Lichii ahora es Hokkaido: emulador de Switch 2 para Android

El desarrollo de emuladores para Nintendo Switch 2 en dispositivos móviles sigue dando de qué hablar, y esta vez la noticia no tiene que ver con un salto técnico espectacular, sino con una decisión de identidad. El proyecto que la comunidad conocía como Lichii para Android ha pasado a llamarse Hokkaido.

Se trata de un cambio de nombre que busca reflejar mejor la realidad de un trabajo que ya no consiste únicamente en recoger los avances de otros proyectos, sino en desarrollar optimizaciones propias durante horas y horas de pruebas.

Todo sigue igual en Lichii, salvo el nombre

Quienes hayan seguido de cerca este fork sabrán que Lichii nació como una rama experimental basada en Eglantine, Eden, Yuzu y Sudachi. Durante un tiempo, el nombre Lichii funcionó bien para identificar el proyecto. Sin embargo, el desarrollador principal ha explicado que la etiqueta se quedó corta.

El motivo es sencillo: el trabajo ya no se limita a subir cambios desde aguas arriba, sino que implica un desarrollo activo y constante para mejorar la compatibilidad y el rendimiento en smartphones Android.

Bajo el capó hay una mezcla compleja de ajustes, pruebas y correcciones que justificaban un nombre nuevo. Hokkaido representa esa nueva etapa sin que el emulador haya cambiado su naturaleza: sigue siendo el mismo proyecto, con la misma base técnica y el mismo objetivo.

Para los usuarios, el cambio de nombre no implica perder nada. Los directorios de datos existentes se mantienen intactos, al igual que las configuraciones, los guardados y las cachés de shaders. Es decir, quien ya tenía instalada la versión anterior no necesita empezar de cero. La transición está pensada para ser transparente y evitar quebraderos de cabeza innecesarios.

Las mejoras continúan en Hokkaido para jugar a más títulos

En cuanto a lo que trae esta nueva etapa, hay novedades interesantes para quienes disfrutan de la emulación en smartphones. El proyecto ahora admite dispositivos con 8 GB de RAM, lo que amplía bastante el parque de móviles compatibles.

El desarrollador ha probado títulos como Pokopia en un Galaxy S24 de 8 GB y reporta una experiencia fluida a 60 FPS, lo cual invita a pensar que el rendimiento en equipos de gama alta reciente puede ser sorprendentemente bueno.

También hay avances en otros frentes: Fast Fusion ya consigue abrir y entrar en el juego, aunque todavía se producen cierres inesperados en algunos dispositivos, y ahora es posible abrir nuevas incidencias directamente en el repositorio del proyecto.

El objetivo a corto plazo de Hokkaido es claro: conseguir que la mayor cantidad de juegos posible arranquen y lleguen a la jugabilidad, prestando especial atención a los títulos que más interesan a la comunidad, como los desarrollados en Unreal Engine (por ejemplo, Orbitals) y los de RE Engine, como Requiem o Pragmata.

La idea de fondo es que jugar en un emulador resulte más cómodo que recurrir a soluciones alternativas como GameNative, y de paso facilitar que juegos como RE: Veronica funcionen desde el primer día.

Con esto queda claro que Hokkaido no es un proyecto nuevo ni un emulador distinto. Es el mismo Lichii de siempre, con un nombre que ahora refleja con más honestidad el esfuerzo que hay detrás. La noticia es sencilla: el nombre cambia, el proyecto sigue.

Fuente | Reddit