Diferente a como sucede con otras plataformas de mensajería, la adopción de nuevas funciones es bastante lenta en WhatsApp. Son muchas las características que los usuarios piden desde hace mucho tiempo, pero por encima de todas destaca una claramente: el soporte multidispositivo de WhatsApp.

Tras años de ruegos por parte de su comunidad, Facebook por fin está agregando compatibilidad con esta característica, pero no de la forma que esperas. Sí, tendrás soporte multidispositivo muy pronto, pero no podrás usar WhatsApp en dos teléfonos, ¡qué decepción!

Podrás usar WhatsApp en 4 dispositivos, pero no en dos móviles al mismo tiempo

Hace apenas unas semanas Facebook confirmó que WhatsApp podrá usarse en más de dos dispositivos al mismo tiempo. Esta declaración generó la conclusión más lógica de todas dentro de la comunidad: todos pensamos que podríamos abrir nuestra cuenta en dos o más móviles simultáneamente.

Sin embargo, una nueva filtración apunta a que no será así, sino que Facebook tiene otros planes para el soporte multidispositivo de WhatsApp. Gracias a una captura de pantalla de WhatsApp beta publicada por WABetaInfo ahora sabemos cómo funcionará esta característica. Las reglas de juego serían así:

Podrás usar WhatsApp hasta en 4 dispositivos diferentes de forma independiente.

de forma independiente. Los dispositivos enlazados a tu cuenta de WhatsApp pueden ser: un móvil, una cuenta de WhatsApp Web, WhatsApp Desktop o a través de Facebook Portal.

Podrás utilizar un solo móvil para tu cuenta , mientras que los otros dispositivos sí podrán repetirse. Esta regla aplica incluso aunque tengas dos móviles con sistemas operativos diferentes.

, mientras que los otros dispositivos sí podrán repetirse. Esta regla aplica incluso aunque tengas dos móviles con sistemas operativos diferentes. No podrás comunicarte por mensajes o llamadas con personas que no tengan actualizada su versión de WhatsApp Web, WhatsApp Desktop o la versión para Facebook Portal.

Además, la misma captura revela que esta nueva funcionalidad primero se probará en la beta de WhatsApp y luego pasará a la versión estable. Mientras, Facebook anuncia que esta característica podría tener ciertos problemas de rendimiento y calidad durante el periodo de pruebas.

No habrá soporte oficial, pero sí puedes tener WhatsApp en varios móviles al mismo tiempo

Esta noticia seguramente te cayó como una jarra de agua fría, ¿verdad? A nosotros también, pues nos hubiese encantado que WhatsApp te permitiera abrir tu cuenta en varios móviles como hace Telegram. Pero no será así, aunque eso no significa que no exista una forma de hacerlo.

En Androidphoria somos expertos en darle solución a tus problemas, así que antes de irnos te dejamos un par de enlaces que te serán de utilidad:

Con ellos podrás abrir tu cuenta de WhatsApp en varios móviles al mismo tiempo, así que no dejes de echarles un vistazo.