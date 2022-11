Los entusiastas de la astronomía pueden disfrutar de las diferentes apps y funciones que tienen los smartphones para explorar lo que esconde el espacio. El modo astrofotografía de la cámara de los Samsung Galaxy, la función para ver planetas de Google Maps y las muchas aplicaciones para explorar el espacio que hay en la Play Store son un claro ejemplo de ello.

Ahora, los científicos de la Universidad John Hopkins de EE. UU. acaban de lanzar un mapa interactivo hecho con un motón de datos valiosos recopilados por el proyecto Sloan Digital Sky Survey de más de 200 mil galaxias. ¿Lo mejor de todo? Que puedes acceder a él de manera gratuita desde tu móvil, ya que está disponible para todo el mundo.

Mapa interactivo del universo: mira más de 200 mil galaxias desde tu móvil

Bajo el nombre de The Map of the Universe, el equipo de astrónomos ha lanzado una web interactiva en la que se pueden ver más de 200000 galaxias. Incluso, los investigadores publicaron un vídeo de YouTube (que dejamos aquí arriba) en el que explican el funcionamiento de este mapa y como se utiliza. ¿Quieres echarle un vistazo? Pues aquí abajo te dejamos el enlace que puedes abrir desde el navegador de tu móvil.

Enlace | MapoftheUniverse.net

Ahora bien, aunque 200 mil galaxias puedan parecer suficientes, es importante tener en cuenta que este mapa no abarca todo el universo. De hecho, solo es una representación gráfica del universo observable que han podido registrar los científicos con los instrumentos y sondas actuales.

Finalmente, debes saber que este mapa está en inglés y es bastante educativo. Al entrar en la web encontrarás una opción llamada «description», con la que puedes encontrar la explicación de cada uno de los elementos que conforman el mapa: colores, bordes, líneas, posiciones, etc.

Y tú… ¿Estás listo para recorrer el mapa del universo?