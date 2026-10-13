La idea de llevar miles de millones de planetas generados por procedimientos a una pantalla táctil parecía un sueño lejano, pero hoy es una realidad. No Man’s Sky para móviles es oficialmente un hecho. El aclamado título de Hello Games promete transformar la forma en que disfrutamos de la exploración espacial en nuestros dispositivos.

El anuncio ha desatado una enorme ola de entusiasmo entre la comunidad gamer. Sin embargo, mientras los usuarios del ecosistema de Apple ya celebran la noticia, surge de inmediato la gran interrogante que miles de jugadores se están haciendo en este preciso momento: ¿cuándo podremos disfrutar de esta aventura en nuestros dispositivos Android?

La odisea espacial de Hello Games llega por fin a móviles: primero a iOS

Traer un juego de la magnitud de No Man’s Sky a plataformas móviles no fue una tarea sencilla. Sean Murray, fundador de Hello Games, ha compartido detalles fascinantes sobre cómo el equipo logró adaptar este gigantesco universo para que funcione de manera fluida en iPhones e iPads. El objetivo principal no fue hacer un port simplificado, sino adaptar la experiencia completa para convertirlo en un referente de su clase en juegos portátiles.

Para lograrlo, los desarrolladores diseñaron un sistema de controles táctiles súper intuitivo desde cero, garantizando que el manejo de la nave, la recolección de recursos y el combate se sientan naturales. Eso sí, también es compatible con mandos Bluetooth por si prefieres el control tradicional.

Por otra parte, el equipo de Hello Games asegura que la optimización de No Man’s Sky para móviles destaca por brindar un rendimiento excepcional junto con un consumo eficiente de batería, ideal para largas sesiones de juego sin interrupciones.

Lo mejor de todo es su accesibilidad técnica. El juego es compatible con dispositivos desde el iPhone 11 y el iPad Air de tercera generación en adelante. Y si te preocupa el espacio en tu teléfono, tenemos excelentes noticias: la descarga ocupa poco menos de 5 GB, por lo que no saturará la memoria de tu dispositivo.

La fecha oficial de lanzamiento está fijada para el próximo 28 de octubre, y ya es posible reservarlo directamente en la App Store de Apple. Será de pago, pero tendrá para probarlo gratis antes de pasar por caja.

¿Qué sucede con la versión para Android?

Hasta la fecha, ni Sean Murray ni nadie de Hello Games han confirmado oficialmente una versión dedicada para el sistema operativo Android. El enfoque inicial ha estado completamente centrado en optimizar la arquitectura de iOS y el silicio de Apple para lograr la máxima fidelidad técnica.

Esto no significa que debamos perder la esperanza. En el pasado, Hello Games ha llevado su título a múltiples plataformas de forma gradual (desde PC y consolas hasta Nintendo Switch), por lo que un futuro lanzamiento en Android no está descartado. De momento, los usuarios de Android interesados en explorar el cosmos deberán estar atentos a los próximos comunicados oficiales del estudio.

Mientras tanto, coméntanos… ¿qué te parece la llegada de No Man’s Sky para móviles?