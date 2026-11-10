Hasta ahora, usar el modo incógnito de Google Chrome era como caminar por la cuerda floja con los ojos vendados: mientras que el modo de navegación tradicional usa potentes sistemas de protección contra estafas en la nube, el modo privado no contaba con este avanzado sistema de seguridad contra páginas maliciosas.

Esto dejaba a los usuarios más expuestos al phishing, malwares y virus cuando buscaban mayor discreción. Pero por suerte esto está por cambiar y pronto navegar por modo incógnito será tan seguro como hacerlo por el modo tradicional de Google Chrome.

Chrome tendrá protección contra estafas en tiempo real para el modo incógnito

La pista definitiva sobre este gran cambio fue descubierta recientemente por el medio especializado Windows Report, quienes analizaron a fondo los últimos cambios en el código fuente de Chromium.

A través de este análisis se reveló que Google está trabajando intensamente para integrar la navegación segura en tiempo real (Safe Browsing) directamente en el modo incógnito y también en el modo invitado del navegador.

Hasta la fecha, las sesiones privadas de Chrome evitaban realizar consultas directas a los servidores de Google para proteger la privacidad del usuario y no dejar rastro alguno. Sin embargo, esto implicaba depender exclusivamente de bases de datos locales que se actualizaban de forma intermitente, volviéndose vulnerables frente a estafas recientes.

La nueva implementación cambia radicalmente esta dinámica: el navegador podrá verificar las páginas sospechosas en los servidores de Google de forma instantánea, pero empleando tecnologías de privacidad avanzadas como servidores proxy y canales cifrados.

Esto garantiza que Google no asocie la consulta de seguridad con tu identidad o tu historial de navegación privado. Gracias a este mecanismo, si intentas acceder a una web fraudulenta o maliciosa mientras navegas de incógnito, Chrome te bloqueará el paso al instante con una advertencia roja, igual que en una pestaña normal.

Aunque esta mejora representa un hito fundamental para la ciberseguridad, de momento no hay una fecha confirmada por parte de Google para el lanzamiento oficial de esta función.

Y tú… ¿Crees que esta actualización de seguridad de Chrome comprometerá la privacidad de tu sesión en incógnito?