras que en la tienda oficial de XPPen durarán un poco más: del 6 de noviembre al 1 de diciembre.

Tanto si eres ilustrador, diseñador, estudiante de arte o simplemente quieres empezar a dibujar en digital, esta puede ser una buena oportunidad para renovar tu equipo.

A continuación, repasamos las seis tabletas gráficas y tablets de dibujo en oferta, desde opciones compactas hasta una pantalla profesional de gran formato.

XPPen Magic Pro 13: una tablet Android 16 que también funciona como pantalla gráfica

La Magic Pro 13 combina una tablet Android 16 con una pantalla de 12,95 pulgadas, resolución 3K y refresco de hasta 120 Hz. El lápiz X4 reconoce 16.384 niveles de presión e inclinación de 60 grados, mientras que el chip MediaTek Dimensity 8300, los 8 GB de RAM y 256 GB ampliables mediante microSD aportan potencia y espacio.

Su gran diferencial es el modo de pantalla gráfica: basta conectarla al ordenador con un cable para dibujar directamente en ella. También integra batería de 10200 mAh y carga rápida de 45 W.

Durante este evento de ofertas, en la tienda oficial de XPPen tendrá un precio de 15999 pesos mexicanos (20 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre. Por su parte, en Amazon México, se podrá comprar por 16199 pesos mexicanos (15 % menos) del 8 al 17 de noviembre. ¡Aprovecha y usa los botones que te dejamos abajo!

XPPen Deco 01 V3 Android: una tableta con área de dibujo amplia y lápiz de 16K niveles de presión

La Deco 01 V3 es una tableta gráfica sin pantalla con un área activa de 10 x 6,25 pulgadas y solo 8 mm de grosor. Su lápiz sin batería reconoce 16.384 niveles de presión y 60 grados de inclinación.

También suma ocho teclas rápidas personalizables y luces en los extremos. Es compatible con Windows, macOS, Android y ChromeOS, y permite dibujar, retocar fotografías o tomar apuntes desde distintos dispositivos.

En este Black Friday / Cyber Monday de XPPen te la puedes llevar por 879 pesos mexicanos (27 % menos) en su web oficial del 6 de noviembre al 1 de diciembre, y en Amazon México también la consigues por 879 pesos mexicanos (10 % de descuento) del 8 al 17 de noviembre. ¿A qué esperas? Consigue la tuya pulsando los siguientes botones:

XPPen Deco 640: una tableta gráfica compacta para dibujar y jugar

La Deco 640 apuesta por la portabilidad: su área activa es de 6 x 4 pulgadas, mide 7,7 mm de grosor y pesa 170 gramos. El lápiz pasivo ofrece 16.384 niveles de presión y 60 grados de inclinación, junto a una respuesta de 220 RPS y resolución de 5080 LPI.

Tiene ocho teclas rápidas, conexión USB-C y compatibilidad con Windows, macOS y Android. Sirve para dibujar, tomar notas, firmar documentos o jugar a OSU!.

Por estos días, en la tienda oficial de XPPen bajará a 579 pesos mexicanos (28 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre, mientras que en Amazon México costará también 579 pesos mexicanos (ahorro del 10 %) del 8 al 17 de noviembre. Encontrarás los botones de compra debajo. ¿Te convenció la Deco 640? Llévatela pulsando aquí abajo:

XPPen Magic Note Pad: un cuaderno digital a color para leer, escribir y crear

La Magic Note Pad reúne tablet Android, lector y cuaderno digital en una pantalla X-Paper de 10,95 pulgadas. Ofrece tres modos de visualización (color natural, color suave y papel de tinta), tasa de refresco de 90 Hz y certificación de baja luz azul.

Incluye el lápiz X3 Pro Pencil 2 de 16.384 niveles de presión y la app XPPen Notes, que permite organizar apuntes, anotar PDF, grabar audio y convertir escritura manual en texto. También admite otras aplicaciones Android para estudiar, leer y hacer bocetos.

XPPen ha rebajado la Magic Note Pad a 6199 pesos mexicanos en su web oficial (27 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre. Pero si quieres comprarla desde Amazon, la tienes un poco más económica por 6159 pesos mexicanos (30 % menos) del 8 al 17 de noviembre. Aquí abajo te dejamos los botones de compra de ambas tiendas:

XPPen Magic Drawing Pad: una tablet Android para llevar tu estudio de arte a todas partes

La Magic Drawing Pad está enfocada en la ilustración móvil. Su pantalla X-Paper de 12,2 pulgadas ofrece resolución de 2160 x 1440 píxeles, formato 3:2 y cobertura del 97 % sRGB. Como tablet Android independiente, permite dibujar con apps como Clip Studio Paint, ibis Paint X o MediBang sin conectarla a un ordenador.

El lápiz X3 Pro Slim reconoce 16.384 niveles de presión y 60 grados de inclinación. Sus 256 GB de almacenamiento y su cuerpo de 6,9 mm y 590 gramos completan este equipo pensado para crear fuera del escritorio.

Por estas fechas, en la web oficial de XPPen te la puedes llevar por 8999 pesos mexicanos (25 % de descuento) del 6 de noviembre al 1 de diciembre. Y si te interesa comprar por Amazon México, allí está por 8799 pesos mexicanos (15 % de ahorro) del 8 al 17 de noviembre. ¿Te gustó la Magic Drawing Pad? Pues no pierdas tiempo y pulsa aquí abajo:

XPPen Artist Pro 27 (Gen 2): una pantalla gráfica 4K de 120 Hz para artistas profesionales

La Artist Pro 27 (Gen 2) es una pantalla gráfica de 27 pulgadas con resolución 4K y refresco de 120 Hz. Reproduce 1.070 millones de colores y cubre el 99 % de Adobe RGB y sRGB, además del 97 % de Display P3, con verificación Calman.

Su sistema X-Touch reconoce diez puntos táctiles para controlar el lienzo con gestos y la caja incluye dos lápices X3 Pro de 16.384 niveles de presión. Y no solo eso, también viene con el mando remoto inalámbrico Quick Keys y soporte plegable para largas sesiones de dibujo.

Durante este Black Friday / Cyber Monday la Artist Pro 27 (Gen 2) costará 29999 pesos mexicanos en ambas tiendas, con un 25 % de descuento. En la web de XPPen estará disponible del 6 de noviembre al 1 de diciembre, mientras que en Amazon del 8 al 17 de noviembre. No pierdas tiempo y usa los siguientes botones antes de que se agote:

Y tú… ¿Cuál de estas tabletas gráficas o tablets te llevarás para aprovechar las ofertas de XPPen?