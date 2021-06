Pese a ser la plataforma de mensajería más popular del mundo, WhatsApp también es de las que menos innova si se compara con la competencia. Sin embargo, al parecer en Facebook han comenzado a sentir la presión de sus rivales, pues últimamente están haciendo varios cambios en su aplicación.

En los últimos meses la aplicación recibió una función que permite acelerar la velocidad de los audios de WhatsApp, mientras que en la beta se está probando la capacidad de archivar chats permanentemente. No obstante, al parecer hay muchas funciones nuevas en el camino y entre ellas hay una que seguro llevas años esperando. WhatsApp pronto será multidispositivo y tendrá mensajes de una sola visualización. Además, podría recibir una app para iPad y mucho más.

Facebook confirma que trabaja en el soporte multidispositivo para WhatsApp

La limitación más molesta de WhatsApp quizás sea que está vinculado a tu número telefónico y solo puedes usar la aplicación desde un solo dispositivo. Este problema es tan grande, que incluso cuando usas WhatsApp Web necesitas que tu móvil esté siempre conectado para recibir mensajes, algo que no pasa con otras apps como Telegram, su principal rival.

Si tienes buena memoria, recordarás que en agosto de 2020 la cuenta de Twitter @WABetaInfo filtró información sobre el soporte multidispositivo para WhatsApp. En ese momento se pudo conocer que Facebook estaría probando la posibilidad de utilizar una misma cuenta hasta en 4 dispositivos en simultáneo. Se espera que esta característica permita un funcionamiento independiente sin que el móvil principal esté siempre conectado, pero Facebook nunca ha dado detalles al respecto.

No obstante, esto acaba de cambiar, pues el CEO de WhatsApp (Will Cathcart) confirmó que esta característica pronto se implementará en el canal beta de WhatsApp. No ofreció mayor información al respecto, pero aseguró que estará disponible para dentro de un mes o dos (julio o agosto de 2021).

Durante años los usuarios le han pedido a WhatsApp esta característica y por fin su solicitud fue tomada en cuenta. Además, esta funcionalidad podría llevar a otro gran logro para la plataforma: el lanzamiento de una aplicación de WhatsApp para iPad, otra cosa que miles de usuarios llevan pidiendo desde hace mucho tiempo.

WhatsApp también recibirá los mensajes de una sola visualización y mejorará sus mensajes temporales

Junto al soporte multidispositivo, Facebook también confirmó que trabajar en dos características adicionales para WhatsApp: los mensajes de una sola visualización y una mejora en la configuración de los mensajes temporales.

Sobre la primera, WhatsApp replicará la funcionalidad de Instagram que permite configurar un mensaje para que solo pueda ser visto una sola vez. A diferencia de los mensajes que se autodestruyen luego de un tiempo, los mensajes del tipo “ver una vez” se eliminan tan rápido como el destinatario los abre. Esta era una característica que también se filtró hace un tiempo, pero no estaba confirmada.

Respecto a lo otro, debemos recordarte que desde noviembre WhatsApp permite configurar los chats para que los mensajes se borren solos después de 7 días. Hasta ahora esta característica tenía que activarse manualmente en cada chat, pero pronto recibirá una mejora llamada “modo desaparición”. ¿En qué consiste? Sencillo, de ahora en adelante podrás activar los mensajes temporales en todos tus chats con solo activar el modo desaparición desde los ajustes de WhatsApp.

Facebook no comentó nada sobre cuándo llegarán estas dos novedades a la aplicación y si lo harán en Android e iOS al mismo tiempo. Sin embargo, si ya están anunciadas oficialmente entonces no debe faltar demasiado.

WhatsApp Business también recibirá novedades en los próximos meses

¿Pensabas que las mejoras solo llegarían a la versión estándar de WhatsApp? ¡Pues no! Porque WhatsApp Business también recibirá sus propias novedades para seguir potenciando a tu empresa.

La primera novedad nos parece un avance increíble por parte de la aplicación, ya que WhatsApp mejorará el tiempo de registro para nuevos usuarios comerciales. Actualmente para registrar tu empresa en WhatsApp Business puedes tomarte varios días en el proceso, pero a partir de ahora podrás hacerlo en solo 5 minutos.

La segunda mejora tiene que ver con las notificaciones automáticas de WhatsApp Business, que son bastante limitadas en la actualidad. Sin embargo, de ahora en adelante las empresas contarán con mayor cantidad de mensajes automáticos para enviar notificaciones a sus clientes. Por ejemplo, hay una nueva notificación que informa cuando un producto vuelve a estar disponible.

Por último, con WhatsApp Business ahora podrás configurar hasta 10 respuestas rápidas en tu cuenta para que tus clientes se comuniquen contigo. Haciendo uso del botón “Menú principal”, tus clientes podrán elegir una respuesta rápida de una lista de hasta tres opciones para hablar contigo. Esto es realmente útil, pues ayuda a acelerar la comunicación cliente-empresa.

Parece que WhatsApp se está poniendo las pilas últimamente, ¿cierto? A nosotros nos parece excelente que lo hagan y seguramente a ti también.