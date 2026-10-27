Instagram prueba vídeos de 90 min para retar a YouTube

Ver un pequeño fragmento de un pódcast en Instagram y tener que salir de la red social para encontrar el episodio completo en YouTube es más común de lo que parece. Meta lo sabe y es por eso que quiere acabar con ese recorrido de inmediato.

Para hacerlo, ha empezado a probar vídeos horizontales de hasta 90 minutos en Instagram, un giro notable para una plataforma que, en la actualidad, está dominada por los Reels.

La novedad se llama Features y, de momento, solo está al alcance de creadores seleccionados. Las pruebas comenzaron en Brasil y ahora se están ampliando a Estados Unidos, donde Instagram quiere atraer a quienes publican entrevistas, monólogos y programas completos. De momento, no hay una fecha anunciada para su llegada a España, Argentina, México y demás países hispanohablantes.

De un Reel de pocos segundos a un programa entero

La idea es que los vídeos cortos sirvan como puerta de entrada a los largos. Por ejemplo, un creador podrá publicar un fragmento de una entrevista en Reels y enlazarlo directamente con el episodio completo. Así, quien quiera seguir viéndolo no tendrá que buscar el vídeo en otra plataforma.

Los contenidos de Features también podrán aparecer en el perfil de sus autores, en el inicio y en la pestaña “Explorar”. Instagram pretende aprovechar su enorme capacidad para descubrir nuevos vídeos y convertir una visita de unos segundos en una sesión mucho más larga.

Es un cambio de rumbo para el máximo responsable de Instagram, Adam Mosseri, que durante muchos años se resistió a apostar por este formato. Hasta ahora, la plataforma había centrado buena parte de sus novedades en facilitar la edición de Reels con herramientas como First Draft. Eso sí, los vídeos cortos no desaparecen, pero ya no serán la única prioridad.

La televisión entra en juego, aunque falta algo importante

La apuesta también apunta al salón de casa, pues Instagram ya había llevado sus Reels a los televisores con Google TV, y ahora está ampliando su app para televisión a Apple TV en los Estados Unidos. La intención es que los programas largos tengan también espacio en esas pantallas y que el móvil pueda utilizarse como mando.

Eso sí, convencer a los creadores no será para nada sencillo. YouTube reparte el 55% de los ingresos publicitarios de los vídeos convencionales entre quienes cumplen los requisitos de su programa de socios.

Features, en cambio, arranca sin un sistema equivalente. Instagram está pagando a determinados participantes de la prueba y permitirá mantener acuerdos con marcas, pero todavía no ofrece un reparto general de publicidad.

El formato puede resultar atractivo para quienes ya tienen una audiencia en Instagram. La pregunta es cuántos estarán dispuestos a publicitar programas completos sin saber cuánto dinero podrán ganar con ellos.

Fuente | Android Headlines