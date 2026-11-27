X (antiguo Twitter) dio un paso importante en materia de seguridad digital. La plataforma anunció la llegada de su primera herramienta de control parental, pensada especialmente para familias con adolescentes de entre 13 y 17 años. No es una función que nos sea ajena, pues otras redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp ya han aplicado el control parental; en el caso de X, es un avance que le evita quedarse atrás.

Aunque la red social aclara que no está diseñada para menores, cualquier persona desde los 13 años puede crear una cuenta, por lo que esta función llega a cubrir una necesidad que muchos padres y madres venían reclamando.

Esta nueva función permite a los representantes proteger la privacidad de sus hijos

Cabe recordar que las cuentas de adolescentes ya vienen configuradas con protección por defecto: el contenido sensible queda restringido y los anuncios personalizados permanecen bloqueados. Ahora, sobre esa base, se suma un sistema de supervisión que busca acompañar a los jóvenes sin invadir su espacio.

Con esta herramienta, un padre, madre o tutor puede consultar cuánto tiempo pasó el adolescente en X durante la última semana y fijar un límite diario de uso. También tiene la posibilidad de exigir su aprobación para cada nuevo seguidor, lo que convierte la cuenta en privada automáticamente.

Además, puede limitar las recomendaciones de la pestaña Para ti y los videos a las cuentas que el joven ya sigue, filtrar palabras concretas y desactivar el contenido sensible. A esto se agrega el control sobre quién puede enviar mensajes directos y la opción de ver con qué cuentas conversó el adolescente en chats individuales.

El control parental permite supervisar sin quitar la propiedad del adolescente

Eso sí, la supervisión tiene límites claros. Los adultos no pueden leer los mensajes privados, revisar búsquedas o historial de visualización, publicar en nombre del joven ni acceder a su cuenta.

El adolescente mantiene la propiedad de su perfil y cada cambio queda registrado, de modo que siempre puede consultarlo. Un adulto puede supervisar hasta cinco cuentas de adolescentes, mientras que cada joven solo puede estar vinculado a una persona adulta a la vez.

Ambas partes deben dar su consentimiento antes de comenzar, y la supervisión termina sola cuando el adolescente cumple la mayoría de edad. Michael O’Herlihy, responsable de seguridad de X, señaló que los jóvenes merecen espacio para crecer, y la empresa describe el sistema como barreras de protección, no como una ventana a la vida privada del menor.

Quienes quieran configurarlo encuentran los detalles en el Centro de Ayuda de la plataforma, disponible tanto desde el móvil como desde el ordenador.

Fuente | Cuenta oficial de X (Twitter)