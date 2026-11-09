Desde que Samsung presentó Galaxy AI, la marca ha intentado convertir sus herramientas de inteligencia artificial en uno de los grandes atractivos de sus móviles. Sin embargo, todavía no ha conseguido que todos sus usuarios las adopten, pues muchos siguen prefiriendo acudir directamente a ChatGPT o Gemini cuando necesitan alguna tarea con IA.

Ahora, conseguir que Galaxy AI gane popularidad podría ser todavía más complicado. Y es que se acaba de filtrar que Samsung estaría preparando una suscripción de pago para sus herramientas de inteligencia artificial. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre este posible plan Premium.

¿Galaxy AI será de pago? Samsung alista plan Premium por 5 €

Hace unos días, el medio SammyGuru filtró la posibilidad de que Galaxy AI tenga una modalidad de pago. Y ahora SamMobile, el medio especializado en Samsung, amplió y confirmó dicho rumor, revelando cómo funcionarían los diferentes niveles de suscripción.

Lo primero que debemos aclarar es que las funciones actuales de Galaxy AI seguirían siendo gratuitas. Lo que cambiaría serían los límites de uso de determinadas herramientas, como la traducción, los resúmenes de texto y la generación de imágenes. Estos serían los tres niveles:

Gratuito : permitirá realizar 10 traducciones, 5 resúmenes y 2 generaciones de imágenes al día.

: permitirá realizar 10 traducciones, 5 resúmenes y 2 generaciones de imágenes al día. Essential : aumentará los límites a 100 traducciones, 50 resúmenes y 20 imágenes diarias.

: aumentará los límites a 100 traducciones, 50 resúmenes y 20 imágenes diarias. Premium: ofrecerá uso ilimitado de estas tres funciones.

Además, los planes de pago incorporarían nuevas herramientas como Gen Video, que permite convertir fotografías en vídeos mediante IA, Daily Briefing para ofrecer información personalizada y Bixby Action que facilitaría la automatización de tareas entre aplicaciones. También se menciona Galaxy Claw, otra herramienta para automatizar actividades cotidianas.

En cuanto al precio, la filtración apunta a una tarifa de 4,99 € al mes o 47,99 € al año. Por supuesto, estos precios todavía no son oficiales y podrían cambiar cuando Samsung presente la suscripción.

Además, es importante tener en cuenta que, de momento, Samsung no ha confirmado este rumor, que surge a partir de capturas de pantalla compartidas por usuarios que han sido seleccionados para un programa piloto.

Y tú… ¿Pagarías una suscripción para mejorar tus límites de uso de las herramientas de Galaxy AI?