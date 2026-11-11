La barra de navegación de WhatsApp tiene años entre nosotros, pero su última renovación importante en Android data de 2023. Sí, es cierto que recientemente cambiaron la pestaña de ‘Comunidad’ por la de ‘Contactos’, pero es un cambio menor que no afectaba demasiado la experiencia de uso.

Con este pequeñísimo cambio en Meta se dieron cuenta de que llevaban mucho sin renovar este apartado, así que decidieron actuar. ¿El resultado? WhatsApp ahora tiene una nueva barra de navegación flotante más moderna y que ocupa menos espacio en pantalla cuando lo necesitas.

Estilo renovado, iconos más grandes y una barra que cambia de tamaño según la necesidad del usuario

La actualización 2.26.45.5 de WhatsApp para Android acaba de introducir una mejora a la interfaz de la aplicación. Se trata de una barra de navegación completamente renovada que ya varios usuarios están disfrutando, pero que terminará llegando a todos en breve.

Esta nueva barra flotante sustituye a la barra estática que nos acompañó durante años en WhatsApp y, aunque hablaremos primero de eso, el cambio no es solo estético.

La nueva barra de navegación sigue ubicándose en la parte inferior de la pantalla, pero ahora está separada de la interfaz principal. Además, tiene forma de píldora y elimina todas las etiquetas de texto, lo que le permite ocupar menos espacio y mostrar iconos más grandes.

¿Y por qué decidieron eliminar las etiquetas de texto? Porque luego de tanto tiempo los iconos son suficientes para decirle al usuario de qué va cada pestaña, así que no se necesita nada más.

La nueva barra mantiene la distribución tradicional de cuatro pestañas: chats, actualizaciones, contactos y llamadas. Sin embargo, puede que algunos usuarios se encuentren con una quinta opción: la pestaña ‘Tú’, que sigue en pruebas.

Como la anterior al seleccionar una u otra pestaña la barra sigue sombreando la opción que hayas elegido, pero ahora con un sombreado de mayor tamaño y más evidente.

¿Y hay alguna otra novedad? Sí, que la barra se adapta al desplazamiento que estés haciendo en pantalla. Por ejemplo, si te desplazas hacia abajo la barra de navegación se hará más pequeña para que tengas más espacio de pantalla libre. Las pestañas seguirán siendo seleccionables en este modo, pero podrás leer más cosas sin que la barra de navegación estorbe. Por su parte, si te desplazas hacia arriba la barra volverá a su tamaño normal.

Y como si todo lo anterior no bastase, si tienes una suscripción a WhatsApp Plus podrás cambiar los colores de esta nueva barra de navegación flotante.

¿Todavía no tienes la actualización? Verifica que tengas la última versión de WhatsApp instalada en tu móvil. Y en caso de que todavía no te aparezca, es cuestión de esperar unos pocos días para disfrutarla. El código ya está en tu app de WhatsApp, pero la activación la hace Meta a nivel de servidor y es gradual, así que ellos decidirán cuándo dártela.

Fuente | WABetaInfo