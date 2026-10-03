Personalizar es algo que muchos adoran hacer en todo lo que llega a sus manos. Especialmente si es algo que usan día a día, lo cual no está nada mal. Después de todo, es lo que nos ayuda a sentirnos más como nosotros. Y pueden ser cosas tan pequeñas como elegir qué música va a sonar cuando alguien llame a nuestro móvil.

Si todavía no sabes cómo hacerlo y te interesa, entonces presta atención, pues te enseñaremos dos formas de conseguirlo. La primera es la más fácil de ambas, y la segunda, aunque tampoco es demasiado complicado, requiere quizá unos pasos extra.

Eso sí, es importantísimo que antes tengas descargado el archivo .mp3 de la música que tienes en mente como tono de llamada. Lo puedes conseguir o bien descargando desde YouTube con un auxiliar conveniente o usando otras alternativas gratis.

Cómo poner una canción como tono de llamada en Android desde Google Files

Google nos hace sencilla esta operación con sus propias aplicaciones que todo Android trae por defecto en la mayoría de los casos. Para tener de tono de llamada esa música que tanto te gusta, solo debes seguir este paso a paso:

Ve a Files de Google.

de Google. Selecciona el apartado de Audio .

. Abre el archivo .mp3 que te interese.

que te interese. Abierto el reproductor, pulsa sobre el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Elige la opción Establecer como tono.

Cómo poner una canción como tono de llamada en Android desde Ajustes

Otra forma de lograr el mismo resultado es yendo a los Ajustes del propio móvil. Esto en caso de que por alguna razón no dispongas de la app de Files de Google en tu dispositivo. Solo debes seguir este procedimiento:

Cómo poner una canción como tono de llamada en Android 1 de 2

Dirígete a Ajustes y entra en el apartado Sonidos y vibración .

y entra en el apartado . En la sección Configuración del tono de llamada , selecciona la línea telefónica donde quieres realizar el cambio en caso de que tengas las dos. Bien sea Sim1 o Sim2.

, selecciona la línea telefónica donde quieres realizar el cambio en caso de que tengas las dos. Bien sea Sim1 o Sim2. Baja hasta el final de las opciones, donde aparece Agregar tono , y pulsa allí.

, y pulsa allí. Se abrirá el administrador de archivos y desde ese lugar puedes elegir el archivo .mp3 de tu gusto. Al hacerlo, pulsa Hecho .

y desde ese lugar puedes de tu gusto. Al hacerlo, pulsa . La pista de música aparecerá entre las opciones de sonidos de alarma. Ahora solo es cuestión de elegirla y ya está.

Con esto serás capaz de tener cualquier música que desees como tono de llamada, más allá de las opciones estándar de siempre.