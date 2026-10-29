Las reglas del juego en la inteligencia artificial acaban de saltar por los aires. Si pensabas que el ritmo del sector ya era frenético, Google ha decidido acelerar al máximo y presentar Gemini 4 Carbon, su nuevo modelo frontera. Y sí, este llega tan solo unas semanas después de presentar Gemini 4 Argon.

Hasta ahora, lo habitual era que las IA tarden varios meses en presentar avances de gran calibre. Pero los de Mountain View parecen decididos a no dar ni un segundo de tregua en esta carrera de la IA. A continuación, te contamos todas las novedades que trae este sorpresivo modelo de IA de frontera y cuándo podrás empezar a usarlo.

Novedades de Gemini 4 Carbon: un salto bestial en ciberseguridad y programación

A través de un anuncio en su blog oficial, Google ha dejado claro que Gemini 4 Carbon no es una actualización menor, sino un modelo diseñado para tareas de alta complejidad. Sus dos grandes pilares son la programación avanzada y la ciberseguridad defensiva, áreas donde ha demostrado un rendimiento significativamente superior al de sus antecesores y competidores.

Gemini 4 Carbon no solo escribe código informático más rápido, sino que es capaz de analizar sistemas gigantescos de software durante días enteros para encontrar fallos ocultos o vulnerabilidades de seguridad que a un ojo humano le llevarían semanas detectar. Además, destaca por su capacidad de ejecución de tareas en varios pasos sin desviarse del objetivo ni inventar información, reduciendo drásticamente los errores y alucinaciones al programar.

Este salto cualitativo se refleja claramente en las pruebas de rendimiento (benchmarks) más exigentes de la industria. En el prestigioso índice Artificial Analysis (v5.0), Gemini 4 Carbon se ha posicionado en el número 1 global al alcanzar 59 puntos. Con esta marca, supera directamente a sus dos más grandes rivales del mercado: GPT-6 Astra y Claude Opus 5.5.

Asimismo, en las pruebas específicas de seguridad informática como SEC-bench Pro, el modelo alcanzó un 88,2% de precisión, consolidándose como la IA de defensa digital más potente hasta la fecha. A esto se le suma el top 1 en ExploitGym y CWE-bench, pruebas diseñadas para medir qué tan bien una IA puede simular ciberataques y descubrir debilidades críticas en el código antes de que lo hagan los piratas informáticos.

Por si fuera poco, Google destacó un dato revelador: un 0,0% de vulnerabilidad en la prueba de resistencia a la inyección inmediata (prompt injection). La inyección inmediata es una de las técnicas de ciberataque más comunes contra las IA, donde un usuario malintencionado intenta engañar al sistema enviándole instrucciones ocultas para que se salte sus propias reglas de seguridad.

¿Cuándo podrás probar Gemini 4 Carbon?

A pesar de lo impactante de sus cifras, si esperabas abrir la aplicación de Gemini hoy mismo para probarlo, tenemos noticias para ti: el modelo aún no está disponible para el público general.

Fiel a su protocolo de seguridad para modelos de gran potencia, Google ha comenzado a desplegar Carbon de forma muy restringida. Actualmente, el modelo está pasando por un proceso de evaluación y pruebas de seguridad junto al gobierno de Estados Unidos y a través de su programa cerrado Google Fairwinds, al cual solo tienen acceso expertos y socios seleccionados en ciberseguridad. Por el momento, Google no ha confirmado una fecha de lanzamiento general.

Por último, es importante tener en cuenta un detalle clave: debido a la reciente reestructuración en el servicio de Gemini, cuando el modelo finalmente esté disponible, los usuarios de la versión gratuita no podrán usarlo. Y es que, desde este mes, la selección de modelos y el acceso a los más avanzados quedan reservados de forma exclusiva para los planes de pago y suscripciones.

Y tú… ¿Qué opinas de la velocidad con la que Google está mejorando su modelo de IA de frontera?