Una de las cosas que más me ha sorprendido desde que inicié el camino de modernizar mi casa con domótica son las cerraduras inteligentes.

Recuerdo perfectamente cómo me sentí cuando probé la SwitchBot Lock Ultra. Poder controlar la puerta de casa directamente desde la palma de mi mano con el móvil, o abrirla mediante el rostro y la huella dactilar sin necesidad de usar una llave, me parecía algo sacado directamente de una película de ciencia ficción.

Aquel modelo me dejó absolutamente encantado, demostrando que la seguridad del hogar inteligente ya no era una promesa lejana, sino una realidad cotidiana muy sólida. Con un listón tan alto, la marca tenía un desafío colosal para superar su propio éxito. Y lo han hecho.

He estado probando durante las últimas semanas la nueva SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo, una versión significativamente mejorada que introduce un sistema de apertura biométrica nunca antes visto en el sector doméstico y acabados de auténtico lujo. A continuación, te cuento en detalle si realmente vale este combo.

SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo: apertura en 1.1 segundos, diseño prémium y biometría avanzada

Si tuviera que definir este combo en pocas palabras, diría que estamos ante la cúspide de la evolución en control de accesos residenciales. Este ecosistema integrado combina la cerradura inteligente más avanzada del fabricante (la nueva SwitchBot Lock Ultra Max) con un teclado biométrico para exteriores (el nuevo Keypad Vision Pro).

Las mejoras respecto al modelo anterior, la SwitchBot Lock Ultra Keypad Vision, son notables desde el primer segundo de uso. En primer lugar, nos encontramos con un salto estético y estructural radical: abandona los plásticos convencionales para apostar por un acabado de aleación de aluminio con detalles estriados en su tapa frontal y perilla.

En segundo lugar, bajo el capó late un nuevo corazón mecánico, el motor UltraDrive sin escobillas capaz de girar a unas revoluciones insólitas, acompañado del método de apertura más innovador del mercado: el reconocimiento de las venas de la palma de la mano mediante sensores de infrarrojos.

A continuación, te dejo la ficha técnica de este combo de SwitchBot y luego paso a contarte mi experiencia probándolo:

Ficha técnica del SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo

Características SwitchBot Lock Ultra Max + Keypad Vision Pro Dimensiones y peso SwitchBot Lock Ultra Max: 122 x 62,6 x 66,8 mm. 391 gramos.

SwitchBot Keypad Vision Pro: 131 × 65 × 30 mm. 205 gramos. Dispositivos compatibles iOS 14.0, Android 5.0 o superior. Compatibilidad con terceros Alexa, Google Assistant, Siri, Home Assistant, Matter, Homey, SmartThings y más. Métodos de control Reconocimiento facial 3D, reconocimiento de venas de la palma, huellas dactilares, código de acceso, tarjeta NFC, control por voz, Apple Watch, la aplicación SwitchBot y más. Encriptación AES-128 (cifrado nivel bancario). Conectividad Bluetooth 4.2 y NFC. Autonomía SwitchBot Lock Ultra: hasta 9 meses con la batería principal, 500 desbloqueos con la batería de respaldo y 5 con la de emergencia.

SwitchBot Keypad Vision: hasta 1 año. Baterías SwitchBot Lock Ultra: principal recargable de 4200 mAh, 1 pila CR123A extraíble de respaldo y un supercondensador de emergencia.

SwitchBot Keypad Vision: recargable de 5000 mAh.

Diseño metálico, el motor más rápido del mercado y la instalación sin obras que tanto me gusta

Así es la cerradura SwitchBot Lock Ultra Max 1 de 8

Al desempacar esta cerradura, lo primero que notas es que estás ante un producto prémium de gama alta. Y algo que me gusta es que SwitchBot no ha intentado reinventar una fórmula retrofit que ya funcionaba. En lugar de sustituir el bombín y obligarnos a desmontar media puerta, el dispositivo se instala sobre la cerradura existente por la cara interior y acciona el mecanismo de apertura que ya tenemos.

Esto permite modernizar tu puerta sin taladrar ni hacer modificaciones permanentes (siempre que el tipo de cerradura sea compatible). La marca contempla distintos formatos habituales en Europa, como los bombines de perfil europeo, los ovalados británicos y los redondos suizos, además de determinadas instalaciones de tipo cerrojo.

Sin embargo, que conserve esa filosofía no significa que sea exactamente igual que el modelo anterior. La SwitchBot Lock Ultra Max estrena un cuerpo que combina aleación de aluminio con plástico PC + ABS. A esto se le suma un acabado estriado que le da una apariencia más cuidada. También incluye un embellecedor para una instalación más limpia sin dejar un hueco visible.

Pero la verdadera estrella del apartado mecánico es su nuevo motor UltraDrive brushless (sin escobillas) capaz de alcanzar las 160 RPM, lo que se traduce en 3,2 veces más rápido que el modelo anterior.

En su modo de máximo rendimiento, el desbloqueo se completa en tan solo 1,1 segundos, una auténtica barbaridad que elimina cualquier tiempo de espera en la puerta.

Y si te preocupa el ruido al llegar tarde a casa o por la mañana temprano, cuentas con el modo silencioso que reduce la velocidad para ofrecer un funcionamiento discreto de tan solo 53,4 dBA. Y algo que agradezco es que SwitchBot te ahorra la molestia de comprar un sensor de apertura de puerta, ya que incluye uno en la caja con adhesivo para una instalación rápida y cómoda.

Keypad Vision Pro: el teclado definitivo con reconocimiento facial 3D, venas de la palma y hasta 19 formas de desbloqueo

Así es el SwitchBot Keypad Vision Pro 1 de 8

Si la cerradura interior es el músculo, el Keypad Vision Pro situado en el exterior es el cerebro hiperconectado y tecnológico del sistema.

Físicamente, este teclado exterior tiene unas dimensiones compactas, luciendo un aspecto sobrio, moderno y con certificación de resistencia a la intemperie IP65, lo que significa que aguanta sin inmutarse la lluvia, el polvo y temperaturas extremas que van desde los -20 °C hasta los 45 °C.

Su gran repertorio de tecnologías de apertura es, sencillamente, abrumador. A lo largo de todo el ecosistema del combo, la marca nos permite elegir entre hasta 19 métodos de desbloqueo diferentes, adaptándose a cualquier miembro de la familia o situación:

Reconocimiento de venas de la palma de la mano : la joya de la corona biométrica. Usando tecnología de detección por infrarrojos cercanos, lee el mapa vascular único que recorre el interior de nuestra palma. ¿Por qué es revolucionario? Porque, a diferencia de las huellas dactilares, que pueden fallar si tenemos los dedos sucios, mojados, con polvo o desgastados por el trabajo manual o el paso de los años, el patrón venoso interno es prácticamente inalterable y ofrece una precisión inigualable, siendo además un sistema totalmente contactless (sin necesidad de tocar físicamente la superficie).

: la joya de la corona biométrica. Usando tecnología de detección por infrarrojos cercanos, lee el mapa vascular único que recorre el interior de nuestra palma. ¿Por qué es revolucionario? Porque, a diferencia de las huellas dactilares, que pueden fallar si tenemos los dedos sucios, mojados, con polvo o desgastados por el trabajo manual o el paso de los años, el patrón venoso interno es prácticamente inalterable y ofrece una precisión inigualable, siendo además un sistema totalmente contactless (sin necesidad de tocar físicamente la superficie). Reconocimiento facial 3D avanzado : mediante la proyección de más de 30000 puntos infrarrojos, el teclado genera un mapa volumétrico y milimétrico del rostro del usuario. El reconocimiento se completa en menos de un segundo y funciona de manera impecable incluso en la oscuridad total gracias a su iluminación infrarroja de 940 nm. Está protegido por una potente tecnología anti-falsificación que rechaza instantáneamente intentos de engaño mediante fotografías impresas o vídeos en pantallas.

: mediante la proyección de más de 30000 puntos infrarrojos, el teclado genera un mapa volumétrico y milimétrico del rostro del usuario. El reconocimiento se completa en menos de un segundo y funciona de manera impecable incluso en la oscuridad total gracias a su iluminación infrarroja de 940 nm. Está protegido por una potente tecnología anti-falsificación que rechaza instantáneamente intentos de engaño mediante fotografías impresas o vídeos en pantallas. Lector de huellas dactilares clásico : ultrarrápido y situado estratégicamente para un uso intuitivo.

: ultrarrápido y situado estratégicamente para un uso intuitivo. Tarjetas NFC y códigos numéricos : ideal para visitas puntuales, personal de limpieza o familiares mayores que prefieren un método tradicional pero modernizado. Hasta 100 usuarios por cada modalidad y lo mejor de los códigos es que pueden ser permanentes, temporales, de emergencia o de un solo uso.

: ideal para visitas puntuales, personal de limpieza o familiares mayores que prefieren un método tradicional pero modernizado. Hasta 100 usuarios por cada modalidad y lo mejor de los códigos es que pueden ser permanentes, temporales, de emergencia o de un solo uso. Apertura con la app móvil, comandos de voz, Apple Watch, widgets, geolocalización (Auto-Unlock) y llaves físicas tradicionales.

¿Es segura la SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo?

Configuración desde la app de SwitchBot 1 de 2

Cuando hablamos de abrir la puerta de nuestra casa mediante reconocimiento facial y biométrico, la gran duda que surge en la mente de cualquier usuario es… ¿Dónde se procesan y almacenan mis datos? ¿Están seguros frente a ataques informáticos o filtraciones en la nube?

SwitchBot ha diseñado este combo bajo una premisa estricta de privacidad y procesamiento local. Todos los datos biométricos (tanto los mapas de los 30000 puntos de tu rostro como los patrones de las venas de tus palmas) se almacenan de manera local y encriptados con cifrado AES-128 dentro del propio dispositivo. No se suben a servidores remotos ni a nubes corporativas expuestas a vulnerabilidades externas.

Conviene distinguir, eso sí, entre la privacidad de los datos biométricos y el funcionamiento conectado del sistema. Que la información biométrica permanezca en el dispositivo no significa que todas las funciones de la cerradura operen siempre sin comunicaciones externas. El control remoto, las notificaciones y algunas integraciones domóticas dependen de la conectividad y de la configuración elegida.

La Lock Ultra Max se comunica mediante Bluetooth y un hub de la marca (como el SwitchBot Hub 3) para habilitar el acceso remoto y la integración con ecosistemas compatibles. SwitchBot menciona expresamente plataformas como Apple Home, Home Assistant y Matter, que es una ventaja para quienes no quieren construir toda su casa inteligente alrededor de una única marca.

Ahora bien, un detalle de seguridad importante que quiero recalcar es que debes instalar esta cerradura exclusivamente sobre un bombín de doble embrague. Al tratarse de un sistema retrofit que gira la llave insertada por la parte interior, si tu cerradura no cuenta con doble embrague y dejas una llave puesta por dentro, podrías bloquear físicamente la introducción de una llave desde el exterior en caso de emergencia absoluta.

Con un bombín de doble embrague, esto deja de ser un problema, ya que permite accionar la cerradura por fuera incluso si hay una llave introducida en el interior. Asegúrate de verificar este punto en tu puerta antes de realizar tu compra.

Uno de los mayores temores al adoptar cerraduras inteligentes motorizadas y repletas de sensores biométricos infrarrojos es la esclavitud de la batería: nadie quiere quedarse encerrado fuera de casa a medianoche porque el dispositivo se ha quedado sin energía. SwitchBot ha disipado magistralmente este temor implementando sistemas energéticos sumamente ambiciosos tanto en la cerradura como en el teclado exterior.

En la SwitchBot Lock Ultra Max, nos encontramos con un sistema de alimentación de triple capa:

Batería principal recargable : una celda de 4200 mAh proporciona una autonomía estimada de hasta 9 meses con un uso estándar, aunque esto varía dependiendo de qué tanto uses la cerradura.

: una celda de 4200 mAh proporciona una autonomía estimada de hasta 9 meses con un uso estándar, aunque esto varía dependiendo de qué tanto uses la cerradura. Batería de reserva independiente (CR123A) : cuando extraes la batería principal para cargarla o si esta llegara a agotarse por completo, un compartimento secundario con una pila CR123A mantiene la cerradura plenamente operativa para aproximadamente 500 operaciones adicionales de bloqueo y desbloqueo.

: cuando extraes la batería principal para cargarla o si esta llegara a agotarse por completo, un compartimento secundario con una pila CR123A mantiene la cerradura plenamente operativa para aproximadamente 500 operaciones adicionales de bloqueo y desbloqueo. Micro-Power Unlock por supercondensador: como última red de seguridad extrema, si ambas fuentes de energía estuvieran completamente muertas, el sistema cuenta con una función de micro-energía que recoge energía residual para permitirte hacer hasta 5 desbloqueos de emergencia.

Por su parte, el Keypad Vision Pro integra una generosa batería recargable de 5000 mAh diseñada para proporcionar hasta 12 meses de autonomía con una sola carga. Y lo mejor de todo es que la aplicación de SwitchBot te avisa con sobrado tiempo del estado de las baterías de ambos dispositivos, permitiéndote planificar su recarga mediante cable USB de forma cómoda y sin sobresaltos.

¿Vale la pena comprar el combo SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro?

Llegados a este punto toca hacer balance de todo lo que ofrece este ecosistema y hablar de su precio oficial: 339,99 €. A primera vista, puede parecer una inversión económica considerable para un accesorio de puerta. Sin embargo, cuando analizas fríamente lo que estás adquiriendo, la perspectiva cambia por completo.

No estás comprando un simple cerrojo motorizado, estás invirtiendo en un sistema inteligente de control de accesos para tu hogar dotado de un motor ultrarrápido, un diseño metálico que embellece tu puerta, una versatilidad descomunal con hasta 19 métodos de apertura con reconocimiento facial 3D y lectura de venas de la palma, un triple sistema de seguridad energética y una arquitectura de privacidad con almacenamiento estrictamente local.

Si buscas la máxima comodidad, quieres despedirte para siempre de las molestas llaves físicas, valoras un diseño que respeta tu puerta sin necesidad de obras y exiges la tecnología biométrica más avanzada y segura del mercado actual, la respuesta es un rotundo sí. La SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo justifica cada euro de su coste convirtiendo la entrada de tu hogar en una experiencia verdaderamente futurista, rápida y, sobre todo, profundamente segura.