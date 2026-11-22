Si te apasiona el universo Pokémon, pero no quieres complicarte con instalaciones, emuladores o ROMs, este artículo es para ti. Tras una búsqueda exhaustiva, hemos seleccionado 10 juegos gratuitos y accesibles directamente desde tu navegador.

En esta lista encontrarás propuestas muy variadas para todos los gustos: desde experiencias RPG multijugador hasta adivinanzas y retos diarios minimalistas.

Lo mejor de todo es que solo necesitas un clic para empezar a jugar, y muchos de ellos te permiten crear una cuenta para guardar tu progreso. ¡Prepárate para descubrirlos!

PokéSurvivor, el juego estilo Vampire Survivors de Pokémon

Empezamos esta lista con PokéSurvivor, un juego del que hablamos en el pasado. Este título es un fangame gratuito que combina las mecánicas de Vampire Survivors con el universo de los monstruos de bolsillo.

Lo mejor de todo es que cuenta con un catálogo de 1025 Pokémon de las nueve regiones que puedes elegir como compañeros, además de mejorar y evolucionar sus ataques. Asimismo, podrás enfrentarte a jefes legendarios y jugar tanto en solitario como con tus amigos.

Enlace | PokéSurvivor

Pokémon Showdown, un clásico que se encuentra activo desde hace más de diez años

El segundo juego de esta lista es Pokémon Showdown, el simulador de batallas de Pokémon online más importante de Internet y que se encuentra activo desde 2011. Aquí no hay historia ni mapas que explorar, ya que la experiencia va directa a la acción competitiva.

Adicionalmente, puedes construir tu equipo desde cero configurando movimientos, habilidades y objetos, o incluso lanzarte a combates aleatorios contra amigos y jugadores de todo el mundo.

Enlace | Pokémon Showdown

Pokémon Blaze Online, el título perfecto para ti si prefieres los juegos MMORPG

El siguiente título es Pokémon Blaze Online. Se trata de un viejo conocido de la comunidad que se ha reinventado por completo para jugarse desde el navegador. Este MMORPG gratuito cuenta con cuatro regiones completas y más de 700 especies de Pokémon disponibles.

Asimismo, te ofrece un sistema de combates impulsado por el motor de Pokémon Showdown e integra modo cooperativo para dos jugadores, encuentros de hordas y disfraces animados.

Enlace | Pokémon Blaze Online

Pokédle, un juego de adivinanzas que te llevará al límite

El cuarto juego del que te hablaremos es Pokédle, una opción que te encantará si te gustan las adivinanzas. En este título deberás descubrir el Pokémon oculto en el menor número de intentos posible, guiándote por pistas tales como su generación, altura, peso y etapa evolutiva.

Además del modo clásico, incluye variantes por silueta, descripción de la Pokédex (la enciclopedia de todos los Pokémon), así como un modo de imagen con zoom para poner a prueba tus conocimientos.

Enlace | Pokédle

PokéRogue, el roguelite por turnos que no podrás soltar

Continuamos con PokéRogue. Este título es un fangame estilo roguelite enfocado en los combates por turnos y la estrategia rápida. Eliges un equipo inicial ajustándote a un presupuesto de puntos y avanzas piso tras piso superando entrenadores, líderes de gimnasio y rivales en partidas siempre distintas.

Asimismo, todos los Pokémon que captures pasan a formar parte de tu colección y podrás usarlos en tu siguiente partida. Además, si vuelves a capturar un Pokémon que ya tenías en tu catálogo (o eclosionas sus huevos), mejorarás sus estadísticas base.

Enlace | PokéRogue

Poképath TD, supera desafíos y haz que tus Pokémon evolucionen

Otro juego que no podía faltar en esta lista es Poképath TD. Se trata de un juego de defensa de torres desarrollado con un cuidado estilo pixel-art. Tu objetivo es desplegar a tus Pokémon en puntos estratégicos del mapa para frenar oleadas de enemigos.

A medida que vayas jugando y superando desafíos más difíciles, tus Pokémon subirán de nivel y podrás hacer que evolucionen para desbloquear ataques más potentes. Además, es un título ligero, directo y con mucha acción.

Enlace | Poképath TD

Pokéclicker, recorre las regiones del mundo Pokémon y pelea en ellas

En el séptimo puesto de esta lista tenemos a PokéClicker. Este título destaca por permitirte recorrer todas las regiones principales de la franquicia combinando clics manuales y los ataques automáticos que tus Pokémon ejecutan en cada batalla.

Además de derrotar Pokémon salvajes, conquistar gimnasios y explorar mazmorras para completar la Pokédex, también te permite criar huevos de Pokémon, realizar la búsqueda de variantes shiny (un Pokémon normal de un color diferente) y cultivar bayas.

Enlace | Pokéclicker

Who’s That Polygon, un juego en el que debes adivinar el Pokémon

En octavo lugar nos encontramos con Who’s That Polygon, otra buena opción si prefieres las adivinanzas. Este título te muestra un Pokémon dibujado de forma minimalista utilizando únicamente tres polígonos geométricos y debes descubrir de qué especie se trata.

Además, tienes solo tres intentos para acertar cuál es. Sin embargo, con cada fallo, el juego te dará una pista visual como ayuda, ya sea su silueta o una versión en blanco y negro.

Enlace | Who’s That Polygon

Rinne, un título de batallas compartidas y juegos ágiles

En penúltimo lugar tenemos a Rinne. Este juego web se centra en partidas ágiles al mejor estilo roguelite donde tu objetivo será capturar otros Pokémon, fusionar especies para crear combinaciones únicas y ganar retos en los diferentes gimnasios hasta que puedas llegar a la Liga Pokémon.

Además de su progresión por rondas rápidas pensadas para sesiones cortas desde cualquier navegador, también incorpora un desafío diario compartido para que puedas competir bajo las mismas condiciones contra otros jugadores.

Enlace | Rinne

Pokechill, un título de código abierto muy completo

Finalizamos con Pokechill, un juego de código abierto. Este título web combina la exploración de zonas, la captura de criaturas y los combates mientras mejoras tu colección de Pokémon de forma progresiva y subes su nivel de pelea. Adicionalmente, este título cuenta con una interfaz limpia y un sistema de guardado automático en el navegador.

Enlace | Pokechill

¿Y cuál de estos juegos de Pokémon para el navegador ha sido el que te ha gustado?