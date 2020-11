Finalmente, los mensajes temporales han llegado a WhatsApp. Fueron millones los usuarios que pidieron esta función hace bastante tiempo, pedidos que evidentemente WhatsApp ha escuchado, ya que la última versión de la app para Android e iOS permite enviar mensajes y que los mismos se borren solos.

Si quieres saber cómo funciona, cuáles son sus características y cómo activarlos, estás en el lugar correcto. Sigue leyendo que aquí te mostramos todo esto y un poco más, ¿te lo piensas perder?

¿Cómo funcionan los mensajes temporales de WhatsApp?

A diferencia de otras apps de mensajería, WhatsApp con esta nueva función no da demasiadas opciones para poder configurarla. O sea, los mensajes temporales se eliminan automáticamente pasados los 7 días. De momento, no hay ninguna opción que permita reducir los días que duran esos mensajes en las conversaciones.

El funcionamiento de esta nueva característica ha sido explicada en detalle por WhatsApp desde el sitio web oficial que tiene la app. Resumiendo lo que han publicado, los mensajes temporales de WhatsApp se caracterizan por lo siguiente:

Si el receptor del mensaje temporal no abre la conversación durante un periodo de 7 días, el mensaje desaparecerá automáticamente .

. La vista previa del mensaje podría mostrarse en las notificaciones , incluso pasados los 7 días de gracia.

, incluso pasados los 7 días de gracia. Si se responde un mensaje temporal, el texto citado puede permanecer dentro del chat después de los 7 días.

Si se reenvía un mensaje temporal a un chat con esta función desactivada, el mensaje no se borrará en ese chat .

. Si se crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, el mismo se incluirá en la copia de seguridad. Eso sí, los mensajes temporales se eliminarán cuando se restaure la copia de seguridad.

En resumen, los mensajes temporales de WhatsApp no brindan seguridad. Cualquier persona que reenvíe un mensaje temporal, o bien haga una captura de pantalla, podrá evitar que el mensaje se elimine de forma automática. Nosotros te recomendamos que uses esta función con personas de confianza, ya que la misma no asegura que el mensaje enviado sea eliminado de forma completa.

Cómo activar los mensajes temporales de WhatsApp

Para poder activar los mensajes temporales de WhatsApp es necesario que cuentes con la versión 2.20.206.5 de la app de mensajería instalada en tu teléfono. Si tienes una versión anterior y quieres acceder a esta función, tendrás que instalar la última versión de WhatsApp para Android.

Si ya cuentas con esta versión instalada en tu móvil, sigue todos estos pasos para que puedas activar esta función y que los mensajes se borren solos dentro de WhatsApp:

Lo primero que debes hacer es abrir la app de WhatsApp desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez abierto el mensajero, tendrás que entrar a un grupo o conversación privada .

. Dentro del chat de WhatsApp, deberás pinchar sobre el usuario al que le deseas enviar un mensaje que se borre solo, o bien sobre el nombre del grupo.

al que le deseas enviar un mensaje que se borre solo, o bien sobre el nombre del grupo. En el panel de ajustes de la conversación, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Mensajes temporales.

Se abrirá una nueva pantalla, allí deberás pinchar sobre Continuar .

. Pincha sobre la opción que dice Activados y luego vuelve hacia atrás.

y luego vuelve hacia atrás. Cuando regreses a la conversación, WhatsApp te informará que los mensajes temporales han sido activados, desde ese preciso momento todos los mensajes que envíes se eliminarán de forma automática.

Recuerda que en los grupos solo el administrador puede activar los mensajes temporales. Si no eres administrador del grupo, deberás pedirle al mismo que realice estos pasos para que active esta función.

Sin nada más que añadir al respecto, si WhatsApp se cierra solo, o bien la función de mensajes temporales no aparece, te recomendamos desinstalar y volver a descargar la aplicación. O bien esperar, ya que a algunas regiones todavía no ha llegado aún con la app actualizada.