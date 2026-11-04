Aunque las plataformas de streaming tienen miles de horas de contenido para ver, es justamente eso lo que, en ocasiones, hace que sea muy difícil elegir. Netflix y compañía utilizan algoritmos de recomendación según tus gustos o reproducciones recientes; pero a veces no son suficientes y, probablemente, te haya pasado que un día querías ver algo completamente diferente a lo habitual, porque te sentías distinto emocionalmente, y fue un caos elegir algo.

Netflix quiere evitar que te suceda nuevamente, así que ahora tienen Netflix AI Discover, un nuevo buscador que te recomienda según tu estado de ánimo. Y sí, lo hace con ayuda de la inteligencia artificial.

IA Discover profundiza en lo que quieres en ese momento para encontrar la serie o película perfecta

Netflix anunció a través de un comunicado de prensa el lanzamiento de AI Discover, una nueva herramienta de búsqueda para la plataforma. Podrás encontrarla como una pestaña independiente dentro de la app de Netflix para Smart TV, aunque debería llegar también a móviles más adelante.

AI Discover no utiliza el algoritmo de recomendación tradicional de Netflix, sino que contextualiza y toma en cuenta tu estado de ánimo para las sugerencias.

Al entrar a la pestaña te encontrarás con una serie de recomendaciones basadas en distintas temáticas. Estas recomendaciones pueden ser de distinta índole:

Basadas en cómo quieres sentirte , con cosas como «Algo ligero» o «Asústame».

, con cosas como «Algo ligero» o «Asústame». Basadas en tu compañía , con cosas como «Noche de cine en familia» o «Para reír con amigos».

, con cosas como «Noche de cine en familia» o «Para reír con amigos». Basadas en el tiempo que tienes , con sugerencias para ver «Vídeos rápidos».

, con sugerencias para ver «Vídeos rápidos». Recomendaciones de tendencias, novedades o lo que has estado viendo últimamente.

Tras elegir la temática principal, Discover te mostrará recomendaciones de series o películas que coincidan con ella y te dará temas más específicos para profundizar en tu búsqueda.

Y si hay algo que te guste no solo podrás reproducirlo o agregarlo a tu lista como hasta ahora, sino que tendrás un tercer botón. Se trata del botón «Perfeccionar recomendaciones», que sirve para guardar la recomendación en el algoritmo de Discover y mejorarlo.

Sí, AI Discover de Netflix es una herramienta personalizable que aprende constantemente de los usuarios, aunque no funcione de la manera tradicional con un chatbot al que le digas exactamente lo que deseas. Es más como una suerte de buscador inteligente que va acotando opciones según lo que elijas, diferente a los de otras plataformas como Spotify.

AI Discover ya se está implementando en Estados Unidos para unos pocos usuarios a través de la app de Netflix para televisores inteligentes. De momento solo funciona en inglés, pero la compañía reveló que irán ampliando el público, idiomas y plataformas a lo largo de las próximas semanas.