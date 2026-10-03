Estrenar smartphone es una sensación genial, especialmente cuando sostienes en la mano un modelo con acabados en aluminio, acero inoxidable o titanio. Sin embargo, no hay nada más frustrante que descubrir los primeros microrrayones en los laterales con el paso de las semanas. Aunque creamos que los bordes metálicos son indestructibles, lo cierto es que sus acabados pulidos o anodizados requieren un cuidado particular para mantenerse impecables.

La buena noticia es que evitar esos molestos rasguños no exige esfuerzos desmedidos ni renunciar al diseño de tu dispositivo. Tras probar distintas alternativas y escuchar los problemas más habituales de la comunidad tecnológica, he reunido las soluciones más efectivas para mantener la estética de tu móvil de metal como el primer día.

Utilizar fundas con interior de microfibra y bordes flexibles

Muchas veces el enemigo está dentro de la propia funda. Las carcasas de plástico rígido pueden acumular partículas de polvo que terminan actuando como lija contra los bordes. Busca fundas que cuenten con un forro interno de microfibra suave y biseles laterales de TPU flexible. Este tipo de material amortigua la presión y evita fricciones directas sobre marcos de titanio o aluminio.

Hacer una rutina de limpieza periódica

El secreto para evitar marcas permanentes es quitar la funda al menos una vez por semana. Con un paño suave de microfibra ligeramente húmedo, limpia tanto el marco del smartphone como el interior del protector. Eliminar el polvo acumulado evita que los granos de arena microscópicos se incrusten y dejen rasguños en el acabado de acero inoxidable o aluminio anodizado.

Aplicar skins o vinilos transparentes para bordes

Si prefieres llevar tu smartphone sin funda o usar carcasas transparentes rígidas, los vinilos protectores (skins) para bordes son una excelente alternativa. Existen láminas delgadas recortadas a la medida de los laterales, como esta, que crean una barrera física imperceptible contra golpes ligeros y roces continuos.

Tener especial cuidado según el tipo de material del marco

Cada acabado reacciona de forma diferente al uso diario:

Aluminio anodizado: es susceptible a marcas en los bordes biselados; así que prioriza siempre el uso de fundas suaves.

es susceptible a marcas en los bordes biselados; así que prioriza siempre el uso de fundas suaves. Acero inoxidable: aunque es duradero, tiende a reflejar los micro-rayones por fricción constante. Un paño pulidor especializado ayuda a disimular marcas superficiales.

aunque es duradero, tiende a reflejar los micro-rayones por fricción constante. Un paño pulidor especializado ayuda a disimular marcas superficiales. Titanio con acabado mate: muy resistente, pero sensible a grasas y aceites que cambian temporalmente su tono. Límpialo con alcohol isopropílico diluido o agua templada.

Elegir bien los soportes de coche y accesorios rígidos

Los soportes magnéticos o de pinza para el vehículo suelen tener agarres de plástico duro que entran en contacto directo con el marco metálico. Asegúrate de adquirir accesorios con recubrimientos de silicona o goma de buena calidad que no ejerzan presión punzante sobre los laterales.

Con solo un par de cambios en tus hábitos diarios y los accesorios adecuados, conseguirás conservar los bordes de tu móvil relucientes y protegerás el valor de tu dispositivo a largo plazo.

Por cierto, el marco no es el único componente expuesto al desgaste diario; el módulo fotográfico requiere la misma atención para garantizar imágenes nítidas. Si quieres complementar el cuidado de tu teléfono, no te pierdas nuestro artículo sobre cómo limpiar la cámara del móvil, donde encontrarás las mejores técnicas para mantener tus lentes impecables y libres de arañazos.