Siempre he tenido un problema con las sillas de escritorio: soy incapaz de quedarme quieto. Me muevo hacia delante, me reclino, giro el cuerpo, me acerco a la pantalla y vuelvo a cambiar de postura sin darme cuenta. Soy como una lombriz cuando estoy trabajando.

Y, aunque he probado diferentes configuraciones, siempre termino haciendo lo mismo: ajusto la silla para encontrar una posición cómoda y después me olvido de todos esos ajustes, incluso cuando mi espalda, mis lumbares o mi cuello dejan de estar bien apoyados.

Quizás por eso nunca he encontrado una silla que sienta realmente hecha para mí. La mayoría de los modelos ergonómicos están diseñados para conseguir una postura determinada y mantenerla, pero… ¿Qué pasa cuando queremos cambiar de posición constantemente?

Aquí es donde entra en juego la LiberNovo Omni Pro, una silla que propone algo diferente: en lugar de obligarte a adaptarte a ella, te sigue mientras te mueves. La he estado usando durante las últimas semanas y a continuación te cuento mi experiencia con ella.

LiberNovo Omni Pro: una silla ergonómica dinámica con refrigeración, soporte lumbar motorizado y mucho más

La LiberNovo Omni Pro es una silla ergonómica prémium que quiere ir un paso más allá de lo que estamos acostumbrados a encontrar en este mercado. No estamos ante el típico modelo de oficina con un respaldo reclinable, un asiento regulable y reposabrazos que puedes colocar a tu gusto.

Su principal atractivo es el sistema de soporte dinámico, un mecanismo que coordina automáticamente el movimiento de todas las partes de la silla (asiento, respaldo, reposacabezas y reposabrazos) para que todos estos elementos acompañen al usuario cuando cambia de postura.

A esto se suma un respaldo articulado, un soporte lumbar motorizado, un sistema de estiramiento integrado y hasta un ventilador centrífugo que refrigera activamente el asiento. Todo ello acompañado de materiales de alta calidad y una construcción que transmite esa sensación de producto prémium que esperamos de una silla que supera los mil euros.

Me atrevería a decir que es una de las sillas ergonómicas mejor equipadas que puedes comprar actualmente. Está especialmente dirigida a quienes pasan muchas horas frente al ordenador, ya sea trabajando, estudiando, diseñando, editando o jugando, y quieren algo más que un asiento cómodo. A continuación te dejo su ficha técnica y después te cuento cómo es convivir con esta silla:

Ficha técnica de la LiberNovo Omni Pro

Características LiberNovo Omni Pro Peso 25,31 kilogramos. Complexión recomendada Altura: 153 – 186 cm.

Peso: ≤ 136 kilogramos. Respaldo Bionic FlexFit (8 paneles, 14 puntos de doble articulación y 16 articulaciones) con 5 niveles ajustables (105°, 115°, 125°, 135° y 160°) con tela prémium Atlantic (Gabriel Fabrics), espuma flexible en la capa intermedia y espuma resistente de calidad aeroespacial en la capa inferior. Asiento Espuma multidensidad. Disponible en dos opciones de profundidad del asiento: 45 cm y 48 cm. Soporte para el cuello Esponja hidrófila de espuma viscoelástica. Base Aleación de aluminio reforzada. Colores Grafito y Glaciar. Extras Refrigeración activa con ventilador (Active AirFlow) de 4000 RPM y sensor de presencia. Soporte lumbar motorizado y más. Autonomía Batería extraíble de 3000 mAh (32,4 Wh) con carga vía USB-C. Garantía BIFMA X5.1, UL 962, UL 2054, UL 62133-2, FCC, GREENGUARD, ANSI/BIFMA X7.1, TB117 y CA Prop 65.

Una construcción prémium que se nota desde el primer momento y no complica demasiado el montaje

Así es la silla dinámica LiberNovo Omni Pro 1 de 8

La LiberNovo Omni Pro no parece una silla convencional. Tiene una estética bastante diferente a la de muchas sillas de oficina y gaming, con un diseño moderno, líneas limpias y una estructura que deja bastante a la vista el sistema articulado del respaldo. Está disponible en dos colores, Grafito y Glaciar, y ambos encajan muy bien en un escritorio moderno.

La tapicería es uno de sus puntos fuertes: usa tejido Gabriel Atlantic, pensado para mobiliario de uso intensivo. No es una simple tela decorativa. Está diseñada para resistir el desgaste, tiene una buena transpirabilidad y se siente muy prémium al tacto. La marca anuncia una resistencia superior a los 100000 ciclos de abrasión, una cifra que da una idea de la durabilidad que busca ofrecer.

También me gusta que LiberNovo no haya descuidado los materiales de la estructura. La base está fabricada en aleación de aluminio reforzado, en lugar de recurrir a una solución de plástico como ocurre en algunas sillas de este segmento. Es un detalle que suma robustez y refuerza la sensación de estar ante un producto de gama alta.

El asiento tiene espuma de múltiples densidades, con diferentes zonas de firmeza para repartir mejor el apoyo entre las caderas y los muslos. El respaldo, por su parte, combina espuma de alta densidad con una estructura flexible, mientras que el reposacabezas incorpora espuma viscoelástica.

No es una silla excesivamente blanda, de esas en las que te hundes nada más sentarte. Sientes que te ofrece un apoyo firme, pero con suficiente acolchado para mantener la comodidad durante sesiones prolongadas.

Otro detalle importante es que puedes escoger entre dos profundidades de asiento al comprarla, de 45 o 48 centímetros. Parece una característica menor, pero no lo es: permite adaptar mejor la superficie de apoyo a la longitud de tus piernas y evitar que el borde del asiento presione demasiado detrás de las rodillas.

En cuanto al montaje, la silla llega con varios componentes preparados para facilitar el proceso, además de las herramientas necesarias, la batería, el cable de carga y el reposacabezas. Y no pasarás horas armándola. En menos de 20 minutos la tenía lista. Las instrucciones que incluyen en la caja son bastante intuitivas.

Una vez montada, lo que más llama la atención es la cantidad de mecanismos que tiene y cómo están integrados. Hay botones en los reposabrazos para controlar el ventilador y la función de estiramiento. En la parte de abajo tiene palancas para cambiar la altura, la reclinación y una perilla giratoria de ajuste de tensión con la que puedes regular la fuerza necesaria para que su sistema de soporte dinámico se adapte a ti.

Los reposabrazos ofrecen ajustes 4D y el reposacabezas dispone de regulación en tres dimensiones (altura, profundidad e inclinación), por lo que no estamos limitados a colocar la silla en una posición fija. Puedes ajustar estos elementos a tu cuerpo antes de empezar a usar el sistema dinámico. Es importante hacerlo bien, porque precisamente de ello depende que después acompañen correctamente tus movimientos.

El secreto de esta silla: se mueve contigo y no te obliga a mantener una postura fija

Aquí llegamos al apartado más importante de esta silla y a la característica que realmente justifica que la LiberNovo Omni Pro sea diferente de una silla ergonómica convencional: su sistema de soporte dinámico.

Para entenderlo, primero hay que recordar que los modelos de gama alta más top del mercado suelen tener un mecanismo sincronizado que solo involucra al asiento y el respaldo. El problema aparece cuando entran en juego el resto de los puntos de apoyo.

Puedes reclinarte y el respaldo acompañará el movimiento, pero los reposabrazos no seguirán tus brazos y el reposacabezas puede quedar en una posición inadecuada para tu cuello. Al final, terminas teniendo que recolocar alguna pieza o renunciar a esa posición para volver a estar cómodo.

LiberNovo quiere solucionar precisamente esto. Su sistema de soporte dinámico conecta mecánicamente los principales puntos de contacto de la silla para que trabajen de forma coordinada. Cuando te reclinas, no solamente se mueve el respaldo: los reposabrazos siguen el movimiento de tus brazos y el reposacabezas mantiene el apoyo cervical.

Lo interesante es que no necesitas estar pulsando botones para activar este comportamiento. No es un sistema que detecte tu cuerpo mediante sensores y después mueva unos motores para recolocar cada pieza. El seguimiento se produce mediante la propia mecánica articulada de la silla. Tú te mueves y el sistema acompaña ese movimiento.

Esta diferencia es importante, porque evita que tengas que estar pendiente de la ergonomía cada vez que cambias de postura. Y esto es especialmente interesante para personas como yo, que no conseguimos permanecer quietas durante una jornada de trabajo. No siempre estoy escribiendo en el teclado con la espalda completamente apoyada.

Y realmente se siente la diferencia. Me eché hacia atrás para leer, giré el cuerpo para coger algo, me incliné hacia un lado, cambié de posición varias veces y la LiberNovo Omni Pro siempre me siguió y me garantizó un soporte ergonómico y confortable con cada movimiento.

Eso sí, la silla sí requiere una configuración inicial. La marca recomienda ajustar el soporte lumbar, los reposabrazos, el reposacabezas y escoger la profundidad de asiento según tu talla y peso (está disponible en versiones de 45 y 48 cm, en su web hay un gráfico para guiarte en la elección al comprar).

No trae el típico respaldo inflexible: el Bionic FlexFit se adapta a la forma de mi espalda

Una parte fundamental para que todo lo anterior funcione es el respaldo articulado Bionic FlexFit. Y aquí LiberNovo ha apostado por una solución bastante más elaborada que la de un respaldo convencional.

En lugar de usar una única superficie rígida o una estructura que solamente cambia de inclinación, el respaldo está dividido en ocho paneles flexibles que pueden adaptarse a los movimientos del cuerpo. Estos paneles están conectados mediante 16 articulaciones que permiten que la estructura cambie de forma a medida que te mueves.

¿Y qué aporta esto en la práctica? Que el respaldo no se limita a inclinarse hacia atrás como una pieza completa. También puede adaptarse a los cambios de curvatura de la columna cuando giras el torso o te inclinas hacia un lado. Es decir, busca conservar el contacto con la espalda en diferentes posiciones.

Esta es una de las características que más sentido tienen dentro del concepto de ergonomía dinámica. Con cada cambio de posición que hice en la silla, siempre sentí mi espalda apoyada en gran medida. De poco sirve tener una silla que recline muchísimo si después la gran parte de la espalda queda en el aire, separada del respaldo.

Es una silla perfecta para trabajar, jugar o simplemente desconectar y sus 5 posiciones de reclinación

La LiberNovo Omni Pro también ofrece cinco posiciones de reclinación bloqueables. Es una característica importante porque el sistema dinámico no está pensado solamente para acompañarte cuando te reclinas unos centímetros, sino para mantener el soporte en un rango bastante amplio de movimientos:

105 grados : es la posición más erguida y está pensada para concentrarse, escribir o participar en reuniones.

: es la posición más erguida y está pensada para concentrarse, escribir o participar en reuniones. 115 grados : permite trabajar con una ligera inclinación hacia atrás, reduciendo la sensación de estar completamente recto.

: permite trabajar con una ligera inclinación hacia atrás, reduciendo la sensación de estar completamente recto. 125 grados : es una posición intermedia que resulta interesante para sesiones de trabajo prolongadas.

: es una posición intermedia que resulta interesante para sesiones de trabajo prolongadas. 135 grados : está más orientada a relajarse, jugar, ver contenido o trabajar de una forma menos rígida.

: está más orientada a relajarse, jugar, ver contenido o trabajar de una forma menos rígida. 160 grados: es la posición de reclinación más profunda, pensada para descansar y utilizar la función OmniStretch.

Mi espalda baja se enamoró del soporte lumbar motorizado y la función de estiramiento

Otro de las cosas interesantes de la Omni Pro es su soporte lumbar motorizado ErgoPulse. A diferencia de las sillas que utilizan una rueda o una palanca situada detrás del respaldo, aquí podemos regular la profundidad del apoyo pulsando los botones del reposabrazos.

Esto permite ajustar cuánto sobresale el soporte lumbar y, por tanto, cuánto contacto queremos sentir en la zona baja de la espalda. Es una solución mucho más cómoda que tener que levantarse, buscar una rueda en la parte trasera y girarla hasta encontrar el punto adecuado.

La idea es que puedas conseguir ese contacto con la zona lumbar que muchas veces se pierde. Una vez que encuentras el nivel adecuado, no tienes que estar modificándolo continuamente: el sistema dinámico se encarga de acompañar los cambios de postura del respaldo.

Hay una limitación que conviene mencionar. El soporte lumbar motorizado permite regular su profundidad, pero no su altura. Esto significa que su punto de apoyo está condicionado por la silla y por tu talla. Es un detalle que habría agradecido ver resuelto en una silla de este precio, especialmente pensando en personas con una estatura diferente a la media.

Junto a este sistema encontramos OmniStretch, una función motorizada que usa el propio mecanismo lumbar para realizar una secuencia de movimientos durante aproximadamente cinco minutos. Para usarla hay que reclinar la silla hasta la posición más profunda (160 grados) y pulsar el botón del reposabrazos.

En lugar de ser un simple masaje vibratorio, el sistema mueve el soporte lumbar de forma rítmica para generar una sensación de estiramiento en la parte baja de la espalda. Suena raro, lo se, pero después de pasar varias horas sentado frente al ordenador creeme que amarás tener este momento de estiramiento y relajación.

¿Una silla con ventilador en el asiento? Sí, y lo curioso es que funciona y no de la manera que esperas

Esta silla incorpora la tecnología Active AirFlow que consiste en un ventilador centrífugo de 4000 RPM bajo el asiento, conectado a una estructura de cinco capas transpirables. Su funcionamiento es un poco diferente al que podríamos imaginar cuando hablamos de una silla con refrigeración activa.

No expulsa aire frío hacia arriba ni pretende funcionar como un aire acondicionado. Lo que hace es extraer el aire caliente y húmedo que se acumula entre nuestro cuerpo y el asiento, favoreciendo la circulación del aire.

Esto ayuda a reducir esa sensación de calor y humedad que aparece después de permanecer varias horas sentado, especialmente en verano o en habitaciones que no están muy bien refrigeradas.

El sistema ofrece dos velocidades, una más suave y otra de mayor intensidad, que puedes elegir con un botón situado en el reposabrazos.

Además, incorpora un sensor de ocupación que detiene automáticamente la ventilación cuando te levantas y la vuelve a activar cuando regresas a la silla. Es un pequeño detalle que agradezco porque ayuda a no desperdiciar batería y evita tener que acordarte de apagar el ventilador cada vez que te alejas del escritorio.

¿Qué tal funciona? Pues no vas a sentir una corriente de aire frío recorriendo las piernas. La sensación es más bien la de evitar ese calor molesto en la zona de los gluteos. Eso sí, creo que esta es una característica que apreciaran quienes, al igual que yo viven en zonas calurosas. No creo que con temperaturas bajas sea muy útil.

Además, te advierto que tal y como sucede con cualquier ventilador, al usar la velocidad alta se hace notable su funcionamiento, algo que merece la pena tener en cuenta si trabajas grabando audio o participas habitualmente en videollamadas en una habitación silenciosa.

Una batería extraíble que alimenta las funciones eléctricas sin complicar el uso

Toda esta tecnología necesita energía y LiberNovo ha incorporado una batería recargable de 3000 mAh para alimentar el ventilador, el soporte lumbar motorizado y la función OmniStretch.

La batería es extraíble, así que no tienes que dejar un cable conectado permanentemente a la silla para utilizar sus funciones. Puedes retirarla, conectarla mediante el cable USB-C incluido y volver a colocarla cuando esté cargada. Me parece una decisión acertada porque mantiene la zona de trabajo despejada y facilita bastante la recarga.

En cuanto a la autonomía, LiberNovo anuncia hasta 36 horas de funcionamiento con la ventilación en el nivel bajo y hasta 9 horas en el nivel alto. Si usas principalmente el soporte lumbar y OmniStretch de manera ocasional, la batería puede durar bastante más tiempo entre cargas.

En mi caso, la estuve usando durante toda una semana laboral y solo la cargue un par de veces. Me parece una duración adecuada teniendo en cuenta que en mi arsenal de dispositivos para el trabajo también hay unas cuantas cosas que también debo cargar con esa regularidad.

Un punto que me parece especialmente interesante es que la silla no pierde su principal virtud si la batería se agota o decides retirarla para cargarla.

El sistema de soporte dinámico y la reclinación funcionan mediante mecanismos físicos, por lo que no dependen de la alimentación eléctrica. Lo que dejas de tener disponible son las funciones motorizadas: el ajuste lumbar eléctrico, OmniStretch y Active AirFlow.

Lo único malo que señalaría es que la recarga no es especialmente rápida. Aunque se hace mediante USB-C, no estamos ante una batería que vaya a recuperar toda su capacidad en unos pocos minutos. Dependiendo del cargador y del nivel de descarga, puede necesitar varias horas.

¿Vale la pena comprar la LiberNovo Omni Pro?

Después de probar todo lo que ofrece la LiberNovo Omni Pro, puedo afirmar que estamos ante una de las propuestas más interesantes del mercado de sillas ergonómicas prémium.

Su principal virtud no es tener más botones, más acolchado o más posibilidades de reclinación que las demás, sino ofrecer una experiencia diferente y única en su tipo: una silla que entiende que no pasamos ocho horas sentados exactamente de la misma manera.

El sistema de soporte dinámico, el respaldo articulado Bionic FlexFit, los reposabrazos y el reposacabezas sincronizados articulado consiguen que cambiar de postura no signifique perder el apoyo que habíamos conseguido.

Y si a eso le sumamos el soporte lumbar motorizado, OmniStretch, la ventilación activa y unos materiales de primera calidad, tenemos un producto realmente completo.

Por supuesto, no es perfecta. Su precio es bastante elevado y me sorprende que solo den 2 años de garantía para los componentes electrónicos teniendo en cuenta que son el alma de este producto.

También habría agradecido que el soporte lumbar permitiera regular su altura. Sin embargo, considero que son inconvenientes que no restan demasiado valor a lo que consigue ofrecer.

Es cierto que marcas como Herman Miller y Steelcase llevan años fabricando sillas de oficina extraordinarias, con mecanismos de reclinación y soluciones ergonómicas muy sofisticadas. Pero la Omni Pro ofrece algo inigualable a día de hoy: una experiencia de ergonomía dinámica en la que tú eres el protagonista.

Y si estabas pensando en dar el salto a una silla de esta categoría, este Black Friday y Cyber Monday puede ser el mejor momento. LiberNovo ha preparado una promoción especial que estará disponible del 19 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta el 44 %. Además, puedes elegir entre tres paquetes, dependiendo de los accesorios que quieras llevarte:

Paquete Básico (incluye únicamente la silla): 1669 € , queda en 1029 € .

Paquete Estándar (silla y reposapiés): 1888 € , queda en 1086 € .

Paquete Premium (silla, reposapiés y batería adicional): 2007 € , queda en 1150 € .

Los precios son los mismos tanto para el acabado Grafito como para Glaciar, y puedes elegir la profundidad de asiento de 45 o 48 cm. Sin duda, es una oportunidad interesante para conseguir una de las sillas ergonómicas más completas del mercado con un ahorro considerable.