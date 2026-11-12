En cuestión de horas, las redes sociales pueden convertir una coincidencia en una alarma mundial. En los últimos días, publicaciones y vídeos advierten de que el próximo 17 de noviembre habrá un apagón mundial que dejará sin electricidad, Internet y servicios bancarios durante 72 horas a millones de personas.

La noticia llega en un momento especialmente sensible: los recientes conflictos internacionales, la tensión geopolítica, apagones y los fenómenos meteorológicos extremos hacen que cualquier advertencia de este tipo resulte inquietante.

A eso se suman la predicción de Los Simpson y el supuesto simulacro en Estados Unidos que parecen encajar con la fecha. Pero… ¿Hay algo real detrás de todo esto? A continuación, te contamos qué es cierto y qué no.

No, no habrá un apagón mundial el 17 de noviembre: es un mito de Internet

No existe ninguna alerta oficial que anuncie un apagón mundial para el 17 de noviembre de 2026. El rumor mezcla una escena de ficción, una prueba de alertas en Estados Unidos y recomendaciones de prevención que tienen otro propósito.

El detalle que más se comparte en redes es la supuesta predicción de Los Simpson del episodio «It’s a Blunderful Life» (temporada 35, emitido el 19 de noviembre de 2023). En él, Lisa recuerda un apagón que dejó Springfield a oscuras y su diario muestra el 17 de noviembre junto a la nota de que se acerca una tormenta.

Esa fecha se ha sacado de contexto para presentarla como una predicción, pero el capítulo no menciona 2026 ni anticipa un corte global: narra un hecho ficticio en el universo de la serie.

Ahora bien, sí que hay un hecho real que coincide con la fecha. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará el 17 de noviembre una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de EE. UU. que servirá para comprobar la difusión de avisos a través de los medios participantes.

El propio documento oficial emitido por la FEMA y la FCC aclara que es solo una prueba y que no se requiere ninguna acción. No implica cortar la electricidad ni Internet en los Estados Unidos, y mucho menos a nivel global.

Otra de las cosas que ha alimentado el rumor son las recientes recomendaciones europeas de contar con suministros para 72 horas. El pasado 3 de noviembre de 2026, la Comisión Europea presentó directrices para reforzar la preparación de la población ante emergencias.

La idea es poder cubrir necesidades básicas durante los primeros tres días, mientras se movilizan los servicios de ayuda. Se trata de una actualización de estrategia preventiva para diversos riesgos, tales como fenómenos naturales, conflictos, ciberataques o interrupciones de servicios, no de un aviso sobre un apagón inminente ni sobre una fecha concreta.

Por tanto, no hay motivos para dar por cierto el supuesto apagón mundial del 17 de noviembre. Tener agua, alimentos básicos, una linterna o un botiquín puede ser una medida sensata, pero no hace falta entrar en pánico ni compartir mensajes alarmistas sin pruebas.

Y cuéntanos… ¿En qué red social te enteraste de este supuesto apagón mundial?