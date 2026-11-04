Saiyan Online es uno de los juegos creados por fans más virales de Internet, sumándose a otros éxitos de proyectos hechos por la comunidad, como Pokémon Arena 2D, Bit Souls, PokéSurvivor, etc.

Este MMORPG en 2D gratuito inspirado en Dragon Ball ofrece una experiencia nostálgica y profunda donde puedes crear tu propio saiyajin desde cero, personalizar su aspecto y explorar un mundo abierto lleno de mapas emblemáticos de la serie.

Sus mecánicas de combate dinámicas, mazmorras y el sistema de progresión muy completo han conquistado a miles de jugadores. Si eres de los que está buscando cómo jugar a Saiyan Online en el móvil, hay algo muy importante que debes saber.

Saiyan Online para Android está en camino y así se podrá descargar

Lo primero que debes saber es que, actualmente, Saiyan Online no está disponible para dispositivos móviles Android o iOS. El juego se encuentra diseñado exclusivamente para ordenadores con sistemas operativos Windows y Mac.

Por esta razón, te advertimos que cualquier archivo APK que encuentres circulando por Internet de fuentes ajenas al juego es totalmente falso y podría comprometer la seguridad de tu dispositivo móvil.

Pero no te desanimes, los desarrolladores ya están trabajando en la versión para móviles Android. Sus propios creadores confirmaron recientemente mediante su TikTok oficial que el juego llegará muy pronto a dispositivos móviles.

Aunque por el momento no se ha especificado una fecha exacta de lanzamiento, la confirmación oficial nos da esperanzas de que la espera valdrá la pena.

¿Cómo se podrá descargar de forma segura? Cuando la versión móvil esté lista, el APK se descargará desde la web oficial del proyecto, a la que puedes ir pulsando el botón que dejamos aquí abajo:

Mientras tanto, si te animas a probar el juego en tu ordenador, puedes consultar los archivos de instalación y la guía completa para Windows y Mac presionando el mismo botón.

Y tú… ¿Probarás el juego Saiyan Online en tu PC o esperarás la versión para Android?