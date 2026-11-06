WhatsApp actualiza los Eventos invita a todos sin la app

WhatsApp estrenó su función de Eventos en 2024 para facilitar la organización de reuniones y encuentros directamente desde los grupos. Aunque resultaba bastante útil para coordinar planes y saber quién asistiría, tenía una limitación importante: las invitaciones estaban vinculadas a una conversación.

Ahora, acaban de anunciar una actualización que cambia las reglas del juego: podrás crear eventos y compartir un enlace para invitar a cualquier persona, incluso si no tiene WhatsApp instalado. Una mejora que podría hacer que muchos comiencen a utilizar esta herramienta con mucha más frecuencia.

WhatsApp actualiza los Eventos: ahora puedes invitar a cualquiera fuera de la app con un enlace

WhatsApp ha anunciado en su blog oficial una importante actualización de su función de Eventos con la que busca facilitar la organización de reuniones más allá de los grupos de la aplicación.

Hasta ahora, Eventos solo funcionaba dentro de los grupos y comunidades, permitiendo añadir información como la fecha y la hora, e invitar a los participantes para que confirmaran su asistencia. Su principal limitación era que los eventos estaban vinculados a esos chats.

Ahora, WhatsApp permite crear eventos desde un apartado independiente y generar enlaces de invitación que puedes compartir con cualquier persona. Lo interesante es que quienes reciban el enlace podrán consultar los detalles del evento y confirmar su asistencia sin necesidad de instalar WhatsApp ni tener una cuenta en la plataforma.

Otra novedad importante es la incorporación de un centro de Eventos, desde el que podrás gestionar todas tus reuniones en un mismo lugar. Allí podrás consultar los eventos que has organizado, comprobar quiénes han confirmado su asistencia y revisar aquellos a los que tienes previsto acudir.

Cómo crear un evento en WhatsApp y generar un enlace de invitación

Usar esta nueva función es bastante sencillo. Para crear un evento e invitar a personas que no tienen WhatsApp, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y entra en Ajustes .

y entra en . Busca y selecciona la opción Eventos .

. Pulsa el botón Crear un evento .

. Personaliza el evento con su nombre, fecha, hora y demás detalles.

con su nombre, fecha, hora y demás detalles. Cuando llegues al apartado para añadir invitados, selecciona Invitar a cualquier persona con un enlace .

. Copia el enlace generado o compártelo directamente por correo electrónico o SMS.

¡Y listo! Las personas que reciban la invitación podrán acceder al enlace, consultar la información del encuentro y confirmar si asistirán, aunque no tengan instalada la aplicación.

Y tú… ¿Comenzarás a usar más seguido la función Eventos de WhatsApp con esta actualización?