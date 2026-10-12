Aunque originalmente no eran así, desde hace un tiempo las plataformas de IA decidieron implementar distintos modelos de pensamiento/razonamiento. ¿El motivo? La mayoría de consultas que los usuarios comunes hacen a la IA no requieren razonamiento profundo, entonces, ¿para qué gastar recursos a manos llenas con él? Es una opción que te ahorra créditos como usuario y también ahorra potencia de procesamiento a las empresas, un verdadero ganar-ganar.

Google fue una de las compañías que implementó este sistema hace algún tiempo, pues Gemini tiene tres modelos disponibles: Flash-Lite, Flash y Pro, cada uno con tres subniveles de esfuerzo adicionales. Los tres modelos están disponibles para todos los usuarios, aunque la cantidad de créditos depende de si tienes una cuenta gratis, AI Plus, AI Pro o AI Ultra.

Hasta ahora, esto ha funcionado relativamente bien, pero no de la forma ideal, así que Google decidió hacer otro cambio. De ahora en adelante, Gemini gratis funcionará en modo ‘Automático’ y ya te explicaremos qué significa esto y por qué se hizo.

Gemini elegirá el modelo de razonamiento a utilizar para evitar que los usuarios gratis malgasten su cuota

La cuota de uso de Gemini para usuarios gratis funciona muy bien cuando se utilizan los modelos Flash-Lite y Flash, tanto para disfrutar de la IA por un buen rato. Sin embargo, cuando se utiliza el modelo Pro esa cuota se consume tras unas pocas consultas.

Esto es algo completamente esperable, ya que no están pagando, pero muchos usuarios igualmente se quejan. ¿Es culpa de Google? En este caso, no lo es. El problema es que los usuarios consumen toda su cuota haciendo consultas que ni de cerca requieren el nivel de razonamiento de Gemini Pro, pero igualmente lo usan. Entonces, cuando realmente necesitan del modelo avanzado, ya no pueden usarlo sin pagar.

Google detectó este problema y decidió que lo mejor era dejar que la IA decida por los usuarios sobre el modelo a utilizar. ¿Cuál fue la solución? Los usuarios gratuitos de Gemini ya no podrán elegir el modelo de razonamiento a utilizar.

De ahora en adelante, Gemini para usuarios sin plan de pago (gratis) estará configurado en modo ‘automático’. ¿Qué significa esto? Que Gemini revisará primero la consulta y definirá qué modelo se adapta mejor para contestarle al usuario.

«La mayoría de las preguntas se enviarán a Flash-Lite, el modelo más rápido. Mientras, las preguntas que requieran un razonamiento más profundo podrían enviarse a Flash o Pro», asegura Google.

Esta selección automática podrá desactivarse si tienes una cuenta gratis de Gemini, pero en ese caso todas las consultas se harán a Gemini Flash-Lite.

De momento, esta medida aplica a todos los modelos de Gemini 3, incluido Gemini 3.5. No obstante, es muy probable que también aplique para Gemini 4 Argón cuando esté disponible.

Google cambia los niveles de esfuerzo de Gemini para que sean iguales a los de AI Studio y Antigravity

Junto a lo anterior, Google está haciendo cambios en los subniveles de esfuerzo de cada modelo. En mayo reseñamos que se había añadido la categoría de pensamiento «extendido», pero acaba de cambiar otra vez, quedando de esta manera los niveles de esfuerzo:

Bajo: para razonamiento rápido y eficiente.

para razonamiento rápido y eficiente. Medio: para una profundidad de razonamiento equilibrado.

para una profundidad de razonamiento equilibrado. Alto: razonamiento extra minucioso.

Con este cambio, los niveles de esfuerzo de Gemini se unifican con los que encontrarás en otras herramientas como Google AI Studio y Antigravity.

Tanto el modo automático de Gemini para usuarios gratuitos como los nuevos niveles de esfuerzo ya se están implementando globalmente. Si todavía no los tienes, asegúrate de actualizar la app de Gemini para recibirlos.

Fuente | Google