WhatsApp trabaja en sus propios canales llamados comunidades

Actualmente los desarrolladores de WhatsApp se encuentran trabajando en nuevas funciones para la plataforma. En los últimos meses nos hemos enterado de la reacción para los mensajes, el soporte multidispositivo, la función de borrar mensajes sin límite de tiempo, entre otras.

Hace poco se filtró que WhatsApp está trabajando en un apartado para «comunidades», pero la información disponible dejó muchas dudas sobre esta nueva función. Todo parece indicar que este rumor es cierto, ya que WABetaInfo ha relevado más detalles sobre esta especie de canales llamados comunidades que llegarán a la plataforma de mensajería instantánea. Pero, ¿qué son estas comunidades? ¿En qué se diferencian de los grupos de WhatsApp? Quédate con nosotros para saberlo.

Las comunidades de WhatsApp: más control para los administradores

Las comunidades de WhatApp funcionarán como los grupos que ya conoces con ciertas diferencias. La principal es el mayor control que este tipo de grupo le da a los administradores. Estos podrán invitar a otros usuarios a unirse a la comunidad a través de un enlace o por un código QR. Los integrantes podrán enviar o no mensajes dependiendo de la configuración establecida por el administrador.

Hasta aquí parece que esta nueva función no ofrece nada nuevo. Sin embargo, la novedad más importante es la posibilidad de crear grupos dentro de la comunidad. Al poder hacer grupos dentro de un grupo, el administrador tendrá una herramienta útil para organizar de manera práctica comunidades que tengan una gran cantidad de usuarios.

Otro de los detalles que se han filtrado es el posible icono que tendrán estas comunidades. En el mes de octubre WhatsApp accidentalmente habilitó un icono con forma de squircle (un cuadrado con esquinas redondeadas) para las fotos de perfil, el cual se retiró de inmediato. Al parecer este será el icono que tendrán las comunidades. Por último, se especula que el cifrado de extremo a extremo también protegerá la seguridad del chat de las comunidades.

¿Cuándo llegarán las comunidades a WhatsApp?

Por el momento, no hay más detalles sobre esta función, ya que WhatsApp no ha dado información oficial de estas «comunidades». Esto significa que no hay una fecha establecida en la que los usuarios podrán comenzar a crear sus comunidades.

No obstante, al igual que ha sucedido con otras actualizaciones de esta app, se espera que las comunidades estén disponibles primero en las versiones beta de WhatsApp antes de tenerla en la plataforma principal de este servicio de mensajería instantánea.