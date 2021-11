Aunque lleves muchos años usando WhatsApp, de seguro desconoces la gran cantidad de trucos que tiene esta plataforma de mensajería. Con cada nueva versión de la app se añaden novedosas funciones por lo que cada vez son más las cosas que puedes hacer con WhatsApp además de enviar o recibir mensajes.

Recientemente, nos enteramos de que pronto llegarán los canales y los pagos móviles a WhatsApp. Parece que no existe un límite de funciones que puede tener esta aplicación de mensajería instantánea. ¿Quieres aprender a sacarle el máximo provecho a WhatsApp? Entonces quédate con nosotros para que descubras los mejores trucos para usar la app como un pro.

13 trucos para usar WhatsApp como un pro

No es necesario ser un experto en tecnología para utilizar WhatsApp como todo un profesional, ya que con los trucos que te explicaremos a continuación tendrás la oportunidad de exprimir todas las funciones que tiene esta famosa aplicación de mensajería.

Explicar detalladamente tu dirección para que un amigo o un servicio de delivery pueda llegar a donde estás es cosa del pasado. Por si no lo sabes, en WhatsApp puedes enviar tu ubicación precisa con solo presionar un botón. De esta forma, el contacto a quien se la envías solo debe abrir el mensaje para obtener tu localización en Google Maps. ¿Y cómo se hace esto? Pues simple, solo haz lo siguiente:

Abre el chat del contacto a quien enviarás tu ubicación.

a quien enviarás tu ubicación. Presiona el botón de adjuntar . Ese que tiene forma de clip.

. Ese que tiene forma de clip. Ahora pulsa Ubicación, luego en Enviar mi ubicación actual y listo.

Dale formato a tus mensajes

Algo que probablemente desconocías de WhatsApp es que puedes darle cierto formato y estilo al texto que escribes. Si bien no puedes cambiar el color o la fuente del texto, sí que tienes la posibilidad de escribir en negrita, cursiva, tachado, subrayado y monoespaciado. Solo tienes que hacer lo siguiente:

Para escribir en negrita agrega un asterisco (*) al principio y al final de la frase.

agrega un asterisco (*) al principio y al final de la frase. Para usar la cursiva pon un guion bajo (_) al principio y al final de la frase.

pon un guion bajo (_) al principio y al final de la frase. Para tachar la frase o palabra debes colocar una virgulilla (~) al principio y al final.

la frase o palabra debes colocar una virgulilla (~) al principio y al final. Para el monoespaciado debes agregar este carácter (`) al principio y al final de la frase.

Usa tu cuenta de WhatsApp desde el ordenador

WhatsApp se ha convertido con el paso de los años en una app de mensajería con soporte en múltiples plataformas. La puedes usar tanto en tu móvil como en el PC. Para el ordenador tienes dos opciones, o descargar e instalar la versión de escritorio o utilizar WhatsApp Web. Cualquiera de estas dos opciones te permite disfrutar de todas las funciones que ofrece la plataforma de mensajería desde el PC.

Usa los mensajes de difusión para comunicarte con muchas personas

Los grupos de WhatsApp es sin lugar a dudas una de las funciones más conocidas de la app. Al crear grupos puedes comunicarte con muchos contactos a la vez. Pero sabemos que muchas veces los grupos pueden sacarte de quicio, dándote ganas de eliminar todos los grupos de WhatsApp de un tirón.

Por ello, si no quieres crear un grupo de WhatsApp, pero necesitas enviar un mismo mensaje a muchas personas puedes crear una lista de difusión. Esta es una función que te permite generar una lista de contactos a los que puedes enviar un mensaje en particular. ¿Cómo se hace? Muy fácil, solo sigue estos pasos:

Ve al apartado de contactos en WhatsApp y selecciona todos los que quieres añadir a la lista.

y selecciona todos los que quieres añadir a la lista. Ahora presiona la opción Nueva difusión .

. Finalmente, pulsa el botón de listo que está en la esquina inferior derecha y así tendrás creada tu lista de difusión.

Desactiva el guardado automático para ciertos chats

Otra de las cosas que te puede molestar en WhatsApp es cuando se guardan automáticamente todos los archivos que recibes. Esto puede ser realmente molesto si estás en muchos grupos. De seguro tienes la galería de tu móvil llena de una gran cantidad de fotos y vídeos inútiles. Pero por suerte, WhatsApp permite desactivar el guardado automático de archivos en los chats haciendo lo siguiente:

Entra en el chat en el que quieres desactivar el guardado de fotos y vídeos.

en el que quieres desactivar el guardado de fotos y vídeos. Lo siguiente es presionar el nombre del chat para ver el apartado de información del contacto o grupo.

para ver el apartado de información del contacto o grupo. Ahora presiona la opción Visibilidad de archivos multimedia .

. Por último, activa la opción No y listo.

Haz que en tu galería no aparezca ninguna foto o vídeo que recibiste por WhatsApp

Si quieres mejorar la privacidad de todos los archivos que recibes a través de WhatsApp, tenemos un truco que te será muy útil. Para ello necesitas abrir el explorador de archivos de tu móvil Android y buscar la carpeta WhatsApp.

Lo siguiente es ingresar en la carpeta Media, y así hallarás las dos carpetas que quieres ocultar: WhatsApp Images y WhatsApp Video. ¿Cómo ocultar los archivos de estas carpetas? Muy simple, basta con cambiar el nombre de las mismas agregándoles un «.» al comienzo (.WhatsApp Images) y ya está hecho.

Recupera los mensajes o chats que borraste por error

Por defecto, WhatsApp hace una copia de seguridad de tu cuenta cada 24 horas. Aunque esto se puede cambiar, la realidad es que muy pocas personas lo hacen, por lo que de seguro tú también lo tienes activo. Esta copia te puede servir para recuperar un chat o mensaje que eliminaste por error.

Para hacerlo, solo tienes que desinstalar WhatsApp de tu móvil para luego volver a instalar la app e iniciar sesión. Esto hará que se restaure la última copia de seguridad. Con suerte, tendrás nuevamente el mensaje que perdiste. Ahora bien, debes tener en cuenta que con este método puedes perder mensajes nuevos que no forman parte de la copia.

No te estreses, silencia los chats que te molestan

Todos tenemos ese grupo de WhatsApp que nos molesta, en el que recibimos una gran cantidad de mensajes, fotos y vídeos inútiles, pero que por alguna razón no nos podemos salir de él. Sin embargo, esto no significa que tengas que aguantar todas las notificaciones que te llegan por ese grupo, ya que WhatsApp tiene la función para silenciar chats. ¿Sabes usarla? ¿No? Pues es así de fácil:

Abre el chat de WhatsApp que quieres silenciar.

de WhatsApp que quieres silenciar. Ahora presiona el botón de opciones (el de los tres puntos) que está en la esquina superior derecha.

(el de los tres puntos) que está en la esquina superior derecha. Finalmente, toca la opción Silenciar notificaciones y elige si quieres desactivarlas por 8 horas, 1 semana o para siempre.

Ahorra datos móviles en las llamadas de WhatsApp

Si no quieres gastarte todos tus datos móviles cuando hagas una videollamada por WhatsApp, esta aplicación cuenta con una opción que permite reducir el consumo de datos. Al activarla, WhatsApp hará unos pequeños ajustes automáticos durante las llamadas para optimizar el uso de datos móviles. Para usarla solo haz lo siguiente:

Abre el menú de ajustes de WhatsApp.

de WhatsApp. Presiona la opción Almacenamiento y datos .

. Luego activa la opción que dice Usar menos datos para llamadas, y listo.

Aprende a mencionar personas en tus mensajes

Cuando estás conversando en un grupo de WhatsApp, y además este tiene una gran cantidad de personas, puede resultar difícil dirigir un mensaje a un contacto en particular. Pero no te preocupes, para ello la app cuenta con la función de mencionar o etiquetar contactos en tus mensajes. ¿Y cómo se hace esto? Muy fácil, solo tienes que poner un «@» y de inmediato se desplegará una ventana con todos los contactos del grupo para elegir a quien quieres mencionar.

Elige quien puede ver tu «últ. vez hoy a las …»

A unos les gusta y a otros no tanto. La verdad es que la función que dice la hora de tu última conexión en WhatsApp puede resultar un arma de doble filo. Por ello, no basta con solo desactivarla o activarla. Lo mejor es tener un control más preciso y afortunadamente WhatsApp te permite ocultar esta información de forma selectiva. ¿Qué significa esto? Pues que puedes dejar que unas personas vean tu «últ. vez hoy a las …» y otras no, solamente tienes que hacer lo siguiente:

Entra en el menú de ajustes de WhatsApp y pulsa la sección Cuenta .

de WhatsApp y pulsa la sección . Ahora entra en Privacidad , y presiona sobre Hora de últ. vez .

, y presiona sobre . Aquí podrás elegir si quieres que esta información esté disponible para todos, para tus contactos o para nadie.

Mantén arriba los chats más importantes para ti

Es común tener una gran cantidad de chats activos en WhatsApp, por lo que a veces se hace difícil encontrar una conversación. Si tienes un chat que consideres muy importante y que siempre quieres tener a la mano, puedes anclarlo a la parte superior del historial de chats. Para hacer esto simplemente tienes que mantener pulsado el chat y tocar el icono de la chincheta.

Guarda los mensajes más importantes de un chat

Si eres de los que mantiene chats con conversaciones activas desde hace mucho tiempo, puede que te hayas dado cuenta de que a veces resulta difícil encontrar un mensaje relevante dentro del chat. Pero para ello te traemos un último truco. Solo tienes que mantener pulsado el mensaje y presionar el icono de la estrella que sale en la parte superior del chat y listo. El mensaje se guardará como destacado.

Con estos trucos fáciles de usar te convertirás en todo un profesional de esta app de mensajería en línea. Y tú… ¿Cuál de estos 13 probarás primero?