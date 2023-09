Si te gustan los juegos de ciencia ficción, aventura y simulación, seguro que te interesan los juegos de exploración espacial. Estos juegos te permiten viajar por el espacio, descubrir nuevos planetas, combatir contra enemigos y gestionar tu propia nave o colonia.

Y no, no estamos hablando de aplicaciones para explorar las estrellas, apps para explorar el espacio o de un mapa interactivo para ver más de 200 mil galaxias. Nos referimos a juegos que, si bien no son tan ambiciosos como Starfield o No Man´s Sky, te ofrecen una experiencia espacial totalmente jugable en la que podrás cumplir tu sueño de ser un astronauta o un piloto de nave espacial.

Hay muchos juegos de este tipo disponibles para Android, pero ¿cuáles son los mejores? Aquí te presentamos una selección de los 10 mejores juegos de exploración espacial para Android, basada en sus gráficos, jugabilidad, historia y valoraciones de los usuarios. ¡Conócelos!

Morphite, viaja a planetas desconocidos y enfréntate a criaturas y lugares exóticos

Lo más parecido a Starfield y No Man´s Sky que puedes jugar en Android sin necesidad de emuladores o servicios de juegos en la nube es Morphite. Es completamente tridimensional y se juega desde una perspectiva en primera persona. Tiene un estilo artístico tipo «low-poly» que no es muy exigente para tu móvil y se ve bastante bien.

Si bien el juego te permite explorar los planetas gratis (los cuales son generados aleatoriamente), solo te dejará jugar las dos primeras misiones. Si quieres desbloquear la historia completa y todas las misiones, tendrás que pagar su versión prémium.

¿Tiene una historía? ¡Sí! Narra las travesías de Myrah Kale, una joven mujer cuya vida da un giro repentino cuando una simple misión se convierte en una épica odisea interestelar que revela su misterioso pasado y su relación con una sustancia codiciada llamada Morphite.

Tu objetivo principal será escanear criaturas y plantas para vender su información bio a cambio de mejoras para su nave y armas, así como resolver acertijos ambientales para avanzar en la historia. En el camino, tendrás que luchar contra distintos tipos de especies, incluyendo jefes que te pondrán la tarea difícil.

Star Traders: Frontiers, comanda una nave estelar y explora libremente el universo

Star Traders: Frontiers es un juego de rol táctico de ciencia ficción y mundo abierto desarrollado por Trese Brothers Games. En el juego, asumirás el papel de un capitán de una nave espacial que puede elegir entre una variedad de carreras, como comerciante, pirata, cazarrecompensas, explorador, etc.

Podrás viajar a través de un universo generado proceduralmente, completando misiones, comerciando con recursos, luchando contra enemigos y construyendo su reputación.

Una de las cosas que más nos gustan de este juego es el sistema de personalización de la nave: podrás escoger entre 350 mejoras y 45 cascos de nave para construir una nave que se adapte perfectamente a tus preferencias.

Cabe destacar que cuenta con un sistema de combate por turnos donde podrás comandar a tu tripulación en la batalla. También hay momentos donde debes tomar decisiones que afectan el curso de la historia. ¡Es muy bueno!

Star Wars KOTOR, el clásico RPG que sigue vigente

Star Wars: Knights of the Old Republic, también conocido como Star Wars KOTOR, es ya todo un clásico que cualquier amante de los juegos de rol y acción debe jugar. Tiene lugar en el universo de Star Wars, 4000 años antes de los eventos de la trilogía original.

En este título, serás un Padawan Jedi que debe investigar una amenaza Sith que podría destruir la República Galáctica. Podrás aprender a usar la Fuerza con más de 40 poderes diferentes, construir tu propio sable de luz, formar equipo con personajes icónicos de Star Wars y usar tu nave espacial Ebon Hawk para explorar a ocho planetas distintos.

Sí, sus gráficos son bastante anticuados para los tiempos que corren, pero pocos juegos actuales tienen una jugabilidad tan divertida y adictiva como Star Wars KOTOR. Así que, no te dejes llevar por la apariencia y dale una oportunidad a este título creado por BioWare (los mismos desarrolladores de las sagas Mass Effect y Dragon Age).

Out There: Ω Edition, una galaxia generada aleatoriamente con una historia de elecciones múltiples

Out There: Ω Edition es un juego de aventura y supervivencia espacial que te sitúa en el papel de un astronauta perdido en una galaxia desconocida. En este juego, tienes que gestionar los recursos de tu nave, reparar los daños, aprender idiomas alienígenas, encontrar planetas habitables, cultivar vida extraterrestre y resolver misterios cósmicos.

El juego tiene unos gráficos minimalistas y una atmósfera inmersiva. Además, el juego tiene varios finales posibles según tus decisiones. De ahí a que haya cosechado muy buenos comentarios por parte de la crítica.

Vale la pena resaltar que Out There: Omega Edition cuenta con elementos roguelike, lo que significa que cada nueva partida puede ser muy diferente a la anterior y es muy probable que mueras rápido la primera vez. Así que no te frustres, es cuestión de aprender progresivamente. Es de pago, pero se puede conseguir «gratis» con Play Pass.

Xenowerk, un shooter de acción con 70 niveles por explorar en las profundidades del abismo

Xenowerk es un juego de disparos de acción con vista cenital en el que serás un cadete que debe limpiar un laboratorio subterráneo infestado de mutantes por culpa de un experimento que salió mal. Para ello, tendrás a tu disposición una gran variedad de armas y habilidades que te permitirán derrotar a las hordas de enemigos.

El juego tiene un total de 70 niveles diferentes que te desafían con enemigos y obstáculos diferentes. Pero lo que más disfrutamos de Xenowerk es su ambientación oscura estilo «survival horror» donde la linterna del personaje toma un papel protagonista. También destacamos sus controles sencillos con un doble stick táctil.

Event Horizon Space RPG, crea tu propia nave espacial y viaja por el universo

Event Horizon es un juego de rol de acción tipo arcade en 2D que te permite explorar un vasto universo, construir tu propia flota espacial y participar en batallas galácticas. Dependiendo de su construcción, las naves tendrán distintas fortalezas y debilidades.

Este juego, creado por el desarrollador Pavel Zinchenko, te dejará explorar miles de millones de planetas, asteroides, satélites, constelaciones y otros cuerpos celestes, para completar misiones y desbloquear más de 100 mejoras y armas diferentes para tu nave.

Por si no ha quedado claro, no estamos ante un juego de rol por turnos. Event Horizon Space RPG cuenta con un sistema de combate dinámico en el que puedes usar una variedad de armas y poderes para derrotar a tus enemigos de formas divertidas. Además, es posible unirte a alianzas galácticas para luchar contra otros jugadores o trabajar juntos para conquistar el universo.

Endless Sky, un juego de desplazamiento lateral infinito en el espacio

¿Te gusta Geometry Dash? Entonces te gustará Endless Sky. Y es que es básicamente un Geometry Dash en el espacio. Es decir, se trata de un juego de desplazamiento horizontal infinito donde tienes que saltar para esquivar los obstáculos del camino.

Tu objetivo será llegar lo más lejos posible, rompiendo los meteoritos que aparecen en tu camino para evitar que las plataformas se destruyan. Cuanto más lejos llegues, mayor será tu puntuación. ¡Desafía a tus amigos a ver quién puede llegar más lejos!

Galaxy Genome, explora 2 mil millones de sistemas estelares

Galaxy Genome es un juego de simulación espacial de mundo abierto desarrollado por SKVGames. El juego está disponible para dispositivos móviles y PC. Aquí serás un explorador espacial que debe explorar un vasto universo, descubrir planetas y civilizaciones alienígenas, así como completar misiones.

Las misiones te permitirán obtener recompensas, como dinero, recursos y nuevas tecnologías. Estas misiones pueden ser de todo tipo, desde tareas de entrega hasta combates. Por otra parte, puedes personalizar tu nave espacial con una variedad de componentes y mejoras, como armas, escudos y motores. Así, podrás adaptar tu nave a tu estilo de juego.

Lastimosamente, no tiene modo multijugador, pero al menos cuenta con una historia que puedes seguir y muchas misiones secundarias te darán bastantes horas de juego.

Constellation Eleven, navega por la inmensidad del cosmos y lucha contra muchos adversarios

Constellation Eleven es un juego de disparos espacial gratuito en que puedes explorar un universo infinito y combatir una variedad de enemigos. Presenta una mecánica de juego clásica con un estilo artístico retro, pero muy bonito.

Está ambientado en un futuro lejano en el que la humanidad ha colonizado el sistema solar. Destacamos especialmente su sistema de progresión que te permite mejorar tu nave con nuevas habilidades y armas. Podrás ganar minerales y créditos que pueden usarse para comprar nuevas armas, armaduras y actualizaciones. Y lo mejor es que es gratis.

Space Survival, el «No Man´s Sky» para Android

Space Survival: Sci-Fi RPG Pro es un juego de rol de acción y supervivencia espacial, inspirado en No Man´s Sky. Te pone en los mandos de un astronauta que debe sobrevivir en el espacio exterior recolectando comida y agua. Para ello, te verás en la necesidad de luchar con monstruos y reparar / actualizar tu nave espacial.

El juego también cuenta con elementos de rol, lo que te permite personalizar tu personaje y sus habilidades. A medida que juegas, podrás explorar un universo lleno de planetas, asteroides y estaciones espaciales. También te encontrarás con una variedad de enemigos, desde piratas espaciales hasta alienígenas hostiles.

Estos son solo algunos de los mejores juegos de exploración espacial para Android que puedes encontrar en la tienda de aplicaciones. Hay muchos más que te pueden ofrecer horas de diversión y aventura por el espacio. ¿Cuál es tu favorito? ¿Nos hemos dejado alguno? Déjanos tu opinión en los comentarios.