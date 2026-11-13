Gemini 4 Hydrogen la IA que mejora el buscador de Google

Google no frena su maquinaria de inteligencia artificial y está acelerando a fondo. Tras los recientes anuncios de Gemini 4 Argon y Gemini 4 Carbon, la compañía de Mountain View sorprende ahora con el lanzamiento de Gemini 4 Hydrogen.

Esta nueva versión llega al buscador de Google para mejorar la experiencia diaria, incorporando por fin una de las características que más nos gusta de ChatGPT: respuestas visualmente mucho más ricas, dinámicas y menos dependientes del texto plano.

Si querías ver tablas comparativas, gráficos y elementos visuales directos en tus consultas de Google, esta actualización de seguro te encantará. A continuación, te contamos todos los detalles de Gemini 4 Hydrogen y cómo activarlo.

Gemini 4 Hydrogen: el nuevo modelo de IA que mejora el buscador de Google

Tal como detalla Google en su blog oficial, Gemini 4 Hydrogen está diseñado para ofrecer una experiencia de búsqueda más intuitiva, profunda y adaptada a lo que realmente necesitamos. Sus principales mejoras son las siguientes:

Comprensión avanzada de preguntas complejas : el modelo ahora es capaz de interpretar consultas largas y multipartes con una precisión milimétrica, entendiendo la intención real detrás de cada frase, incluso si hay errores de escritura o formulaciones enrevesadas.

: el modelo ahora es capaz de interpretar consultas largas y multipartes con una precisión milimétrica, entendiendo la intención real detrás de cada frase, incluso si hay errores de escritura o formulaciones enrevesadas. Respuestas hipervisuales y estructuradas : olvídate de los muros interminables de texto. Las respuestas integran de forma natural imágenes explicativas, tablas comparativas y herramientas personalizadas según lo que busques para viajar, comprar o investigar.

: olvídate de los muros interminables de texto. Las respuestas integran de forma natural imágenes explicativas, tablas comparativas y herramientas personalizadas según lo que busques para viajar, comprar o investigar. Mayor variedad de enlaces relevantes : el buscador ahora conecta al usuario con una gama mucho más amplia de fuentes y enlaces útiles, descubriendo sitios web especializados que antes podían pasar desapercibidos.

: el buscador ahora conecta al usuario con una gama mucho más amplia de fuentes y enlaces útiles, descubriendo sitios web especializados que antes podían pasar desapercibidos. Multilingüismo de alta precisión: todas estas ventajas operan de forma óptima en todos los idiomas soportados por los modelos de IA de Google, garantizando respuestas matizadas y naturales sin importar el idioma de la consulta.

Cómo activar Gemini 4 Hydrogen al hacer búsquedas en Google

Usar el nuevo Gemini 4 Hydrogen en tus consultas diarias es sumamente sencillo. Solo debes seguir estos rápidos pasos para activarlo:

Abre Google en tu navegador o aplicación habitual.

en tu navegador o aplicación habitual. Dirígete a la barra de búsqueda y pulsa el botón (+) .

y pulsa el . En el menú de Modelos, selecciona 4 Hydrogen y listo.

Y tú… ¿Sigues usando el buscador de Google en tu día a día o ya haces todas tus consultas directamente en la app de Gemini?