Como digno sucesor del exitoso LineageOS 23, ya está aquí LineageOS 24, la nueva gran evolución de la ROM personalizada más famosa del mundo Android. Esta versión viene cargada de importantes mejoras de rendimiento, seguridad y renovación visual para alargar la vida útil de tu dispositivo.
A continuación, te contamos todo lo que debes saber, si tu móvil es compatible y cómo puedes descargarlo hoy mismo.
Todas las novedades y mejoras de LineageOS 24
Tal y como lo detallan en su blog oficial, el nuevo LineageOS 24 (Changelog 32) está basado en Android 17 e introduce mejoras sobresalientes que revolucionan la experiencia de los usuarios entusiastas:
- Rediseño visual Material 3 Expressive: toda la interfaz adopta una línea visual mucho más expresiva y moderna, incluyendo ajustes de diseño específicos y optimizados para tablets y Android TV.
- Flasheo universal por WebUSB: instalar el sistema ahora es mucho más accesible gracias a las nuevas herramientas integradas directamente en el navegador web para los protocolos ADB, Fastboot, Amlogic Burn y Samsung Odin.
- Canvas, nuevo editor de fotos: se estrena un editor de imágenes nativo para recortar, ajustar balance de blancos y aplicar filtros, complementando a la galería Glimpse y la cámara Aperture.
- Renovación total de aplicaciones: la suite de apps nativas recibe una profunda puesta al día:
- Jelly: el navegador añade soporte para aplicaciones PWA mediante atajos.
- Twelve: el reproductor de música carga bibliotecas pesadas más rápido, suma la pestaña de «Más escuchados» y mejora la integración con Jellyfin.
- Updater: rediseñado con Material 3 Expressive, transmite actualizaciones por streaming de forma predeterminada para reducir tiempos de instalación en dispositivos A/B e incluye diseños mejorados para tablets y TV.
- SetupWizard y Catapult: el asistente inicial se reestructuró por completo y el launcher para TV incluye ahora indicador de batería para consolas portátiles y dispositivos móviles.
- Actualización del sistema optimizada: se han perfeccionado los mecanismos de actualización interna para agilizar la aplicación de parches y compilaciones semanales.
- Optimización en kernels y cambios de soporte: se han unificado los kernels por SoC (Qualcomm y AMLogic) para agilizar actualizaciones. Por otro lado, los dispositivos con kernels obsoletos 4.4 y 4.9 se mantendrán únicamente en LineageOS 22.2 por estabilidad.
Móviles compatibles con LineageOS 24
LineageOS 24 ya está disponible para más de 150 dispositivos y no paran de sumarse nuevos móviles. A continuación, te dejamos la lista y al final encontrarás el enlace de descarga de la ROM de esta nueva versión:
- ASUS ZenFone 8
- ASUS Zenfone Max Pro M1
- AYN Odin 2
- AYN Odin2 Portal
- AYN Thor
- Amazon Fire Max 11
- DroidLogic Developer Kit (S905X4-B/K)
- F(x)tec Pro¹ X
- Fairphone 4
- Fairphone 5
- Google Pixel 4
- Google Pixel 4 XL
- Google Pixel 4a
- Google Pixel 4a 5G
- Google Pixel 5
- Google Pixel 5a
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10a
- Google Pixel Fold
- Google Pixel Tablet
- Lenovo Z5 Pro GT
- Lenovo Z6 Pro
- LG Velvet 5G
- LG Wing
- Motorola Defy 2021
- Motorola Edge 20
- Motorola Edge 20 Pro
- Motorola Edge 2021
- Motorola Edge 2024
- Motorola Edge 30
- Motorola Edge 30 Fusion
- Motorola Moto S30 Pro
- Motorola Edge 30 Neo
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Moto X40
- Motorola Edge+ (2023)
- Motorola Edge S
- Motorola Moto G100
- Motorola Moto E7 Plus
- Motorola Moto G 5G – 2024
- Motorola Moto G Power 2021
- Motorola Moto G Stylus 5G
- Motorola Moto G Stylus 5G (2022)
- Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
- Motorola Moto G10
- Motorola Moto G10 Power
- Motorola Moto G15
- Motorola Moto G15 Power
- Motorola Moto G05
- Motorola Moto G200 5G
- Motorola Edge S30
- Motorola Moto G30
- Motorola Moto G32
- Motorola Moto G34 5G
- Motorola Moto G45 5G
- Motorola Moto G42
- Motorola Moto G50
- Motorola Moto G52
- Motorola Moto G82 5G
- Motorola Moto G84 5G
- Motorola Moto G9 Play
- Motorola Moto G9
- Motorola Moto G9 Power
- Motorola One Action
- Motorola One Vision
- Motorola P50
- Motorola ThinkPhone by Motorola
- Nothing Phone (1)
- Nubia Mini 5G
- Nubia RedMagic 5G
- Nubia RedMagic 5G (China)
- Nubia RedMagic 5S (Global)
- Nubia RedMagic 5S (China)
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7 Pro (T-Mobile)
- OnePlus 7T
- OnePlus 7T (T-Mobile)
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 8 (T-Mobile)
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8T
- OnePlus 8T (T-Mobile)
- OnePlus 9
- OnePlus 9 (T-Mobile)
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9 Pro (T-Mobile)
- OnePlus 9R
- OnePlus 9RT
- OnePlus 11 5G
- OnePlus 12R
- OnePlus 13
- OnePlus 15
- OnePlus 15T
- OnePlus Ace 3
- OnePlus Ace 5 Pro
- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
- OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
- OnePlus Nord N30 5G
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord N10
- OnePlus Nord N200
- OnePlus Pad 2 Pro
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 3 Pro
- OnePlus Pad 4
- OSOM OV1
- Razer Edge 5G
- Razer Edge WiFi
- Realme 9 5G
- Realme 9 Pro 5G
- Realme 10 Pro 5G
- Realme GT7 Pro
- Realme GT7 Pro Racing Edition
- Realme Q5
- Retroid Pocket 6
- Retroid Pocket Nova
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A52 4G
- Samsung Galaxy A52s 5G
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A73 5G
- Samsung Galaxy M52 5G
- Samsung Galaxy Note20 (4G / 5G)
- Samsung Galaxy Note20 Ultra (4G / 5G)
- Samsung Galaxy S20 (4G / 5G)
- Samsung Galaxy S20 FE (Exynos)
- Samsung Galaxy S20 Ultra (5G)
- Samsung Galaxy S20+ (4G / 5G)
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 (LTE)
- Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 (WiFi)
- Samsung Galaxy Tab S7 (LTE)
- Samsung Galaxy Tab S7 (WiFi)
- Samsung Galaxy Tab S7+ (LTE / 5G)
- Samsung Galaxy Tab S7+ (WiFi)
- SDMC DV9135
- SHIFTphone 8.0
- SHIFTphone 8.1
- Solana Saga
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia 1 III
- Sony Xperia 1 IV
- Sony Xperia 1 V
- Sony Xperia 1 VI
- Sony Xperia 5 II
- Sony Xperia 5 III
- Sony Xperia 5 IV
- Sony Xperia 5 V
- Sony Xperia 10
- Sony Xperia 10 IV
- Sony Xperia 10 V
- Sony Xperia 10 VII
- Sony Xperia XA2
- Sony Xperia XA2 Plus
- Sony Xperia XA2 Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Redmi K50 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Redmi K30S Ultra
- Xiaomi Mi 10T Lite 5G
- Xiaomi Mi 10i 5G
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi A3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi POCO F3
- Xiaomi Redmi K40
- Xiaomi Redmi K40 Pro
- Xiaomi Redmi K40 Pro+
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi POCO F5 (Global)
- Xiaomi POCO F5 (India)
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
- Xiaomi POCO F5 Pro
- Xiaomi Redmi K60
- Xiaomi POCO F6 Pro
- Xiaomi Redmi K70
- Xiaomi Redmi 9
- Xiaomi Redmi 12C
- Xiaomi Redmi 12C NFC
- Xiaomi POCO C55
- Xiaomi Redmi K60 Pro
- Xiaomi Redmi Note 8
- Xiaomi Redmi Note 8T
- Xiaomi Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi Note 10S NFC
- Xiaomi POCO M5s
- Zinwa Q25 Pro
Si tu móvil está en esta lista, lo único que debes hacer es pulsar el botón que dejamos aquí abajo. Este te llevará a la web oficial de LineageOS 24. Aquí baja hasta el apartado «Build roster» y busca tu móvil. Una vez lo encuentres, presiona en el enlace «Wiki» y luego en «Get the builds here» para descargar los archivos de instalación.
Y si es la primera vez que vas a probar LineageOS, mira nuestro artículo de cómo instalar LineageOS en Android.
Y tú… ¿Le darás una oportunidad al nuevo LineageOS 24 en tu dispositivo?